Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào?
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ vé tháng giấy sẽ chính thức hết hiệu lực trên các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố. Việc chuyển đổi nằm trong lộ trình triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong vận tải hành khách công cộng.
Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, đơn vị đang triển khai đổi toàn bộ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông điện tử áp dụng trên mạng lưới xe buýt trợ giá. Người dân đăng ký mới hoặc gia hạn thẻ sẽ thực hiện thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt.
Các loại thẻ vé điện tử đã được phát hành trước đây, bao gồm thẻ vật lý và thẻ ảo trên ứng dụng, vẫn tiếp tục được sử dụng bình thường trên toàn bộ hệ thống xe buýt trợ giá.
Đối với nhóm hành khách được miễn phí vé xe buýt, các thẻ nhựa không gắn chip hiện nay sẽ được sử dụng đến hết ngày 31/7. Từ ngày 1/8, loại thẻ này sẽ không còn giá trị.
Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi có thể sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ vé điện tử ảo khi đi xe buýt. Trong khi đó, người có công, người khuyết tật và các thành viên thuộc hộ nghèo được sử dụng thẻ ảo hoặc đăng ký cấp thẻ vật lý có gắn chip để phục vụ việc kiểm soát vé.
Để chuyển đổi sang thẻ vé điện tử, hành khách có thể đăng ký trực tuyến thông qua website vedientuonline.com.vn hoặc tải ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" để sử dụng thẻ ảo. Trường hợp có nhu cầu làm thẻ trực tiếp, người dân có thể đến điểm giao dịch tại số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội.
Theo hướng dẫn của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, hệ thống kiểm soát vé điện tử được lắp đặt trên các xe buýt sẽ tự động ghi nhận thông tin hành trình của hành khách thông qua thao tác chạm thẻ hoặc quét mã QR khi lên và xuống xe.
Đối với hành khách mua vé lượt bằng tiền mặt, nhân viên phục vụ sẽ bán vé trực tiếp trên thiết bị điện tử. Giá vé được hệ thống tự động tính toán dựa trên cự ly di chuyển và in vé để giao cho hành khách.
Trong trường hợp sử dụng tài khoản giao thông trên ứng dụng hoặc thẻ vé điện tử, hành khách cần quét mã QR hoặc chạm thẻ tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên và cửa xuống. Hệ thống sẽ tự động tính cước theo quãng đường thực tế. Nếu hành khách không thực hiện thao tác khi xuống xe, hệ thống sẽ mặc định tính phí theo toàn bộ chiều dài tuyến.
Đối với các loại vé theo thời gian như vé ngày, vé tuần hoặc vé tháng, thiết bị kiểm soát sẽ tự động xác thực tính hợp lệ của thẻ trước khi hành khách lên xe. Trường hợp thẻ hợp lệ, hệ thống sẽ phát thông báo cho phép hành khách tiếp tục hành trình; ngược lại sẽ cảnh báo các lỗi như chưa gia hạn, sai đối tượng hoặc thẻ bị khóa.
Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, thẻ vé giao thông ảo là phiên bản số được tích hợp trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN", sử dụng mã QR động kết hợp công nghệ xác thực thời gian và chữ ký số nhằm tăng cường bảo mật. Mã QR được thay đổi sau mỗi 30 giây, giúp ngăn chặn hành vi sao chép hoặc gian lận vé.
Bên cạnh thẻ ảo, thành phố cũng triển khai thẻ vé giao thông vật lý có gắn chip. Cả hai hình thức đều cho phép sử dụng linh hoạt với vé lượt hoặc các loại vé theo thời gian, đồng thời có thể liên kết với tài khoản ngân hàng để thanh toán và nạp tiền trực tuyến.
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