Đến tuổi nghỉ hưu mới thấm: Không phải tiền bạc, có đủ 4 thứ này mới là phúc lớn
GĐXH - Thực tế cho thấy, nếu khi nghỉ hưu có đủ 4 "tài sản" dưới đây, tuổi già của một người đã được xem là viên mãn và phúc dày hơn rất nhiều người khác.
Cha mẹ nghỉ hưu, con cái đã tự nuôi sống được bản thân
Nghỉ hưu đồng nghĩa với việc thu nhập giảm, sức khỏe và khả năng lao động cũng không còn như trước.
Trong hoàn cảnh ấy, nếu con cái vẫn chưa thể tự nuôi sống bản thân, gánh nặng tâm lý đối với cha mẹ sẽ ngày càng lớn.
Không hiếm người sau khi nghỉ hưu, dù lương hưu ít ỏi, vẫn phải tiếp tục chu cấp cho con.
Có người thậm chí phải dè sẻn từng đồng, giấu đi khoản lương hưu để phòng khi đau ốm, bệnh tật. Tuổi già vì thế trở nên nặng nề, lo âu và thiếu cảm giác an toàn.
Ngược lại, khi nghỉ hưu mà con cái đã trưởng thành, có thể tự lập và tự lo cho cuộc sống của mình, cha mẹ mới thật sự được thảnh thơi.
Không phải lo toan cho con chính là sự giàu có thầm lặng nhưng vô cùng quý giá của người cao tuổi.
Nghỉ hưu có nhà để về, có bạn đời bên cạnh và đủ tiền sinh hoạt
Nhiều người cho rằng điều này rất đơn giản, nhưng thực tế không phải ai khi nghỉ hưu cũng có thể sở hữu trọn vẹn cả ba.
Khi còn trẻ, con người thường mải mê theo đuổi hoài bão, sự nghiệp và vật chất.
Nhưng đến giai đoạn nghỉ hưu, mong muốn lớn nhất lại trở nên rất giản dị như một mái nhà ổn định để trở về, một người bạn đời hoặc người thân kề bên để sẻ chia, cùng một khoản tiền đủ để sinh hoạt hằng ngày.
Nếu thiếu đi một trong ba điều này, cuộc sống nghỉ hưu rất khó đạt được sự an yên tuyệt đối.
Ngược lại, chỉ cần có nơi nương thân, có người đồng hành sớm hôm và cuộc sống không quá chật vật, tuổi nghỉ hưu đã có thể gọi là viên mãn và đáng mơ ước.
Sức khỏe: Tài sản vô giá quyết định chất lượng cuộc sống sau nghỉ hưu
Trong tất cả những "tài sản" của tuổi nghỉ hưu, sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
Một cơ thể khỏe mạnh giúp người cao tuổi giữ được sự độc lập, tự chủ và phẩm giá của chính mình.
Nhiều người sau khi nghỉ hưu mất dần khả năng tự chăm sóc bản thân, phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ, chồng hoặc con cái trong từng sinh hoạt nhỏ nhất.
Dù có nhiều tiền đến đâu, họ cũng không thể mua lại những ngày tháng sống khỏe mạnh và chủ động.
Vì vậy, khi còn trẻ, việc giữ gìn sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh chính là cách chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn nghỉ hưu.
Chỉ cần khi về già còn đủ sức tự lo cho bản thân, người đó đã "giàu có" hơn rất nhiều người khác.
Có đam mê sau nghỉ hưu giúp tuổi già sống có ý nghĩa hơn
Sau khi nghỉ hưu, thời gian trở nên dư dả hơn bao giờ hết. Nếu không có một sở thích hay đam mê để theo đuổi, cảm giác cô đơn và nhàm chán rất dễ xuất hiện.
Một sở thích phù hợp giúp người nghỉ hưu duy trì tinh thần tích cực, cảm thấy mình vẫn có giá trị và còn nhiều điều để cống hiến.
Dù là trồng cây, đọc sách, viết lách, dạy học hay tham gia các hoạt động cộng đồng, tuổi già cũng trở nên nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn.
Khi mỗi ngày nghỉ hưu đều có điều để mong chờ và yêu thích, cuộc sống không còn là sự "nghỉ ngơi thụ động", mà là một giai đoạn an nhiên, sâu sắc và hạnh phúc.
