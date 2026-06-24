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Hà Nội xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên

Thứ tư, 09:35 24/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án định vị, kết nối và ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong điều phối phương tiện vận chuyển cấp cứu, đồng thời xây dựng Trung tâm Điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa cấp cứu ngoại viện, đặt lộ trình đào tạo nhân lực cấp cứu viên - Ảnh 1.Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào?

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Hiện đại hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện để giảm tỷ lệ tử vong, di chứng tai nạn, bệnh lý cấp tính

Đề án hướng tới hiện đại hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và giảm thiểu tỷ lệ tử vong, di chứng do tai nạn, bệnh lý cấp tính.

Theo Đề án, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng và mở rộng hệ thống cấp cứu ngoại viện đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, bảo đảm mọi người dân ở các khu vực địa lý khác nhau đều được tiếp cận dịch vụ cấp cứu công bằng, kịp thời. Hệ thống này cũng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong ứng phó các tình huống khẩn cấp như thảm họa, tai nạn giao thông nghiêm trọng hay sự cố thương vong hàng loạt.

Thành phố kỳ vọng việc hiện đại hóa mạng lưới cấp cứu ngoại viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ an sinh xã hội, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù dân số và hạ tầng đô thị của Thủ đô.

Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh, đầu tư thêm 114 xe cứu thương đến năm 2030 - Ảnh 1.

Hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong ứng phó các tình huống khẩn cấp như thảm họa, tai nạn giao thông nghiêm trọng hay sự cố thương vong hàng loạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Hà Nội sẽ mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện với 12 trạm cấp cứu 115 khu vực do Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội quản lý, cùng 42 tổ cấp cứu ngoại viện thuộc các bệnh viện trong ngành y tế. Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố.

Trong giai đoạn tiếp theo, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 127 điểm cấp cứu với sự tham gia của các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, các bộ ngành, lực lượng công an, quân đội, các trường đại học y dược, bệnh viện công lập và ngoài công lập.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án là bảo đảm đủ phương tiện và nhân lực cấp cứu thường trực 24/7. Thành phố hướng tới tỷ lệ bình quân một xe cứu thương phục vụ khoảng 60.000 dân, tương đương khoảng 160 xe cứu thương cho quy mô dân số 9 triệu người.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến đầu tư mới 114 xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đạt tiêu chuẩn chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực ứng cứu và vận chuyển người bệnh.

Điểm nhấn của Đề án là việc xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh ứng dụng công nghệ IoT để quản lý, điều phối toàn bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện của thành phố.

Trung tâm này sẽ được tích hợp bản đồ số GIS kết hợp định vị GPS theo thời gian thực, giúp xác định nhanh vị trí xe cứu thương và điều phối phương tiện tối ưu. Hệ thống tổng đài thông minh có khả năng tiếp nhận đồng thời số lượng lớn cuộc gọi cấp cứu, đồng thời thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, lịch sử cuộc gọi, bệnh án điện tử và hành trình di chuyển của xe cứu thương.

Dữ liệu được lưu trữ tập trung nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, đánh giá chất lượng dịch vụ và đối soát pháp lý. Hệ thống cũng được trang bị các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin nhằm bảo đảm vận hành ổn định.

Theo thiết kế, nền tảng công nghệ của hệ thống cấp cứu thông minh gồm 4 lớp: lớp thiết bị và IoT với GPS, cảm biến và thiết bị trên xe cứu thương; lớp kết nối sử dụng hạ tầng mạng truyền dẫn, 4G/5G và nền tảng IoT; lớp nền tảng dữ liệu gồm hệ thống điều phối, kho dữ liệu tập trung và trí tuệ nhân tạo (AI); lớp ứng dụng phục vụ điều hành cấp cứu, các bảng điều khiển trực quan và tích hợp với nền tảng số iHanoi.

Hà Nội sẽ đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn mới, cấp cứu viên phải đáp ứng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Song song với đầu tư hạ tầng và công nghệ, Hà Nội cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Sau khi Đề án được phê duyệt, Sở Y tế sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho đội ngũ tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ đào tạo 473 nhân lực, hoàn thành trước quý I/2027. Chương trình bao gồm các nội dung như sử dụng hệ thống IoT, vận hành phần mềm điều phối, kỹ năng cấp cứu ngoại viện nâng cao và xử lý tình huống khẩn cấp tại hiện trường.

Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo như Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thăng Long cùng các bệnh viện, đơn vị đào tạo chuyên ngành xây dựng chương trình chuẩn, cấp chứng chỉ kỹ thuật viên cấp cứu ngoại viện gắn với vị trí việc làm và tiêu chuẩn năng lực.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ đào tạo 473 người, gồm 152 y sĩ, bác sĩ; 205 điều dưỡng và 116 lái xe cứu thương. 

Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục đào tạo thêm 279 người, bao gồm 93 y sĩ, bác sĩ; 93 điều dưỡng và 93 lái xe.

Trong giai đoạn đầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ cấp cứu ngoại viện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. 

Ở giai đoạn tiếp theo, việc xác nhận thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện sẽ là cơ sở để cấp chứng chỉ cấp cứu viên ngoại viện, từng bước chuyên nghiệp hóa lực lượng cấp cứu trước viện của Thủ đô.

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