Hà Nội siết chặt quản lý giết mổ, quyết không để phát sinh các điểm kinh doanh sản phẩm động vật trái phép

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Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào? GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ vé tháng giấy sẽ chính thức hết hiệu lực trên các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố. Việc chuyển đổi nằm trong lộ trình triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong vận tải hành khách công cộng.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20/10/2025 và Văn bản số 1026/UBND-NNMT ngày 13/3/2026 về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND Thành phố, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển và kinh doanh sản phẩm động vật.

Nhiều địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia, từng bước tổ chức lại hoạt động giết mổ theo hướng tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Việc từng bước số hóa và kết nối dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và minh bạch trên địa bàn Thủ đô. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành trong việc kiểm soát nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ và sản phẩm lưu thông trên thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra tại các chợ, điểm kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm động vật cần được tăng cường.

Thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát giết mổ và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, không để phát sinh các điểm kinh doanh sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương xây dựng, vận hành cơ sở giết mổ tập trung và cơ sở giết mổ tập trung tạm thời; tổ chức kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo đúng quy định. Sở chịu trách nhiệm trước Thành phố về kết quả triển khai cũng như số lượng các cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời được đưa vào hoạt động.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn; đề xuất phương án bố trí mạng lưới cơ sở giết mổ phù hợp với yêu cầu quản lý, quy hoạch và định hướng phát triển của Thành phố giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn dài hạn.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được HĐND Thành phố ban hành; đồng thời nghiên cứu cơ chế động viên, khen thưởng đối với các địa phương hoàn thành sớm hoặc vượt tiến độ các nhiệm vụ về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động giết mổ, chấm dứt cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và phát triển cơ sở giết mổ tập trung.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tăng cường giám sát các cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời, bảo đảm 100% động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định.

Công tác kiểm soát giết mổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và giám sát các cơ sở giết mổ tập trung; nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát trực tuyến nhằm theo dõi toàn bộ quy trình giết mổ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường.

Việc từng bước số hóa và kết nối dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và minh bạch trên địa bàn Thủ đô.