Nguyên nhân nào khiến giá vải tươi năm nay có giá cao chót vót?
GĐXH - Giá vải tươi năm nay được đánh giá có mức tương đối cao so với mọi năm. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Vào tháng 5, thị trường hoa quả Việt trở nên nhộn nhịp hơn cả vì đa dạng các mặt hàng được bày bán. Bên cạnh các loại quả đang vào mùa như: Xoài, mận, dứa, sầu riêng thì vải u là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sụ quan tâm của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, trái với những năm trước, năm nay sản lượng vải tươi giảm rõ rệt, kéo theo giá bán tăng cao. Tại các chợ truyền thống, siêu thị hay 'chợ mạng' vải u được rao bán với mức giá dao động từ 60.000 – 180.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả). Dù có mức giá khá đắt đỏ, nhưng không thể phủ nhận độ "hot" của loại quả này, sức mua của người tiêu dùng không giảm, thậm chí nhiều tiểu thương cho biết "cháy hàng".
Theo chia sẻ của các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến giá vải u tăng cao trong năm nay là do sản lượng giảm. Thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn ra hoa, đậu quả khiến nhiều vườn vải cho năng suất thấp hơn so với các năm trước.
"Từ xưa đến nay, vải tươi vẫn luôn là một trong những loại quả được nhiều người yêu thích. So với những năm trước, mặt hàng này năm nay xuất hiện trên thị trường không rầm rộ. Có nhiều nguyên nhân khiến giá vải u năm nay tăng cao, một phần là do vải u đang ở thời điểm đầu vụ nên nguồn cung chưa nhiều. Bên cạnh đó, do thời tiết năm nay không thuận lợi nên mất mùa vải.
Dù mức giá bán của vải u đang tương đối cao nhưng người tiêu dùng vẫn chấp nhận "xuống tiền". Đối với hàng đẹp, quả to, mã chín đỏ đều sẽ có giá dao động từ 120.000 – 180.000 đồng/kg, còn đối với những quả vải có mã kém hơn sẽ có giá bán thấp hơn. Do giá thành cao nên tiểu thương cũng dè dặt nhập hàng, vì vậy mà người dân sẽ ít thấy vải bán tràn lan. Năm nay do biết mất mùa nên nhiều khách tranh thủ đặt hàng trước để kịp thưởng thức và làm quà biếu. Nhiều hôm tôi chỉ nhập được vài chục kg, bán một lúc là hết sạch hàng", chị Hương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Đống Đa, Hà Nội) cho hay.
Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn trồng vải cho biết, năm nay, do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và đậu quả, sản lượng vải thiều dự kiến giảm khoảng 50% so với năm ngoái.
Dù sản lượng sụt giảm, các địa phương và người trồng vải vẫn đang nỗ lực giữ chất lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu và duy trì uy tín xuất khẩu.
Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây.
Hiện, cả nước có khoảng 55.000 ha trồng vải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, nguồn cung năm nay được đánh giá giảm mạnh so với mọi năm. Riêng sản lượng vải chín sớm ước đạt khoảng 85.000 - 90.000 tấn, giảm từ 35% đến 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây mới là con số ước tính ban đầu và có thể còn biến động tùy vào điều kiện chăm sóc ở giai đoạn cuối vụ.
Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ) là vùng trồng lớn nhất với gần 29.800 ha, ước đạt sản lượng 95.000 tấn, chỉ tương đương 59,5% kế hoạch và giảm sâu so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại tỉnh Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), diện tích 9.345 ha cũng cho sản lượng ước tính khoảng 55.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương khác như Hưng Yên và Đăk Lăk có diện tích khiêm tốn, lần lượt khoảng 1.860 ha và 2.000 ha.
Nguồn cung giảm khiến giá vải thiều tăng mạnh ngay từ đầu mùa. Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trên thị trường bán lẻ, vải chín sớm phổ biến ở mức 140.000 - 180.000 đồng/kg. Đáng chú ý, với những lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi, giá bán có thể lên tới 195.000 - 210.000 đồng/kg.
Cũng theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất mùa là diễn biến thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Mùa đông không lạnh sâu, với nền nhiệt đầu năm cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, đã làm gián đoạn quá trình phân hóa mầm hoa.
Bên cạnh đó, hiện tượng mưa phùn và sương mù kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 3 khiến nhiều diện tích ra hoa không đồng đều, xuất hiện tình trạng "hoa xen lộc". Độ ẩm không khí cao cũng gây khó khăn cho quá trình thụ phấn và tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh. Đáng chú ý, chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao khiến một số nhà vườn giảm đầu tư chăm sóc khi thấy tỷ lệ ra hoa thấp, càng làm năng suất suy giảm.
Không chỉ tại Việt Nam, thị trường vải thiều Trung Quốc cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tại các vùng trồng lớn như Quảng Đông và Hải Nam, hiện tượng mùa đông ấm và mưa ẩm sai thời điểm đã khiến cây vải ra hoa kém. Sau một năm bội thu (năm 2025), cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao.
Với nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn lớn, giá vải thiều năm nay được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt trong giai đoạn chính vụ sắp tới.
Vài u đầu mùa giá cao chót vót nhưng vẫn ‘được lòng’ người tiêu dùng.
Bất ngờ trước giá tòa chung cư mini trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi độngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá tòa chung cư mini trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 9/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe máy điện giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, đi 90 km/lần sạc, trang bị vượt tầm, rẻ hơn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chị em sẽ mêGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế kiểu Vespa, động cơ 1.580W, đi tới 90 km/lần sạc, nhiều tiện ích hiện đại trong tầm giá 20 triệu đồng.
Giá xe máy điện Honda giảm sốc còn chưa tới 17 triệu đồng, đi 80km/lần sạc, pin rời tiện dụngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy điện Honda đang được giảm mạnh, có nơi xuống dưới 17 triệu đồng dạng thuê pin, tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.
Loại cá siêu rẻ, bán đầy chợ Việt giàu omega3 không kém cá hồiSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH - Cá hồi xưa nay luôn được biết đến là thực phẩm hàng đầu cung cấp lượng omega3 dồi dào, tuy nhiên có một loại cá giàu omega3 không kém mà giá lại siêu rẻ, bán đầy chợ Việt.
Giá bạc hôm nay 9/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 9/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở ngưỡng ổn định 82 - 83 triệu đồng/kg.
VinFast Green hút tài xế dịch vụ vì mua xe 0 đồng, chạy là có lờiSản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
Dải sản phẩm VinFast Green gồm Limo Green, Nerio Green, Herio Green, Minio Green đang thu hút tài xế dịch vụ nhờ chất lượng vận hành "ổn áp", chi phí khai thác tối ưu và chính sách tài chính giúp giảm áp lực vốn ban đầu.
iPhone 15 thường có còn là lựa chọn hợp lý trong hệ sinh thái Apple năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
Smartphone cao cấp liên tục ra mắt khiến nhiều người nghĩ rằng phải chi số tiền lớn mới có trải nghiệm tốt. Tuy nhiên, trong hệ sinh thái Apple, iPhone 15 thường vẫn là lựa chọn hợp lý cho học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.
Sedan hybrid giá 237 triệu đồng đẹp sang chảnh, tiêu thụ xăng 2,22L/100 km, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đúng gu chị em sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp kỷ lục chỉ 2,22 lít/100 km – ngang ngửa xe máy tiết kiệm xăng.
Giá vàng hôm nay 9/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ có giảm?Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 164,50 -167,50 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới tăng phiên cuối tuần.
Xe ga 110cc giá 21,8 triệu đồng của Honda đẹp cá tính, tích hợp công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha chị em hiện đại sẽ mê mẩnGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda sở hữu thiết kế độc đáo và đặc sắc hơn Vision, giá bán siêu rẻ chỉ 21,8 triệu đồng.