Sau 36 năm trốn truy nã, đối tượng từng vác súng AK đi cướp tài sản bị tóm gọn

Thứ sáu, 18:12 12/12/2025 | Pháp luật
Hùng Trần
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 36 năm trốn truy nã về tội cướp tài sản của công dân và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đối tượng Đinh Nhiên - kẻ dùng súng AK, lựu đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng đã bị công an Quảng Trị tóm gọn.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đinh Nhiên (SN 1967, trú xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) trốn truy nã 36 năm về tội "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị bắt sau 36 năm trốn truy nã vì dùng súng AK đi cướp tài sản - Ảnh 1.

Đinh Nhiên tại cơ quan công an (ảnh: CAQT).

Từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng với một số đối tượng dùng súng AK, đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng qua khu vực Bãi Tranh, Quạt, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/3/1989 cơ quan chức năng có Quyết định truy nã đối tượng Đinh Nhiên về hành vi "Cướp tài sản của công dân" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình truy tìm kéo dài nhiều năm nhưng đối tượng không để lại dấu vết, đồng thời cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân để tránh bị phát hiện.

Vào lúc 16h ngày 11/12, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Đinh Nhiên.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bị bắt sau 36 năm trốn truy nã vì dùng súng AK đi cướp tài sản - Ảnh 2.Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...

Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai

Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 36 năm lẩn trốn

Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 36 năm lẩn trốn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Đinh Nhiên vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau 36 năm lẩn trốn.

Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, ông Mong tìm đến nhà Hậu để đòi nợ thì xảy ra xô xát. Tại đây, nạn nhân đã bị 5 đối tượng khống chế, trói và hành hung dẫn đến tử vong. Sau 5 giờ truy xét, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ khẩn cấp toàn bộ nhóm nghi phạm.

Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ

Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Xã hội - 22 giờ trước

Người đàn ông bất ngờ giữ chặt và đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải đang đi ngược chiều. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Xã hội - 23 giờ trước

Chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe máy, 2 đối tượng Quân và Khoa đã dùng dao tự chế chém một người bị thương nặng.

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Xã hội - 23 giờ trước

Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khi tên này lẩn trốn tại địa phương.

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Xã hội - 23 giờ trước

Ngày 11/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vì điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương.

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào “vòng xoáy” lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Pháp luật
Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai

Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai

Pháp luật
Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Pháp luật
Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Xã hội

Top