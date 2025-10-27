Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (SN 1995; thường trú: tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình - chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm") về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo cơ quan điều tra, các video do Điệp đăng tải chứa nhiều lời lẽ mang tính chia rẽ vùng miền, xúc phạm danh dự người khác, gây phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Hành vi này được cho là làm tổn hại tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong hoạt động thiện nguyện.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư đã có những nhận định về mức án mà chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" có thể phải đối mặt.
Trên VietnamNet, Luật sư Nguyễn Thanh Hải (Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi của Lê Anh Điệp có dấu hiệu rõ ràng của tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Việc Điệp sử dụng mạng xã hội để đăng tải các video mang nội dung xúc phạm, miệt thị người miền Nam và công kích hoạt động thiện nguyện không chỉ xâm phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến khối đại đoàn kết dân tộc – một giá trị cốt lõi được Hiến pháp Việt Nam bảo hộ.
Theo quy định của pháp luật, tội danh này có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù nếu thuộc khoản 2 Điều 331, Bộ luật Hình sự trong trường hợp hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc diện tái phạm nguy hiểm. Việc khởi tố hình sự cho thấy cơ quan điều tra đã xác định có đủ căn cứ về hành vi, lỗi và hậu quả xã hội để xử lý bị can theo quy định.
Luật sư Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm, dù Điệp có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động gỡ bỏ clip và xin lỗi công khai, song trước mức độ ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng, tòa án vẫn cần xem xét tuyên một bản án nghiêm khắc, tương xứng nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Đây cũng là thông điệp rõ ràng rằng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền được xúc phạm, miệt thị hay chia rẽ cộng đồng.
Trước đó, Giám đốc Công an TPHCM có chỉ đạo giao Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".
Tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.
Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Vào cuộc xác minh, Công an TPHCM xác định đối tượng Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm".
Lê Anh Điệp khai nhận bản thân đăng tải các clip lên mạng Tiktok ở chế độ công khai có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm để "câu" lượt thích (like), "câu" lượt xem (view), lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng.
Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệuPháp luật - 8 giờ trước
Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.
Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé sốPháp luật - 17 giờ trước
Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.
Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'Pháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Ngay sau khi video một thanh niên điều khiển xe máy che kín biển số được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.
Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở HuếPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một nam thanh niên bị đánh tại khu phố đi bộ.
Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội 2025), trong hai ngày 25-26/10, Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.
Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công anPháp luật - 1 ngày trước
Công an Hà Nội giải cứu cô gái trẻ bị Công an “rởm” khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.
Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ CampuchiaPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chặt đứt "mắt xích" chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Camphuchia, khởi tố 17 đối tượng liên quan.
Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”) khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.
Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, Khoa giả danh đại lý bán pháo hoa qua mạng xã hội, lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh ĐiệpPháp luật - 2 ngày trước
Công an TPHCM đã bắt TikToker Lê Anh Điệp, chủ tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” do đăng tải clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng khai gì tại cơ quan công an?Pháp luật
Bàn Văn Vỹ khai nhận, do cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức và nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi nên đã bức xúc, mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bột phát.