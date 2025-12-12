Sau 36 năm trốn truy nã, đối tượng từng vác súng AK đi cướp tài sản bị tóm gọn
GĐXH - Sau 36 năm trốn truy nã về tội cướp tài sản của công dân và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng Đinh Nhiên - kẻ dùng súng AK, lựu đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng đã bị công an Quảng Trị tóm gọn.
Ngày 12/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đinh Nhiên (SN 1967, trú xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) trốn truy nã 36 năm về tội "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng với một số đối tượng dùng súng AK, đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua khu vực Bãi Tranh, Quạt, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).
Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 17/3/1989 cơ quan chức năng có Quyết định truy nã đối tượng Đinh Nhiên về hành vi "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Quá trình truy tìm kéo dài nhiều năm nhưng đối tượng không để lại dấu vết, đồng thời cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân để tránh bị phát hiện.
Vào lúc 16h ngày 11/12, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Đinh Nhiên.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
