Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Phú (SN 1989), đối tượng bị truy nã suốt 12 năm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vào lúc 23 giờ 24 phút, ngày 23/11/2025, Công an xã Vị Thủy phát hiện 1 phụ nữ tại 01 hộ dân ấp 12, xã Vị Thủy có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy nã. Lực lượng công an đã tiến hành tiếp cận, kiểm tra nhân thân và mời người này về trụ sở để làm việc.

Cán bộ Công an xã Vị Thủy làm việc với đối tượng truy nã. Ảnh: CA TP Cần Thơ

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng công an xác định đây chính là đối tượng bị truy nã suốt 12 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy" theo Quyết định truy nã số 12/QĐTN-PC81 ngày 18/7/2013 của Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh.

Trong nhiều năm, Phú liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố đông dân và làm nhiều nghề tự do nhằm che giấu thân phận, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an xã Vị Thủy đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý theo thẩm quyền.

