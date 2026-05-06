Một loại quả Việt thơm nức mũi, ruột vàng ươm đang vào mùa giá chỉ chục nghìn đồng/kg

Thứ tư, 07:16 06/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Loại quả này có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, giá cả phải chăng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Tiểu thương lý giải giá vải tươi đầu mùa cao chót vót nhưng vẫn đắt hàng

GĐXH - Vải u tươi đầu mùa có giá bán tương đối cao nhưng vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tiểu thương nhập hàng về tới đâu bán hết tới đó.

Mít là loại quả quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng cùng vị ngọt bùi khó lẫn. Không chỉ phần múi mới có giá trị, hạt mít, xơ mít có thể chế biến được nhiều món ăn ngon và thậm chí cả lá mít cũng được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Hiện nay, trên thị trường người mua có thể dễ dàng bắt gặp nhiều loại mít khác nhau. Mỗi loại mít đều có những đặc điểm riêng biệt. Người tiêu dùng có thể dựa vào nhu cầu cũng như sở thích của bản thân mà lựa chọn cho mình dòng mít phù hợp nhất.

Một loại quả Việt thơm nức mũi, ruột vàng ươm đang vào mùa giá chỉ chục nghìn đồng/kg - Ảnh 2.

Trên thị trường bày bán nhiều loại mít khác nhau.

Một số loại mít phổ biến và được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay phải kể đến như: Mít Thái, mít tố nữ, mít nghệ, mít ruột đỏ, mít dai, mít mật,… Tùy thuộc vào chủng loại, mùa vụ, chất lượng và khu vực mít sẽ có giá bán khác nhau, dao động từ 10.000 – 200.000 đồng/kg.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, mít là loại trái cây nhiệt đới rất được ưa chuộng và bán chạy, đặc biệt tại Việt Nam và nhiều nước châu Á, nhờ vào sự kết hợp giữa hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao, tính đa dụng trong chế biến và giá thành hợp lý.

Một loại quả Việt thơm nức mũi, ruột vàng ươm đang vào mùa giá chỉ chục nghìn đồng/kg - Ảnh 3.

Tùy thuộc vào chủng loại, mùa vụ và khu vực giá mít sẽ khác nhau.

"Tháng 5 thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp với đa dạng các loại quả vào mùa, một trong số đó phải kể đến trái mít. Thời điểm vào đầu hè là tới mùa mít chín tại nhiều tỉnh phía Bắc, vì vậy trên thị trường xuất hiện la liệt loại trái cây này được bày bán. Dòng mít Thái và mít ruột đỏ sẽ được trồng phổ biến tại các tỉnh phía Nam và cho quả quanh năm để bán.

Do nguồn cung mít lớn ở cả miền Bắc và miền Nam nên hiện tại giá của loại quả này tương đối thấp, dao động từ 10.000 – 30.000 đồng, thậm chí ở nhiều chợ quê chỉ bán có vài nghìn đồng/kg. Tùy thuộc vào chất lượng quả mít sẽ có giá bán khác nhau, ví dụ như mít quê sẽ có giá bán thấp hơn so mít thái hay mít ruột đỏ. Bên cạnh đó, khách hàng nếu mua cả quả sẽ có giá rẻ hơn so với bóc tách múi sạch sẽ", chị Thanh Nga (tiểu thương tại chợ Mễ Trì, Hà Nội) chia sẻ.

Một loại quả Việt thơm nức mũi, ruột vàng ươm đang vào mùa giá chỉ chục nghìn đồng/kg - Ảnh 4.

Hiện tại, giống mít dai, mít mật tại nhiều tỉnh thành phía Bắc đang bắt đầu vào mùa thu hoạch nên giá loại quả này đang ở mức thấp.

Từ 1/6/2026, mít tươi Việt Nam sẽ chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đi kèm loạt yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch hại và đóng gói nhằm đảm bảo an toàn sinh học.

Trước đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ban hành Thông báo số 251/2025, chính thức mở "cửa chính ngạch" cho mít tươi Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc từ ngày 1/6/2026. Đây là bước tiến quan trọng sau khi hai bên hoàn tất Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng này.

Theo quy định mới, chỉ những vườn trồng và cơ sở đóng gói đã được đăng ký, thẩm định và cấp mã số bởi cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc mới đủ điều kiện xuất khẩu. Danh sách các đơn vị đạt chuẩn sẽ được GACC công bố và cập nhật định kỳ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Ở khâu sản xuất, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ ngay từ vườn trồng. Các vùng nguyên liệu phải áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), duy trì vệ sinh vườn, thường xuyên thu gom quả rụng, quả hư hỏng và triển khai quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) dưới sự giám sát của cơ quan chuyên ngành.

Đáng chú ý, phía Việt Nam có trách nhiệm giám sát quanh năm các sinh vật gây hại mà Trung Quốc quan tâm, theo chuẩn ISPM 6. Ruồi đục quả phải được kiểm soát bằng bẫy pheromone; sâu đục trái mít sử dụng đèn bẫy hoặc bẫy dính màu; rệp sáp phải được theo dõi định kỳ tối thiểu 15 ngày/lần từ khi cây ra hoa đến lúc thu hoạch. Toàn bộ hồ sơ giám sát dịch hại phải được lưu trữ đầy đủ để phục vụ truy xuất khi cần.

Không chỉ siết chặt ở vườn trồng, các cơ sở đóng gói cũng phải đáp ứng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Khu vực sơ chế phải sạch sẽ, nền cứng hóa, phân tách rõ ràng khu nguyên liệu và kho thành phẩm. Mít trước khi đóng gói phải được phân loại thủ công, loại bỏ hoàn toàn quả bệnh, quả sâu, đất cát và tàn dư thực vật; bề mặt quả được làm sạch bằng nước hoặc khí nén.

Bao bì sử dụng phải mới, sạch và phù hợp quy định kiểm dịch thực vật của Trung Quốc; trường hợp dùng bao bì gỗ bắt buộc tuân thủ tiêu chuẩn ISPM 15.

Trước khi xuất khẩu, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ lấy mẫu kiểm dịch với tỷ lệ 2% mỗi lô hàng. Nếu trong vòng một năm không phát sinh vi phạm, tỷ lệ kiểm tra có thể giảm xuống còn 1%. Tuy nhiên, tại cửa khẩu Trung Quốc, hải quan nước này vẫn tiến hành kiểm tra hồ sơ và hàng hóa thực tế. Bất kỳ lô mít nào phát hiện sinh vật gây hại còn sống, lẫn đất hoặc tàn dư thực vật đều có nguy cơ bị từ chối nhập khẩu hoặc buộc tiêu hủy.

Đến nay, Việt Nam có 16 loại rau quả được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong đó có 11 mặt hàng hai bên đã ký nghị định thư xuất khẩu/ gồm dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, chuối tươi, khoai lang, ớt, chanh leo và mít. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 4,5 tỉ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Mít có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, giá cả phải chăng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Vải u đầu mùa giá cả trăm nghìn đồng/kg nhưng vẫn 'được lòng' người tiêu dùng

GĐXH - Vải tươi đầu mùa dù có giá bán tương đối cao nhưng vẫn trở thành mặt hàng ‘hot’ tại thị trường trái cây Việt.

