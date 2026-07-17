Thủ dâm quá nhiều có gây rối loạn cương dương không?

Thủ dâm là một hành vi sinh lý bình thường và là một phần trong đời sống tình dục lành mạnh của nam giới. Tuy nhiên, khi hành vi này được thực hiện với tần suất quá dày đặc, nhiều nam giới bắt đầu lo lắng: Liệu thủ dâm quá nhiều có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương (ED) hay không?

Mọi người thường tin rằng thủ dâm, đặc biệt là thủ dâm quá thường xuyên hoặc xem nhiều phim có nội dung khiêu dâm sẽ dẫn đến rối loạn cương dương. Vậy thực hư thế nào?

1. Mối liên hệ giữa thủ dâm và rối loạn cương dương

Một phần lý do tại sao mọi người liên kết rối loạn cương dương với thủ dâm thường xuyên là vì sau khi xuất tinh, có một khoảng thời gian khó có thể cương cứng. Đây được gọi là giai đoạn trơ. Trong thời gian này, dương vật có thể khó cương cứng và cũng khó xuất tinh .

Hầu hết mọi người có thể cương cứng trở lại trong vòng một giờ hoặc lâu hơn sau khi xuất tinh, mặc dù một số người có thể cương cứng sớm hơn. Đối với một số người, có thể mất vài giờ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại cũng chưa có những bằng chứng thực sự mạnh mẽ để khẳng định việc thủ dâm quá nhiều có liên quan đến chứng rối loạn cương dương.

Hiện chưa có nhiều bằng chứng rõ ràng về việc thủ dâm quá nhiều gây rối loạn cương dương.

Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu về chứng bất lực quốc tế đã xem xét mối liên hệ giữa tần suất thủ dâm, việc sử dụng nội dung gợi dục và tác động của chúng đối với chứng rối loạn cương dương. 3.586 nam giới có độ tuổi trung bình là 40 đã tham gia nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cả tần suất thủ dâm và việc sử dụng nội dung gợi dục "có mối liên hệ yếu hoặc không có mối liên hệ nào với chứng rối loạn cương dương".

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên JMIR Public Health and Surveillance cũng phát hiện ra rằng không có mối liên hệ nào giữa tần suất thủ dâm và rối loạn cương dương. Việc sử dụng nội dung gợi dục trong 30 phút hoặc ít hơn khi thủ dâm cũng không liên quan đến rối loạn cương dương và hầu hết những người tham gia không xem phim có nội dung gợi dục quá 30 phút liên tục.

Tuy nhiên, nghiên cứu này phát hiện ra rằng những người tham gia xem phim khiêu dâm trong hơn 30 phút liên tục có nhiều khả năng bị rối loạn cương dương hơn. Ngoài ra, những người được phân loại là nghiện phim có nội dung nhạy cảm có nhiều khả năng bị rối loạn cương dương hơn.

Các chuyên gia đều cho rằng, tần suất thủ dâm, bao gồm cả sự trưởng thành trong khi xem phim khiêu dâm, không liên quan đến rối loạn cương dương. Theo các tác giả nghiên cứu, cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa nghiện phim khiêu dâm và rối loạn cương dương.

2. Thủ dâm ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục như thế nào?

Có nhiều điều cấm kỵ liên quan đến thủ dâm và mọi người thường có cảm giác xấu hổ khi làm điều đó. Nhưng thủ dâm là phổ biến và bình thường. Thủ dâm đúng cách là một hành vi tình dục lành mạnh và mang lại một số lợi ích về sức khỏe.

Thủ dâm giúp cả nam và nữ giới khám phá bản năng tình dục của mình và tìm hiểu về cơ thể của chính mình. Thủ dâm đúng cách làm tăng lòng tự trọng cũng như hỗ trợ sự phát triển và trưởng thành về mặt tình dục.

Một số hướng dẫn thủ dâm đúng cách giúp kiểm soát các vấn đề về tình dục như xuất tinh sớm và khó đạt cực khoái. Ngoài ra, thủ dâm có thể giúp cải thiện giấc ngủ vì nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa cực khoái do thủ dâm với chất lượng giấc ngủ được cải thiện.

Cũng có mối liên hệ giữa việc xuất tinh thường xuyên hơn và tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt giảm giảm, mặc dù cần nghiên cứu thêm để chắc chắn hơn.