Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểm

Ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã là Hoàng Văn Thậm (SN 1986, trú tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên) có hai quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản và đối tượng truy nã nguy hiểm Hoàng Thanh Tùng (SN 1994, trú tại xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn) có quyết định truy nã về tội Cướp tài sản.

Hai đối tượng Hoàng Văn Thậm và Hoàng Thanh Tùng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đều đã rời khỏi nơi cư trú nhiều năm, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành và liên tục thay đổi các phương thức liên lạc, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định đối tượng Hoàng Văn Thậm xuất hiện tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đối tượng truy nã nguy hiểm Hoàng Thanh Tùng đang có mặt tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng và tiến hành bắt giữ các đối tượng trên, bảo đảm an toàn cho lực lượng chức năng và người dân.