Tiêu chí chọn người yêu của 12 cung hoàng đạo
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có một "khuôn mẫu" rất riêng về người yêu lý tưởng, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở lối sống, tư duy và cách yêu.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Bắt đầu từ tình bạn, gắn kết bằng trí tuệ
Bảo Bình là cung hoàng đạo đề cao sự tự do và cá tính riêng biệt.
Họ dễ bị cuốn hút bởi những người có suy nghĩ độc lập, không hòa lẫn vào đám đông và đủ thú vị để kích thích trí tò mò trí tuệ.
Bảo Bình không thích những mối quan hệ tiến triển quá nhanh. Với họ, tình yêu bền vững nhất thường nảy nở từ tình bạn, nơi hai người có thể chia sẻ suy nghĩ sâu kín, thấu hiểu nhau trước khi bước sang ranh giới lãng mạn.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Yêu bằng cảm xúc và sự đồng điệu tâm hồn
Song Ngư là hiện thân của sự lãng mạn và nghệ sĩ. Họ dễ rung động trước những người có óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú hoặc mang hơi thở nghệ thuật trong cách sống.
Không cần quá phô trương, chỉ cần bạn biết truyền cảm hứng và tạo ra cảm xúc, Song Ngư đã đủ say mê.
Một chi tiết nhỏ nhưng thú vị là Song Ngư thường có thiện cảm đặc biệt với những gam màu dịu như xanh dương hay xanh lục - những sắc màu gợi cảm giác bình yên và mơ mộng.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Bị hấp dẫn bởi năng lượng và sự chủ động
Bạch Dương luôn tràn đầy sức sống, yêu vận động và thích chinh phục thử thách.
Họ mong muốn một người yêu biết chăm chút ngoại hình, năng động và sẵn sàng đồng hành trong các hoạt động ngoài trời.
Trong tình yêu, Bạch Dương không thích bị kiểm soát hay dẫn dắt. Ngược lại, họ thích là người theo đuổi, chủ động thể hiện bản lĩnh và cảm xúc của mình khi đã thực sự để ý đến ai đó.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thực tế, ổn định và tinh tế trong cảm xúc
Kim Ngưu coi trọng sự an toàn và bền vững. Họ bị thu hút bởi những người có chí hướng, biết lo cho sự nghiệp và tự chủ về tài chính.
Bên cạnh đó, Kim Ngưu rất trân trọng những cử chỉ quan tâm mang tính thực tế. Một món quà nhỏ đúng lúc hay một hành động tinh tế bất ngờ có thể khiến trái tim Kim Ngưu mềm lại nhanh hơn bạn nghĩ.
Cung hoàng đạo Song Tử: Tự do, linh hoạt và cuốn hút từ những điều nhỏ
Song Tử yêu thích sự dịch chuyển và những trải nghiệm mới mẻ. Người khiến họ chú ý thường là người cởi mở, linh hoạt và sẵn sàng khám phá thế giới.
Song Tử cũng rất tinh ý với những chi tiết nhỏ, đặc biệt là đôi tay. Một bàn tay đẹp, khéo léo hay biết chơi nhạc, làm đồ thủ công đều có thể trở thành điểm cộng lớn trong mắt cung hoàng đạo này.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Tìm kiếm cảm giác an toàn và sự chủ động nhẹ nhàng
Cự Giải là người sống giàu cảm xúc và yêu thích những khoảnh khắc gần gũi, đời thường, đặc biệt là những trải nghiệm gắn với ẩm thực.
Tuy nhiên, vì khá nhạy cảm và dễ lo lắng, Cự Giải thường ngần ngại khi bắt đầu mối quan hệ mới.
Điều họ cần ở đối phương không phải sự vồ vập mà là tín hiệu rõ ràng, đủ để họ cảm thấy an tâm và tự tin tiến tới.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Bị thu hút bởi sự ấm áp và lòng nhân ái
Sư Tử luôn tỏa sáng và thích trở thành tâm điểm. Tuy vậy, họ lại đặc biệt rung động trước những người biết quan tâm đến cộng đồng, sống hào phóng và có trái tim thiện nguyện.
Sư Tử cần được tôn trọng và ghi nhận trong mối quan hệ. Khi yêu, họ thích đóng vai trò dẫn dắt và mong đối phương thấu hiểu, ủng hộ thay vì đối đầu trực diện.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chỉn chu, nguyên tắc và đồng điệu lối sống
Xử Nữ nổi tiếng cầu toàn và cẩn trọng. Họ tìm kiếm một người sống có kế hoạch, ngăn nắp và đề cao kỷ luật cá nhân.
Với Xử Nữ, sự tương đồng trong lối sống quan trọng không kém cảm xúc.
Dù hiểu rằng tiêu chuẩn của mình không dễ đáp ứng, họ vẫn khó thay đổi quan điểm khi nói đến người bạn đời lý tưởng.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Bình yên, lắng nghe và sẻ chia
Thiên Bình luôn hướng đến sự hài hòa và ghét xung đột. Người khiến họ rung động thường mang năng lượng tích cực, biết cân bằng cảm xúc và sống nhẹ nhàng.
Thiên Bình thích trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện thường ngày và cũng sẵn sàng lắng nghe đối phương.
Với họ, một mối quan hệ lý tưởng là nơi hai người có thể cùng nhau nói về mọi điều, dù nhỏ nhặt nhất.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Sức hút đến từ sự bí ẩn
Bọ Cạp mạnh mẽ, quyết đoán và có xu hướng giữ kín đời sống cá nhân. Họ không dễ mở lòng và cũng không thích những mối quan hệ quá phơi bày.
Người yêu lý tưởng của Bọ Cạp là người có chiều sâu, biết giữ cho mình một chút bí mật và đủ tinh tế để khơi gợi sự tò mò.
Chính sự khó đoán ấy lại khiến Bọ Cạp bị cuốn hút mãnh liệt.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Đồng hành trên những hành trình mới
Nhân Mã không thích đứng yên một chỗ. Họ yêu tự do, ham học hỏi và luôn khao khát khám phá thế giới.
Trong tình yêu, Nhân Mã tìm kiếm một người có thể cùng họ trải nghiệm, dấn thân và không ngại thử thách.
Họ đề cao sự thẳng thắn, chân thật và không mấy hứng thú với những lời nói quá hoa mỹ.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Nghiêm túc và hướng đến tương lai dài lâu
Với Ma Kết, tình yêu luôn gắn liền với trách nhiệm và gia đình. Họ không yêu cho vui mà tìm kiếm một người có thể gắn bó lâu dài, thậm chí là bạn đời tương lai.
Ma Kết thích những người truyền thống, đáng tin cậy và mang lại cảm giác bình yên.
Dù có xu hướng kiểm soát và đặt ra nguyên tắc, Ma Kết lại là mẫu người chung thủy, tận tâm và luôn nỗ lực vun đắp cho mái ấm của mình.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sởGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Cùng 1 câu hỏi nhưng cách phản hồi khiến người EQ cao tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.
4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòiGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Có những kiểu người càng thân càng dễ mệt mỏi, hao tổn tinh thần và kéo bạn vào những rắc rối không đáng có. Nhận diện sớm để biết giữ khoảng cách đúng lúc.
Lalala Baby: Đồng hành cùng cha mẹ Việt trong hành trình giáo dục sớm 0-6 tuổiGia đình - 6 giờ trước
Giai đoạn vàng của trẻ chỉ đến một lần, bởi trong khoảng thời gian ấy, trí não, cảm xúc và nhân cách của trẻ được định hình. Và lúc này cha mẹ chính là người gieo mầm tri thức, cảm xúc cho con.
32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồngGia đình - 7 giờ trước
Bỏ Hà Nội về quê? Nghĩa là tôi sẽ bỏ lại phiên bản rực rỡ nhất của chính mình để khoác lên tấm áo "ổn định" chật chội mà người khác may sẵn. Tôi không bài xích hôn nhân, tôi vẫn khao khát một mái ấm nhưng tôi không muốn lấy chồng chỉ vì "đến tuổi phải lấy".
Vì sao vài dòng tin nhắn gửi con 'đầy mùi dọa dẫm" lại nhận về nhiều lượt yêu thích?Gia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Một mẩu giấy viết tay được đặt trên bàn học của con, với dòng chữ xưng hô “thỏ mẹ - thỏ bố - thỏ con” đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến nhiều người bật cười vì quá đỗi dễ thương.
Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'Nuôi dạy con - 19 giờ trước
GĐXH - Trong các buổi họp phụ huynh hay những cuộc trò chuyện thường ngày, không khó để nghe thấy những lời khen đầy tự hào: “Con tôi EQ cao lắm, biết nói lời dễ nghe, biết làm vừa lòng người lớn”.
Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhấtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo đặc biệt dễ "chuốc oán thù" khi ra ngoài, phần lớn không phải vì xấu tính mà bởi họ quá nổi bật, quá giỏi giang hoặc quá may mắn so với số đông.
Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hậnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh tật, cô đơn và một bản di chúc được sửa đến hai lần đã khiến tôi hiểu ra: tình thân không thể đo đếm bằng sự có mặt hay tiền bạc.
Mới cưới 2 tháng, tôi mệt mỏi khi vợ mâu thuẫn với mẹ, muốn dọn ra ở riêngGia đình - 1 ngày trước
Mới cưới 2 tháng, tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi mâu thuẫn giữa mẹ và vợ ngày một căng thẳng. Vợ muốn ra ở riêng trong khi nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, mẹ thì càng ngày càng già yếu...
5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận raGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu mới tá hỏa khi lương hưu không đủ trang trải sinh hoạt. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ trong cách chuẩn bị tài chính lại là nguyên nhân khiến thu nhập hưu trí ngày càng thiếu hụt.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?Nuôi dạy con
Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...