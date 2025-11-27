Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn
GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.
Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Phú (SN 1989), đối tượng bị truy nã suốt 12 năm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Vào lúc 23 giờ 24 phút, ngày 23/11/2025, Công an xã Vị Thủy phát hiện 1 phụ nữ tại 01 hộ dân ấp 12, xã Vị Thủy có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy nã. Lực lượng công an đã tiến hành tiếp cận, kiểm tra nhân thân và mời người này về trụ sở để làm việc.
Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng công an xác định đây chính là đối tượng bị truy nã suốt 12 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy" theo Quyết định truy nã số 12/QĐTN-PC81 ngày 18/7/2013 của Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh.
Trong nhiều năm, Phú liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố đông dân và làm nhiều nghề tự do nhằm che giấu thân phận, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Công an xã Vị Thủy đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý theo thẩm quyền.
GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.
GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi "liêng". Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.
GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.
GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.
GĐXH - Một nam sinh ở phường Vinh Hưng (Nghệ An) bị các đối tượng giả danh công an đe dọa, dẫn dụ rời khỏi nhà và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để "chứng minh trong sạch".
GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.
GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.
