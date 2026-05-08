Loạn giá sầu riêng, nơi bán vài chục nghìn, nơi lên tới hàng trăm nghìn một kg

Từ đầu tháng 5, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại nhiều tuyến phố, siêu thị, chợ dân sinh và 'chợ mạng', sầu riêng bắt đầu được bày bán rầm rộ. Điều đặc biệt là sầu riêng ở mỗi nơi lại có một giá bán khác nhau, có chỗ chỉ treo biển vài chục nghìn đồng/kg còn nhiều cửa hàng lại rao bán hơn 100.000 đồng/kg. Việc loạn giá sầu như vậy khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc đâu mới là hàng chuẩn, hàng đảm bảo?

Trên thị trường bày bán nhiều loại sầu với đủ các mức giá khác nhau.

Theo các tiểu thương, thời điểm hiện tại sầu riêng đang bắt đầu vào mùa, phổ biến nhất là sâu Ri 6, giá bán loại quả này đang dao động từ 70.000 – 180.000 đồng/kg, còn sầu Thái giá bán cao hơn, khoảng 110.00 – 200.000 đồng/kg (tùy chất lượng và khu vực). Tại khu vực phía Nam, giá sầu riêng xuống rất thấp, thậm chí nhiều nơi treo biển 20.000 – 50.000 đồng/kg.

Tại nhiều tỉnh phía Nam, giá sầu riêng đang thấp kỉ lục, nhiều nơi treo biển bán chỉ vài chục nghìn đồng/kg sầu.



Chị Thu Quyên (chủ một cửa hàng hoa quả tại Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Sầu riêng là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và giá mặt hàng này tương đối cao. Hiện đang vào mùa thu hoạch sầu riêng tại các tỉnh phía Nam nên nguồn cung rất dồi dào. Tuy nhiên, hàng sau khi ra đến các tỉnh ngoài Bắc sẽ có giá bán cao hơn do phải chịu các chi phi vận chuyển, dịch vụ…

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, mọi người có thể chọn mua sầu nguyên quả hoặc chỉ mua cơm sầu. Giá của sâu riêng cũng tùy thuộc vào chủng loại, chất lượng, ví dụ như sầu Thái sẽ có giá bán cao hơn sầu Ri 6, hàng cơm chín đều, mỏng vỏ, hạt nhỏ cũng sẽ có mức giá khác. Những loại sầu có giá rẻ thì đa phần là hàng loại hoặc chất lượng không đảm bảo".

Giá cơm sầu sẽ cao hơn với giá sầu nguyên quả.

Cũng theo chị Quyên, trên thị trường hiện này bày bán nhiều loại sầu khác nhau nhưng phổ biển và được ưa chuộng nhất vẫn là là sầu Ri 6 và sầu Thái. Tùy vào từng thời điểm và chất lượng, giá các loại sầu sẽ khác nhau. Trên thị trường có nhiều người bán sầu, nhưng để mua được sầu ngon, đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng chú ý nên tìm địa chỉ uy tín, không nên ham hàng giá rẻ, sầu vừa không ngon, sượng, có thể là hàng ngâm thuốc, không xuất khẩu được nên bị trả lại.

Người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín để mua sầu đảm bảo chất lượng.

Trong những năm gần đây, sầu riêng cũng nổi lên như một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt gần 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 26 triệu USD, tăng tới 186%. Lũy kế hai tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 146 triệu USD, tăng 177%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tới 303%, dù thị phần vẫn còn khiêm tốn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tại quốc gia vốn có tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe. Việt Nam hiện cũng có lợi thế về vụ nghịch (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau), giúp gia tăng khả năng cạnh tranh khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào chính vụ.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), với đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu sầu riêng trong quý I/2026 có thể sớm đạt mốc 1 tỷ USD nếu hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục thuận lợi.

Sầu riêng đang vào mùa bán đầy thị trường với đủ các mức giá khác nhau.