Sự thật đằng sau tấm biển sầu riêng 45.000 đồng xuất hiện ở lòng đường nhiều người dừng lại mấy người mua

Những ngày gần đây, tại nhiều tuyến phố, chợ dân sinh, siêu thị và 'chợ mạng' tại Hà Nội, sầu riêng bắt đầu được bày bán rầm rộ. Theo các tiểu thương, thời điểm hiện tại đang vào mùa sầu Ri 6, giá bán loại quả này đang dao động từ 70.000 – 130.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng), còn sầu Thái giá bán cao hơn, khoảng 110.00 – 200.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng).

Sầu riêng là một trong những mặt hàng trái cây Việt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Sầu riêng vốn là loại trái cây có hương vị đặc trưng. Với nhiều người, phần cơm vàng, mềm, béo và ngọt đậm khiến đây trở thành "vua trái cây". Sầu riêng không chỉ là loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền Việt Nam. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng có thể bắt gặp rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, từ bản địa đến nhập khẩu, mỗi loại lại có hương vị và đặc điểm riêng.

Tuy nhiên, phổ biến và được ưa chuộng nhất vẫn là sầu riêng Ri 6 và sầu Thái. Tùy vào từng thời điểm giá sầu riêng có thể dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/kg (tùy loại, chất lượng và khu vực).

Trên thị trường bày bán nhiều loại sầu riêng khác nhau và tùy từng chất lượng quả sẽ có giá khác nhau.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, sầu riêng Ri 6 luôn là mặt hàng được ưa chuộng tại thị trường nội địa nhờ cơm vàng, giống sầu riêng hạt lép và mùi thơm đặc trưng. Hiện tại, hàng đẹp lựa (đủ hộc, dáng tròn) đang duy trì mức giá ổn định. Trong khi đó, hàng xô có mức giá mềm hơn, phù hợp cho các cơ sở chế biến món sầu riêng nướng hoặc bán lẻ tại các chợ dân sinh.

"Giống sầu Ri 6 là một trong những giống sầu riêng nổi tiếng nhất tại Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Sầu riêng Ri 6 dễ nhận biết nhờ mùi thơm đậm, không quá nồng nhưng rất hấp dẫn. Quả sầu riêng Ri 6 thường có dạng bầu dục, phần đáy hơi hẹp. Vỏ mỏng, màu vàng xanh, gai đều và không quá sắc. Khi bổ ra, phần cơm có màu vàng óng, dày và mịn, hạt thường lép hoặc rất nhỏ. Vị sầu riêng Ri 6 ngọt rõ, béo vừa phải, không gây ngấy, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người mới ăn sầu riêng", chị Quỳnh (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hải Phòng) cho hay.

Mỗi giống sầu riêng sẽ cho hương vị khác nhau, tùy thuộc vào sở thích, người tiêu dùng có thể lựa chọn loại sầu ưng ý.

Đối với sầu Thái (hay còn gọi là sầu riêng Dona, còn gọi là Monthong) có nguồn gốc từ Thái Lan và hiện được trồng khá nhiều tại Việt Nam. Đây là giống sầu riêng có năng suất cao và dễ bảo quản. Quả Dona thường to, vỏ dày, gai lớn. Phần cơm màu vàng nhạt, vị ngọt nhẹ, béo vừa, mùi không quá nồng. Nhờ đặc điểm này, sầu riêng Dona rất phù hợp để xuất khẩu và cũng dễ ăn với người chưa quen mùi sầu riêng. Sầu riêng Thái hiện đang giữ mức giá cao nhất trong nhóm sầu riêng đại trà do ưu thế về trọng lượng trái lớn, cơm dày và khả năng bảo quản tốt khi vận chuyển xa. Các vựa xuất khẩu thường ưu tiên thu mua loại A với tiêu chuẩn khắt khe để đóng container sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó còn có sầu riêng Musang King, được ví là "ông vua sầu riêng", dù đã được trồng tại Việt Nam nhưng sản lượng vẫn chưa quá lớn, dẫn đến mức giá luôn neo ở mức cao. Các dòng đặc sản khác như sầu riêng Chuồng Bò, sầu riêng Sáu Hữu cũng có biến động giá nhẹ tùy theo khu vực trồng.

Sầu riêng là một trong những loại quả được nhiều người ưa chuộng và có giá tương đối đắt đỏ.

Anh Nguyễn Quang Tuấn (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Sầu riêng là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và giá mặt hàng này khi ra đến các tỉnh ngoài Bắc rất hiếm khi rẻ. Có hai loại sầu phổ biến được bán đó là sầu Ri 6 và sầu Thái, tùy vào từng thời điểm giác các loại sầu sẽ khác nhau. Trên thị trường có nhiều người bán sầu, nhưng để mua được sầu ngon, đảm bảo chất lượng, khách hàng nên tìm địa chỉ uy tín, không nên ham hàng giá rẻ, sầu vừa không ngon, sượng mà chất lượng cũng không chắc chắn".

Nhiều tiểu thương treo biển sầu "45k" khiến nhiều người lầm tưởng là 45.000 đồng/kg nhưng thực chất chỉ được 0.5kg.

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều chiếc xe tải bán sầu riêng và treo bảng giá siêu rẻ khiến người tiêu dùng không khỏi tò mò và thắc mắc. Chị H.T (người mua hàng tại Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Những ngày gần đây, khi ra ngoài đường tôi thấy rất nhiều xe tải bán sầu riêng ở vệ đường, giá ghi 45.000 đồng, tôi khá ngạc nhiên vì giá sầu không thể nào rẻ như vậy. Bán tín, bán nghi tôi đã ghé vào để hỏi người bán cho rõ thì mới phát hiện, với giá tiền thấp như vậy chỉ có thể mua được 0.5kg sầu riêng.

Nhìn kỹ lên bảng, người bán viết 0.5kg nhỏ đến nỗi mà đứng gần cũng rất khó nhìn, chứ đừng nói là lái ô tô hay đi xe máy ngang qua. Điều đó có nghĩa nếu mua 1kg sầu riêng sẽ có giá 90.000 đồng. Mức giá này thì cũng bình thường, chẳng có gì rẻ hơn thông thường".

Trong những năm gần đây, sầu riêng cũng nổi lên như một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt gần 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 26 triệu USD, tăng tới 186%. Lũy kế hai tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 146 triệu USD, tăng 177%. Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tới 303%, dù thị phần vẫn còn khiêm tốn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tại quốc gia vốn có tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe. Việt Nam hiện cũng có lợi thế về vụ nghịch (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau), giúp gia tăng khả năng cạnh tranh khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào chính vụ. Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), với đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu sầu riêng trong quý I/2026 có thể sớm đạt mốc 1 tỷ USD nếu hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục thuận lợi.

Sầu riêng đang vào mùa bán đầy thị trường, hương vị thơm ngon được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.