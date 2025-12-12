Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 36 năm lẩn trốn

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng truy nã Đinh Nhiên về tội "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" sau 36 năm lẩn trốn.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 11/12/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt thành công đối tượng truy nã Đinh Nhiên (SN 1967, trú tại xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) bị truy nã về tội "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quyết định truy nã ngày 17/3/1989.

Đối tượng truy nã Đinh Nhiên tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khi mới bị bắt. Ảnh: CA Quảng Trị

Hồ sơ điều tra của cơ quan công an cho biết, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên trong thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng với một số đối tượng khác dùng súng AK, đạn, lưỡi lê để đe dọa, khám xét cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua lại tại địa bàn khu vực Bãi Tranh, Quạt, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn qua Lào. Nhiều lần các lực lượng triển khai truy tìm thông tin, tuy nhiên Đinh Nhiên đều không rõ tung tích và đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

