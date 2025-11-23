Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Sự thật về video chim phượng hoàng tung cánh giữa trời

Dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin phượng hoàng trắng trong truyền thuyết xuất hiện.

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc đàn chim lông trắng, đuôi dài bay giữa trời khiến cộng đồng mạng tại Trung Quốc xôn xao vì nhiều người cho rằng loài chim này rất giống với loài phượng hoàng trong truyền thuyết.

Trên thực tế, những hình ảnh và đoạn video này đã xuất hiện vào năm 2022. Theo đó, vào thời điểm tháng 11/2022, một du khách đang leo núi ở Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc thì bất ngờ nhìn thấy một con chim màu trắng tuyệt đẹp rất giống hình dung của mọi người về phượng hoàng đang đập cánh bay vút đi trong thung lũng.

Sợ không ai tin mình thực sự đã gặp được "phượng hoàng trắng trong truyền thuyết", du khách này lập tức lấy điện thoại di động ra chụp và đăng tải lên mạng xã hội. Hình ảnh lập tức khiến cư dân mạng "sốt xình xịch", đua nhau bình luận, đưa ra phán đoán.

Trong những hình ảnh mà du khách nói trên đăng tải, có thể thấy con chim màu trắng có cái đuôi dài kiêu sa, lướt đi trong không gian với đôi cánh đẹp ma mị, mỗi cái đập cánh đều phiêu dật phóng khoáng, dáng bay ưu nhã, đẹp đến hút hồn.

"Hoá ra đây là nguyên mẫu của phượng hoàng", "Thật sự là phượng hoàng trắng sao? Cứ tưởng chỉ là truyền thuyết thôi", "Đẹp quá, cứ tưởng chỉ trong thần thoại mới có phượng hoàng, hóa ra là có thật, nhìn như tiên nữ"... là những bình luận đầy phấn khích của cư dân mạng.

Chuyên gia lên tiếng lý giải nguồn gốc 'phượng hoàng'

Gà lôi bạc là loài chim sống bầy đàn. (Ảnh: CCTV)





Theo Yahoo News, trước sự lan truyền chóng mặt của đoạn video, các chuyên gia về động vật học tại Trung Quốc đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Họ khẳng định, hình ảnh được ghi lại không phải là phượng hoàng huyền thoại mà chính là gà lôi bạc, còn được gọi là gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera).

Trên thực tế, đây là loài gà lôi trắng, loài gà lôi được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, thuộc vùng núi của các quốc gia Đông Nam Á và các tỉnh miền Đông, Nam Trung Quốc.

Theo lý giải, với đặc điểm bộ lông trắng xen kẽ các mảng đen, chiếc đuôi dài uốn cong duyên dáng khi bay, cùng dáng vẻ nổi bật của những con đực, gà lôi bạc đã tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khi xuất hiện theo đàn và bay trong điều kiện ánh sáng thuận lợi, chúng dễ dàng bị nhầm tưởng với chim phượng hoàng. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng trong lịch sử văn hóa Trung Hoa, hình tượng phượng hoàng thường được xây dựng dựa trên nhiều loài chim có thật, trong đó có công và gà lôi.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến phượng hoàng khi xem video. Trong truyền thuyết Á Đông, phượng hoàng thường được miêu tả có bộ lông sặc sỡ hoặc trắng muốt, chiếc đuôi dài mềm mại, khi tung cánh mang vẻ đẹp uy nghi và thanh cao.

Khi một đàn gà lôi bạc cùng bay trên nền trời xanh, những chiếc lông trắng nổi bật dưới ánh nắng, kết hợp cùng góc quay từ xa, hình ảnh trở nên huyền ảo và khác biệt so với các loài chim thông thường. Hiệu ứng thị giác cộng hưởng với trí tưởng tượng vốn có về loài chim phượng hoàng khiến cộng đồng mạng dễ bị thuyết phục rằng họ vừa chứng kiến một khoảnh khắc "thần thoại giữa đời thực".

Việt Nam cũng có gà lôi trắng

Gà lôi trắng ở Việt Nam





Theo các tài liệu khoa học, gà lôi bạc là loài chim thuộc họ Trĩ, phân bố rộng rãi ở vùng rừng núi từ miền Nam Trung Quốc trải dài xuống Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Loài này đặc biệt ưa thích các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi có độ cao từ 200 đến hơn 1.000 mét.

Con đực có ngoại hình nổi bật với bộ lông trắng đen, chiếc mào đỏ và đuôi dài duyên dáng, trong khi con cái có màu nâu sẫm để dễ ngụy trang trong môi trường rừng. Gà lôi bạc thường kiếm ăn dưới tán rừng, tìm hạt, quả rừng, côn trùng và lá non. Chúng là loài chim sống bầy đàn, đặc biệt vào mùa sinh sản thường được quan sát nhiều hơn do tập tính kêu gọi bạn tình của con đực.