Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Thứ năm, 09:48 27/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Phú (SN 1989), đối tượng bị truy nã suốt 12 năm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vào lúc 23 giờ 24 phút, ngày 23/11/2025, Công an xã Vị Thủy phát hiện 1 phụ nữ tại 01 hộ dân ấp 12, xã Vị Thủy có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy nã. Lực lượng công an đã tiến hành tiếp cận, kiểm tra nhân thân và mời người này về trụ sở để làm việc.

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Vị Thủy làm việc với đối tượng truy nã. Ảnh: CA TP Cần Thơ

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng công an xác định đây chính là đối tượng bị truy nã suốt 12 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy" theo Quyết định truy nã số 12/QĐTN-PC81 ngày 18/7/2013 của Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh.

Trong nhiều năm, Phú liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố đông dân và làm nhiều nghề tự do nhằm che giấu thân phận, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an xã Vị Thủy đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý theo thẩm quyền.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội BàiHà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổCuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang

Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang

Cùng chuyên mục

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một nam sinh ở phường Vinh Hưng (Nghệ An) bị các đối tượng giả danh công an đe dọa, dẫn dụ rời khỏi nhà và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.

Xem nhiều

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật
Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top