Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Mới đây, các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh nữ, 24 tuổi, ở Hà Nội bị biến chứng muộn từ việc tiêm filler cách đây 3 năm. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng vùng mặt của người bệnh nếu can thiệp thẩm mỹ không an toàn.

Theo hồ sơ bệnh án, nữ bệnh nhân trú tại Hà Nội cho biết đã thực hiện thủ thuật tiêm filler để tạo hình "tai phật" tại một cơ sở spa không rõ địa chỉ cách đây 3 năm. Suốt thời gian dài không có biểu hiện lạ, tuy nhiên gần đây, vùng tai bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng nề, đỏ và đau nhức tăng dần.

Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Ảnh BVCC

Người bệnh phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng vùng tai xuất hiện sưng nề, đỏ, đau tăng dần, vùng tiêm căng nóng, có dấu hiệu viêm nhiễm và tụ dịch. Ngay lập tức, người bệnh được làm các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt chẩn đoán, người bệnh bị biến chứng viêm nhiễm/áp xe sau tiêm filler vùng tai. Người bệnh được nhập viện để theo dõi và xử trí phẫu thuật.

Trước diễn tiến phức tạp của ổ viêm, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật để can thiệp kịp thời. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ viêm, làm sạch tổ chức nhiễm trùng. Loại bỏ các phần mô bị nhiễm trùng và chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Kết hợp điều trị kháng sinh, chống viêm và chăm sóc vết thương nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai vốn đã bị tổn thương cho người bệnh. Hiện tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm sưng nề, vết thương tiến triển tốt, không còn chảy mủ, ăn uống, sinh hoạt dần ổn định và đã được xuất viện.

Các bác sĩ phẫu thuật thành công, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai vốn đã bị tổn thương cho người bệnh. Ảnh BVCC

Tình trạng của người bệnh tiêm filler sau 3 năm bị sưng là dấu hiệu biến chứng muộn nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, phản ứng miễn dịch muộn hoặc filler kém chất lượng/không tan.

ThS.BS Đồng Hà Trung - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E, phân tích, nguyên nhân nhiễm trùng là do vi khuẩn có thể tạo một lớp màng sinh học xung quanh khối filler và “ngủ đông” tại đó. Khi hệ miễn dịch của người bệnh suy yếu (do ốm, stress, hoặc thay đổi nội tiết), vi khuẩn bùng phát gây sưng viêm.

Nguyên nhân gây ra phản ứng miễn dịch muộn là do cơ thể đột ngột nhận diện filler là vật thể lạ (đặc biệt sau khi tiêm vaccine hoặc bị sốt siêu vi), dẫn đến phản ứng viêm đào thải. Trong trường hợp filler kém chất lượng như chứa silicon lỏng hoặc các hạt nhựa sinh học không tan, chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn và gây hiện tượng u hạt sau nhiều năm. Ngoài ra, theo thời gian, filler có thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu, chèn ép các mạch máu hoặc mô mềm xung quanh gây sưng nề cục bộ.

ThS.BS Đồng Hà Trung đã đưa ra khuyến cáo về mức độ nguy hiểm của việc tiêm filler không rõ nguồn gốc, chất lượng. Nhiều người cho rằng filler là thủ thuật đơn giản, nhưng thực tế các biến chứng nhiễm trùng, tắc mạch hay hoại tử sau tiêm có thể diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề nếu chậm xử trí. Việc can thiệp sớm đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ mất mô, sẹo xấu và các biến chứng lâu dài.

“Tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc tiêm sai kỹ thuật” - BS Trung chia sẻ.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như: sưng đỏ kéo dài, đau tăng, nóng vùng tiêm, chảy dịch, tím tái hoặc sốt… người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thẩm mỹ như Bệnh viện E để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử mô, nhiễm trùng lan rộng, biến dạng tai hoặc ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

