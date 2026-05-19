Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Thứ ba, 14:39 19/05/2026 | Y tế
Hà Anh
GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Mới đây, các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh nữ, 24 tuổi, ở Hà Nội bị biến chứng muộn từ việc tiêm filler cách đây 3 năm. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng vùng mặt của người bệnh nếu can thiệp thẩm mỹ không an toàn.

Theo hồ sơ bệnh án, nữ bệnh nhân trú tại Hà Nội cho biết đã thực hiện thủ thuật tiêm filler để tạo hình "tai phật" tại một cơ sở spa không rõ địa chỉ cách đây 3 năm. Suốt thời gian dài không có biểu hiện lạ, tuy nhiên gần đây, vùng tai bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng nề, đỏ và đau nhức tăng dần.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái trẻ gặp biến chứng viêm nhiễm nguy hiểm - Ảnh 1.

Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Ảnh BVCC

Người bệnh phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng vùng tai xuất hiện sưng nề, đỏ, đau tăng dần, vùng tiêm căng nóng, có dấu hiệu viêm nhiễm và tụ dịch. Ngay lập tức, người bệnh được làm các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt chẩn đoán, người bệnh bị biến chứng viêm nhiễm/áp xe sau tiêm filler vùng tai. Người bệnh được nhập viện để theo dõi và xử trí phẫu thuật.

Trước diễn tiến phức tạp của ổ viêm, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật để can thiệp kịp thời. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ viêm, làm sạch tổ chức nhiễm trùng. Loại bỏ các phần mô bị nhiễm trùng và chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Kết hợp điều trị kháng sinh, chống viêm và chăm sóc vết thương nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai vốn đã bị tổn thương cho người bệnh. Hiện tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm sưng nề, vết thương tiến triển tốt, không còn chảy mủ, ăn uống, sinh hoạt dần ổn định và đã được xuất viện.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái trẻ gặp biến chứng viêm nhiễm nguy hiểm - Ảnh 2.

Các bác sĩ phẫu thuật thành công, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai vốn đã bị tổn thương cho người bệnh. Ảnh BVCC

Tình trạng của người bệnh tiêm filler sau 3 năm bị sưng là dấu hiệu biến chứng muộn nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, phản ứng miễn dịch muộn hoặc filler kém chất lượng/không tan. 

ThS.BS Đồng Hà Trung - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E, phân tích, nguyên nhân nhiễm trùng là do vi khuẩn có thể tạo một lớp màng sinh học xung quanh khối filler và “ngủ đông” tại đó. Khi hệ miễn dịch của người bệnh suy yếu (do ốm, stress, hoặc thay đổi nội tiết), vi khuẩn bùng phát gây sưng viêm. 

Nguyên nhân gây ra phản ứng miễn dịch muộn là do cơ thể đột ngột nhận diện filler là vật thể lạ (đặc biệt sau khi tiêm vaccine hoặc bị sốt siêu vi), dẫn đến phản ứng viêm đào thải. Trong trường hợp filler kém chất lượng như chứa silicon lỏng hoặc các hạt nhựa sinh học không tan, chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn và gây hiện tượng u hạt sau nhiều năm. Ngoài ra, theo thời gian, filler có thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu, chèn ép các mạch máu hoặc mô mềm xung quanh gây sưng nề cục bộ.

ThS.BS Đồng Hà Trung đã đưa ra khuyến cáo về mức độ nguy hiểm của việc tiêm filler không rõ nguồn gốc, chất lượng. Nhiều người cho rằng filler là thủ thuật đơn giản, nhưng thực tế các biến chứng nhiễm trùng, tắc mạch hay hoại tử sau tiêm có thể diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề nếu chậm xử trí. Việc can thiệp sớm đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ mất mô, sẹo xấu và các biến chứng lâu dài.

“Tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc tiêm sai kỹ thuật” - BS Trung chia sẻ.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như: sưng đỏ kéo dài, đau tăng, nóng vùng tiêm, chảy dịch, tím tái hoặc sốt… người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thẩm mỹ như Bệnh viện E để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử mô, nhiễm trùng lan rộng, biến dạng tai hoặc ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái trẻ gặp biến chứng viêm nhiễm nguy hiểm - Ảnh 3.

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe cơ bắp và đôi chân có liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Trong đó, vùng đùi – nơi tập trung nhóm cơ lớn nhất cơ thể – được xem như “tấm gương phản chiếu” tình trạng chuyển hóa, tuần hoàn và vận động. Theo các bác sĩ, người sống thọ thường có 5 đặc điểm khá rõ ở đôi đùi mà không phải ai cũng để ý.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái trẻ gặp biến chứng viêm nhiễm nguy hiểm - Ảnh 4.Muốn sống thọ hơn sau tuổi 70, nhiều người nhất định phải thực hiện điều này

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn sống thọ phải nhờ thuốc tốt, bác sĩ giỏi hay thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền. Thế nhưng, điều giúp không ít người ngoài 90 tuổi vẫn khỏe mạnh, tự đi chợ, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống lại nằm ở cách sống mỗi ngày.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Phụ nữ trẻ lâu thường sở hữu 3 đặc điểm này, càng sau tuổi 40 càng rõ

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

7 thói quen âm thầm làm bệnh tiểu đường nặng hơn: Đồ ngọt chỉ đứng thứ 7, vị trí số 1 nhiều người mắc mỗi ngày

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

