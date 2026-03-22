Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?
GĐXH - Thương rất có thể đã đồng ý với các điều kiện của bà Dung nên bà rút đơn kiện Minh vì phá xe và lấy trộm tiền.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 "Bước chân vào đời", bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) cùng Quân (Huỳnh Anh) và ba chị em Thương có mặt tại cơ quan công an để giải quyết vụ việc.
Bà Dung nhận đã tìm thấy 100 triệu và xác nhận đồng ý rút đơn kiện. Theo công an phường, chiếc xe bị đập phá do Quân đứng tên sở hữu nên nếu Quân không có yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự thì hai bên có thể thoả thuận dân sự.
Sau khi từ cơ quan công an về, Quân tiếp tục bênh chị em Thương, khiến bà Dung càng tức giận. Quân giải thích không phải Minh (Sơn Tùng) lấy tiền của mẹ, mà là người khác. Tuy nhiên, bà Dung chỉ biết rằng ai lấy thì cũng là người liên quan đến chị em Thương. "Chị em nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Chuyện này coi như xong. Tránh xa chị em nó ra!" - bà Dung ra lệnh cho con trai.
Bà Dung còn cảm thấy rùng mình vì chị em Thương giao du với cả giang hồ. Vậy mà con trai duy nhất của bà lại cứ bệnh vực chị em Thương.
Trước đó, bà Dung ra điều kiện nếu Thương (Quỳnh Kool) chịu rời xa Quân, không nhắn tin, không gọi điện, tránh xa gia đình bà thì bà sẽ suy nghĩ chuyện rút đơn. Có lẽ Thương đã đồng ý với điều kiện của bà Dung nên bà mới chịu rút đơn.
Thương rất có thể đã đồng ý với các điều kiện mà bà Dung đưa ra. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Dung (NSƯT Quách Thu Thương) đã tìm về tận quê để gặp bà của Thương. Bà ngoại hốt hoảng và rất sốc khi nghe mẹ Quân kể lại vụ việc Minh phá xe và trộm tiền. "Vì nể mặt con trai tôi nên tôi bỏ qua chuyện này và không muốn nhắc lại nữa" - bà Dung nói.
Với tư cách là người mẹ và vì tương lai con mình, bà Dung không muốn Quân dính dáng gì đến gia đình Thương. Bắt đầu cảm thấy bị khinh thường, bà ngoại Thương khẳng định dù các cháu mình có thiếu thốn, nghèo khó nhưng đều được học hành và là những đứa biết nghĩ.
Bà Dung cho rằng, bà già yếu, bố mẹ mất sớm, một mình phải lo toan, gánh vác gia đình nên kiểu gì Thương cũng toan tính, tìm một chỗ dựa cho tương lai. "Cô không được phép nói cháu tôi như thế, không được phép xúc phạm gia đình tôi. Mời cô đi về!" - bà Thương tức giận nói.
Tập 13 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 23/3 trên VTV3.
