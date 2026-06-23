Từ 1/7, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc nhóm này được miễn phí 100% khoản phí đặc biệt

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội thần tốc đẩy nhanh tiến độ các đường Vành đai, cầu vượt sông Hồng, tăng tốc bổ sung hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác quy hoạch và phát triển đô thị của Hà Nội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị sinh thái, thông minh và hiện đại.

Trước đó, ông Hoàng Chí Anh (ở Hà Nội) đã phản ánh đến Cổng TTĐT Chính phủ với nội dung sau: Ông Chí Anh nhập ngũ năm 2004 theo lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến năm 2008, ông được chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp.

Đến năm 2016, ông nhận quyết định phục viên và năm 2017 được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh. Từ đó, ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng cựu chiến binh và được Nhà nước đóng BHYT hay không (?).

Trả lời vấn đề này, BHXH TP Hà Nội cho biết việc xác định một cá nhân có thuộc đối tượng cựu chiến binh hay không phải căn cứ vào hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, xuất ngũ, phục viên hoặc nghỉ hưu. Việc xác nhận do cơ quan quân sự cấp xã nơi cư trú chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp thực hiện theo quy định.

Về chính sách BHYT, BHXH TP Hà Nội dẫn quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, theo đó cựu chiến binh thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Không chỉ cựu chiến binh, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 60 đến dưới 75 tuổi, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân và nhiều nhóm đối tượng đặc thù khác. Chính sách mới được kỳ vọng góp phần mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người là hội viên Hội Cựu chiến binh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và có nhu cầu tham gia sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

BHXH TP Hà Nội cho biết việc cấp thẻ BHYT sẽ được thực hiện trên cơ sở danh sách do cơ quan có thẩm quyền lập và quản lý theo quy định hiện hành.

Không chỉ hội viên Hội Cựu chiến binh, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND còn mở rộng chính sách hỗ trợ BHYT cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

Cụ thể, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi; nhân viên chăn nuôi thú y; cộng tác viên dân số; người dân xã đảo Minh Châu; người đang sinh sống, làm việc hoặc được chăm sóc tại các cơ sở từ thiện, tôn giáo; cựu công an nhân dân; cựu thanh niên xung phong và những người được UBND TP Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội nhưng chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc.

Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố và nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT.

Mức hỗ trợ 50% cũng được áp dụng đối với các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú và nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người trong thời hạn một năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Theo đánh giá, việc mở rộng diện hỗ trợ BHYT sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, giúp người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.