Loại quả đặc sản Tây Bắc xuống phố giá rẻ bèo, tiểu thương đóng túi lớn bán chưa đến 10.000 đồng/kg

Từ tháng 5, trên nhiều tuyến phố, chợ dân sinh và 'chợ mạng' xuất hiện ngập tràn những trái mận hậu - đặc sản của các tỉnh miền núi phía Tây Bắc bày bán. Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & đời sống), tùy theo chất lượng, kích thước của quả mận mà có giá bán khác nhau, dao động từ 9.000 – 150.000 đồng/kg mận.

Mận hậu được bày bán ngập tràn thị trường vơi đủ các mức giá khác nhau.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hiện mận hậu bán trên thị trường chủ yếu là hàng được chuyển từ các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Hà Giang về. Mận hậu đang bắt đầu vào chính vụ nên giá đã rẻ hơn rất nhiều so với đầu mùa, quả chín đều, có vị ngọt, thơm nhẹ, vì vậy mà nhận được nhiều sự ưa chuộng của người tiêu dùng.

Tháng 5,6 là chính vụ mận hậu nên sẽ nhiều hàng đổ ra thị trường và giá sẽ "mềm" hơn so với mận đầu mùa.

"Mận hậu đang chính thức vào vụ, thời điểm hiện tại mận chín rộ, quả to, đều, căng mọng, giòn, ngọt và đặc biệt là giá rẻ, hợp với túi tiền của đại đa số người dân. Ưu điểm của mận hậu Việt Nam là trái tươi, giòn, ngọt và có vị chua thanh đặc trưng nên ăn hoài không chán. Mặt khác, trái cây này mỗi năm chỉ có một mùa nên được nhiều người tiêu dùng mong chờ. Nhiều khách hàng toàn đặt 5 – 10kg về ăn trực tiếp hoặc để ngâm đường, rượu hoặc làm mứt, siro, chế biến các món ăn thơm ngon từ mận. Khách đặt mua càng nhiều giá càng được ưu đãi.

Tùy theo chất lượng và kích thước mận sẽ có giá bán khác nhau.

Năm nay mận được mùa nên có giá bán tương đối rẻ, chưa vào chính vụ nhưng mặt hàng chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/kg. So với thời điểm đầu mùa thì giá mận đang thấp hơn rất nhiều, một cân mận đầu mùa bây giờ có thể mua được cả chục cân. Tuy nhiên trên thị trường cũng có nhiều loại mận khác nhau, thông thường tiểu thương sẽ phân loại quả theo kích thước quả để bán cho khách. Quả to, chín đều, đẹp, còn nguyên phấn, tươi sẽ được giá hơn những loại quả nhỏ, sâu sẹo", chị Nguyệt (tiểu thương chợ Dịch Vọng, Hà Nội) cho hay.

Tại nhiều hội nhóm online, mận được rao bán với mức giá tương đối rẻ.

Mận hậu là trái cây được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các chị em vì mang hương vị chua ngọt đan xen, không lẫn với bất kì loại quả nào.

"Cứ vào đầu hè là đến mùa mận, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mận hậu là tôi sẽ tranh thủ ăn cho thỏa đam mê. Vị chua chua, ngọt ngọt lại giòn giòn của quả không thể lẫn với bất kì loại nào, ăn là cuốn. Vào đầu mùa, mận hậu có giá bán rất cao, tôi chỉ dám mua vài lạng về ăn cho đỡ thèm, còn bây giờ giá chỉ có vài chục nghìn đồng/kg mà quả lại to, chín mọng, vị ngọt đậm.

Tôi thấy mận hậu được rao bán khắp nơi, trên mạng cũng bán rất rẻ nên tôi có rủ chị em cùng công ty đặt mua thử một thùng về để chia nhau. Bình thường, đi chợ thấy hàng nào ngon là tôi vào mua, chọn từng quả cho yên tâm", chị Hà Thanh (nhân viên văn phòng tại Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

