Phòng the 'dậy sóng' khi một trong hai người bị tổn thương tàn phá

Thứ bảy, 19:00 18/04/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Có những cặp vợ chồng vẫn sống cùng nhau, vẫn chia sẻ mọi việc trong đời sống, nhưng “chuyện ấy” lại trở nên gượng gạo, xa cách. Họ không hiểu vì sao, bởi về lý trí, mọi chuyện đã qua. Nhưng trong cảm xúc, một điều gì đó vẫn còn mắc lại.

Đó có thể là một lần bị phản bội, một câu nói làm tổn thương, hay nhiều năm không được lắng nghe. Những vết xước tưởng như nhỏ, nếu không được chữa lành, có thể âm thầm ảnh hưởng đến đời sống tình dục – nơi cần sự tin tưởng và mở lòng nhiều nhất.

Khi một trong hai bị tổn thương từ quá khứ

Nhiều người tin rằng chỉ cần “bỏ qua” là có thể tiếp tục như bình thường. Nhưng tâm lý học cho thấy, cảm xúc không vận hành đơn giản như vậy.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Sex & Marital Therapy chỉ ra rằng, những tổn thương chưa được giải quyết có thể làm giảm đáng kể mức độ thân mật thể xác, ngay cả khi hai người vẫn duy trì mối quan hệ.

Điều này xảy ra vì cơ thể có xu hướng ghi nhớ cảm xúc tiêu cực. Khi sự tin tưởng bị tổn hại, dù chỉ một lần, não bộ có thể trở nên thận trọng hơn, khiến việc mở lòng trở nên khó khăn.

Tiến sĩ Esther Perel từng nhận định rằng: “Sự thân mật đòi hỏi cảm giác an toàn. Khi cảm giác đó bị phá vỡ, mong muốn cũng bị ảnh hưởng.”

Nói cách khác, không phải là không muốn, mà là không còn cảm thấy đủ an toàn để muốn.

Phòng the: Khám phá nguyên nhân khiến đời sống tình dục trở nên khó khăn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tổn thương ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn

Các nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học cho thấy, khi một người trải qua tổn thương cảm xúc, đặc biệt là trong mối quan hệ thân mật, não bộ sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ.

Hormone stress như cortisol có thể tăng lên, trong khi các hormone liên quan đến sự gắn kết như oxytocin giảm xuống. Điều này khiến cơ thể ít có xu hướng tìm kiếm sự gần gũi.

Nhà tâm lý học John Gottman cũng nhấn mạnh rằng, sự tin tưởng là nền tảng của thân mật. Khi niềm tin bị tổn hại, ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể bị diễn giải theo hướng tiêu cực.

Điều này khiến “chuyện ấy” không còn là không gian an toàn, mà trở thành nơi dễ gợi lại những cảm xúc chưa được giải quyết.

Không phải lúc nào cũng là những biến cố lớn như ngoại tình. Nhiều khi, tổn thương đến từ những điều rất đời thường. Một lời chê bai về ngoại hình. Một lần bị từ chối không được giải thích. Một giai đoạn dài không được quan tâm. Những điều này nếu lặp lại, có thể tạo ra cảm giác bị xem nhẹ hoặc không được tôn trọng.

Theo thời gian, cảm xúc tiêu cực tích tụ, và sự gần gũi dần trở nên khó khăn.

Một cặp vợ chồng ngoài 45 tuổi từng gặp khó khăn trong đời sống tình dục suốt nhiều năm. Họ không có mâu thuẫn lớn, nhưng luôn cảm thấy “không kết nối”.

Trong quá trình tư vấn, người vợ mới chia sẻ rằng cô từng cảm thấy bị tổn thương khi chồng thường xuyên phớt lờ cảm xúc của mình trong quá khứ.

“Tôi nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra là chưa” cô nói.

Khi những điều này được nói ra, người chồng mới hiểu được nguyên nhân sâu xa. Từ đó, họ bắt đầu xây dựng lại sự tin tưởng, từng bước một.

Không có thay đổi đột ngột, nhưng sự gần gũi dần trở nên tự nhiên hơn.

Phòng the: Khám phá nguyên nhân khiến đời sống tình dục trở nên khó khăn - Ảnh 2.Tự ti về cơ thể sau tuổi 40: Rào cản thầm lặng khiến nhiều người né tránh 'chuyện ấy'

GĐXH - Không phải lúc nào sự giảm sút trong đời sống tình dục ở tuổi trung niên cũng đến từ hormone hay sức khỏe. Với nhiều người, nguyên nhân bắt đầu từ một điều rất khó nói: cảm giác không còn tự tin với chính cơ thể của mình.

Điều đàn ông trung niên cần nhất trong phòng ngủ

Khi một người muốn 'đổi mới', người kia lại thích an toàn: Mâu thuẫn âm thầm trong đời sống tình dục trung niên

Sau tuổi 40, vì sao ngủ chung giường nhưng ngày càng xa nhau?

Ngoại tình tuổi trung niên, không đến chỉ vì ham muốn?

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ 'ngại yêu', không phải do đã hết nhu cầu!

Vẫn yêu nhưng không còn 'muốn': Vì sao nhiều cặp đôi trung niên rơi vào nghịch lý này?

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít cặp vợ chồng ở tuổi trung niên thừa nhận một điều khá khó nói: họ vẫn yêu nhau, vẫn quan tâm, vẫn đồng hành trong cuộc sống… nhưng lại không còn ham muốn gần gũi như trước.

Tự ti về cơ thể sau tuổi 40: Rào cản thầm lặng khiến nhiều người né tránh 'chuyện ấy'

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Không phải lúc nào sự giảm sút trong đời sống tình dục ở tuổi trung niên cũng đến từ hormone hay sức khỏe. Với nhiều người, nguyên nhân bắt đầu từ một điều rất khó nói: cảm giác không còn tự tin với chính cơ thể của mình.

Điều đàn ông trung niên cần nhất trong phòng ngủ

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Người ta thường nói nhiều đến mong muốn của phụ nữ: được nghỉ ngơi, được quan tâm, được san sẻ việc nhà. Nhưng có một nhu cầu rất thật của đàn ông lại ít khi được nhắc đến, thậm chí chính họ cũng hiếm khi nói ra: cảm giác được vợ trân trọng. Với nhiều người đàn ông, đó mới là món quà có sức chạm sâu nhất, mạnh hơn cả mâm cơm đủ đầy hay những lời chúc xã giao.

Khi một người muốn 'đổi mới', người kia lại thích an toàn: Mâu thuẫn âm thầm trong đời sống tình dục trung niên

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng không còn đối mặt với những xung đột ồn ào như thời trẻ. Cuộc sống ổn định hơn, con cái dần trưởng thành, kinh tế vững vàng hơn. Nhưng chính trong sự ổn định ấy, một mâu thuẫn âm thầm lại xuất hiện – không dễ gọi tên, không dễ chia sẻ: một người muốn thay đổi, làm mới đời sống tình dục, trong khi người kia lại muốn giữ mọi thứ như cũ.

Sau tuổi 40, vì sao ngủ chung giường nhưng ngày càng xa nhau?

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Không ít cặp vợ chồng trung niên chia sẻ một cảm giác rất khó gọi tên: họ vẫn ngủ cạnh nhau mỗi đêm, vẫn cùng một mái nhà, nhưng lại thấy xa nhau hơn bao giờ hết.

Ngoại tình tuổi trung niên, không đến chỉ vì ham muốn?

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Ngoại tình ở tuổi trung niên thường bị nhìn nhận một cách đơn giản: đó là câu chuyện của ham muốn, của sự “lệch chuẩn” đạo đức hay khủng hoảng tuổi tác. Nhưng khi đi sâu vào những câu chuyện thực tế và các nghiên cứu khoa học, một bức tranh khác hiện ra rõ ràng hơn.

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ 'ngại yêu', không phải do đã hết nhu cầu!

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân.

Sau tuổi 40, vì sao nhiều cặp đôi lúng túng khi gần gũi trở lại?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Có một nghịch lý âm thầm diễn ra trong nhiều gia đình: khi con cái còn nhỏ, vợ chồng mong có thêm thời gian riêng; nhưng khi con đã lớn, nhà cửa trở nên yên ắng hơn, thì sự gần gũi lại không tự nhiên quay trở lại.

Những dấu hiệu âm thầm cho thấy đời sống tình dục đang 'có vấn đề'

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nếu không được nhận diện và giải quyết, sự lệch nhịp này dễ dẫn đến hiểu lầm, tổn thương và khoảng cách.

Phụ nữ chủ động trong 'chuyện ấy': Đàn ông trung niên nghĩ gì?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Điều quan trọng không phải là phụ nữ có nên chủ động hay không, mà là hai người hiểu điều đó như thế nào.

Điều đàn ông trung niên cần nhất trong phòng ngủ

Phòng the

GĐXH - Người ta thường nói nhiều đến mong muốn của phụ nữ: được nghỉ ngơi, được quan tâm, được san sẻ việc nhà. Nhưng có một nhu cầu rất thật của đàn ông lại ít khi được nhắc đến, thậm chí chính họ cũng hiếm khi nói ra: cảm giác được vợ trân trọng. Với nhiều người đàn ông, đó mới là món quà có sức chạm sâu nhất, mạnh hơn cả mâm cơm đủ đầy hay những lời chúc xã giao.

Ngoại tình tuổi trung niên, không đến chỉ vì ham muốn?

Phòng the
Kỹ năng phòng the cần được học lại ở tuổi trung niên?

Phòng the
48 tuổi mới nhận ra: 3 thói quen âm thầm “làm mệt” tuyến tiền liệt, nhiều nam giới vẫn lặp lại mỗi ngày

Phòng the
Phụ nữ chủ động trong 'chuyện ấy': Đàn ông trung niên nghĩ gì?

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

