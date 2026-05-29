Hai năm ngủ riêng, chồng chỉ gần gũi khi say

"Chúng tôi sống chung nhưng như người xa lạ suốt hai năm qua, mỗi lần chồng chủ động gần gũi, đều là sau khi anh uống say". Ngôi sao dẫn câu chuyện của người phụ nữ 34 tuổi tâm sự với chuyên gia tâm lý về tình trạng ngủ riêng với chồng suốt hai năm không chỉ là chuyện “thiếu chuyện chăn gối”. Điều khiến cô đau lòng hơn có lẽ là cảm giác mình không còn được khao khát, không còn được chạm tới bằng tình yêu thật sự.

Nhiều chuyên gia tâm lý hôn nhân cho rằng, sự xa cách thể xác kéo dài thường không tự nhiên xuất hiện trong một mối quan hệ khỏe mạnh. Nó thường là biểu hiện của một khoảng cách cảm xúc âm thầm đã tồn tại từ trước.

Khi sự im lặng nguy hiểm hơn cả cãi vã

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này là người chồng không ngoại tình, không bạo lực, cũng không lạnh nhạt theo kiểu hoàn toàn vô tâm. Anh vẫn giữ vai trò của một người chồng “đúng trách nhiệm”. Nhưng chính kiểu hôn nhân “không có vấn đề gì rõ ràng” lại khiến nhiều người phụ nữ đau đớn hơn. Bởi họ không biết phải gọi tên nỗi cô đơn ấy là gì.

Nhiều cặp vợ chồng nghĩ rằng chỉ cần không phản bội, không đánh đập, vẫn sống cùng nhà thì hôn nhân vẫn ổn. Nhưng thực tế, sự thân mật không chỉ nằm ở tình dục. Nó còn là ánh mắt quan tâm, những cái ôm, sự chủ động gần gũi, cảm giác được mong muốn và được kết nối.

Khi tất cả điều đó biến mất quá lâu, người trong cuộc dễ rơi vào cảm giác mình “đang tồn tại bên cạnh nhau” chứ không còn thật sự là vợ chồng.

Một chuyên gia trị liệu hôn nhân từng nói: “Điều làm con người cô đơn nhất không phải sống một mình, mà là nằm cạnh một người nhưng không còn cảm thấy được yêu”.

Vì sao nhiều người đàn ông né tránh gần gũi?

Không phải lúc nào việc né tránh chuyện chăn gối cũng đồng nghĩa hết yêu hay có người khác. Ở nhiều người đàn ông, đặc biệt kiểu người hướng nội, ít biểu đạt cảm xúc, họ có xu hướng thu mình khi áp lực tâm lý kéo dài. Stress công việc, áp lực tài chính, mặc cảm bản thân, vấn đề hormone hoặc thậm chí trầm cảm nhẹ đều có thể khiến ham muốn suy giảm.

Tuy nhiên, điều đáng lo trong trường hợp này là việc người chồng chỉ chủ động khi say. Rượu đôi khi làm giảm lớp phòng vệ tâm lý, khiến những nhu cầu bị kìm nén tạm thời được bộc lộ. Điều đó cho thấy rất có thể anh không hoàn toàn mất nhu cầu, nhưng đang tồn tại một rào cản cảm xúc hoặc tâm lý nào đó khi tỉnh táo.

Vấn đề là nếu cả hai tiếp tục im lặng, khoảng cách ấy sẽ ngày càng lớn hơn.

Phụ nữ thường bắt đầu nghi ngờ chính mình

Điều dễ thấy ở rất nhiều phụ nữ trong hoàn cảnh này là họ bắt đầu tự trách bản thân.

“Mình không còn hấp dẫn?”

“Mình làm gì sai?”

“Hay anh không còn yêu?”

Càng thiếu sự gần gũi, phụ nữ càng dễ đánh mất cảm giác được yêu thương và giá trị nữ tính của mình. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tự trọng, tâm trạng và cả sức khỏe tinh thần.

Một người phụ nữ từng trải qua tình trạng ngủ riêng với chồng nhiều năm chia sẻ: “Cảm giác đau nhất không phải thiếu sex, mà là cảm giác mình không còn được người đàn ông của mình cần đến nữa”.

Điều cần nhất lúc này không phải chịu đựng thêm

Nhiều người khuyên nên “cố nhẫn nhịn”, nhưng sự chịu đựng kéo dài thường chỉ khiến cả hai quen với khoảng cách.

Điều quan trọng lúc này là một cuộc trò chuyện thật sự nghiêm túc nhưng không mang tính trách móc.

Thay vì hỏi: “Anh còn yêu em không?”, có lẽ nên nói thẳng về cảm giác cô đơn và tổn thương của mình: “Em nhớ cảm giác được gần gũi với anh”; “Em cảm thấy chúng ta đang xa nhau quá”; “Em muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh”.

Rất nhiều người đàn ông im lặng không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ không biết cách nói về cảm xúc hoặc không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu người chồng vẫn né tránh mọi cuộc trò chuyện hoặc tiếp tục kéo dài tình trạng này, hai người có thể cần tới chuyên gia tâm lý hôn nhân hoặc bác sĩ nam khoa để kiểm tra cả yếu tố tâm lý lẫn sức khỏe sinh lý.