Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

Cụ thể, vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 16/12/2025, tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh, sinh ngày 05/01/1993, thường trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Vàng Văn Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Đối tượng Vàng Văn Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18/01/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai (cũ) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.

Được biết, trước khi bị bắt giữ Vàng Văn Ánh là cái tên không quá xa lạ trên một số nền tảng mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng". Đối tượng thường xuyên đăng tải các video ăn chơi ở nước ngoài với cuộc sống xa hoa, mời gọi mọi người cùng hợp tác ra nước ngoài làm ăn.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.