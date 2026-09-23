Ốc hương ngon nức tiếng nhưng điều này mới khiến nhiều người bất ngờ về giá trị dinh dưỡng

Không chỉ được ưa chuộng bởi vị dai đặc trưng, ốc hương còn được yêu thích bởi độ bởi độ dai và béo ngậy đặc trưng. Bên cạnh đó, loài ốc này còn cung cấp nhiều dưỡng chất như protein, sắt, kẽm, magie, canxi và một số vitamin nhóm B. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, nếu được lựa chọn và chế biến phù hợp, ốc hương có thể trở thành một phần của chế độ ăn đa dạng, góp phần bổ sung protein và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Ốc hương cung cấp những dưỡng chất gì?

Ốc hương hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch

Ốc hương là nguồn protein từ hải sản, đồng thời cung cấp một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. (Ảnh minh họa)

Kẽm là một khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có sự phát triển và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Bổ sung đủ kẽm thông qua chế độ ăn là một phần của dinh dưỡng hợp lý. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn ốc hương hay một loại thực phẩm giàu kẽm nào đó có thể giúp "tăng miễn dịch" ngay lập tức. Sức khỏe hệ miễn dịch chịu ảnh hưởng bởi tổng thể chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động, tuổi tác và nhiều yếu tố khác.

Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho xương và cơ

Ốc hương có chứa canxi, magie và protein. Đây đều là những chất dinh dưỡng có vai trò đối với việc duy trì sức khỏe xương và khối cơ.

Đối với phụ nữ sau tuổi 40, việc quan tâm đến khẩu phần protein cũng như các dưỡng chất liên quan đến xương càng cần được chú ý trong chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, ốc hương chỉ là một trong nhiều nguồn thực phẩm có thể cung cấp các chất này, không nên xem đây là nguồn duy nhất.

Ốc hương cung cấp chất sắt và vitamin nhóm B tham gia vào quá trình tạo máu, chuyển hóa

Ốc hương cung cấp protein cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, magie và canxi, góp phần bổ sung dưỡng chất trong chế độ ăn đa dạng. (Ảnh minh hoạ)

Sắt là thành phần cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin, chất có vai trò vận chuyển oxy trong máu. Trong khi đó, nhiều vitamin nhóm B tham gia vào các phản ứng chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Do đó, bổ sung đa dạng thực phẩm, trong đó có các loại hải sản phù hợp, có thể giúp khẩu phần ăn phong phú hơn về mặt dinh dưỡng.

Protein là chất dinh dưỡng cần thiết cho việc duy trì và sửa chữa các mô trong cơ thể. Ốc hương có thể được sử dụng như một nguồn protein từ hải sản, góp phần đa dạng hóa thực đơn thay vì chỉ tập trung vào thịt gia súc, gia cầm hoặc một vài loại thực phẩm quen thuộc.

Ăn ốc hương thế nào để không làm mất lợi ích dinh dưỡng?

Ốc hương có thể được bổ sung vào thực đơn như một nguồn protein từ hải sản, cùng nhiều dưỡng chất khác. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia, khi ăn ốc hương, cách chế biến cũng là yếu tố cần lưu ý. Những món sử dụng quá nhiều bơ, sốt béo, đường hoặc muối có thể làm tăng đáng kể năng lượng, chất béo hoặc natri của khẩu phần.

Vì vậy, thay vì tập trung vào một cách chế biến duy nhất, có thể ưu tiên những phương pháp chế biến đơn giản, kiểm soát lượng gia vị và chất béo bổ sung. Khẩu phần cũng cần phù hợp với tổng thể chế độ ăn trong ngày.

Đặc biệt, không nên vì ốc hương có nhiều dưỡng chất mà ăn quá nhiều hoặc sử dụng thường xuyên thay thế các nhóm thực phẩm khác. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa protein, rau củ, trái cây, ngũ cốc và các nguồn chất béo phù hợp vẫn là nền tảng quan trọng để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Với phụ nữ sau 40 tuổi, ốc hương có thể là một lựa chọn trong thực đơn, nhưng không cần xem đây là thực phẩm bắt buộc hay có tác dụng đặc biệt riêng biệt. Quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ protein và các khoáng chất cần thiết, đồng thời kết hợp vận động phù hợp để hỗ trợ sức khỏe cơ xương và sức khỏe tổng thể.

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