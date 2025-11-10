Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ
GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Minh (SN 1964, trú tại thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - nay là thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) sau thời gian lẩn trốn.
Đây là bị can chính trong vụ án vận chuyển trái phép vật liệu nổ do Công an TP Uông Bí (trước đây) khởi tố năm 2018, nhưng Minh đã bỏ trốn và bị truy nã.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Minh từng có 1 tiền án về tội đánh bạc được cho hưởng án treo. Tuy nhiên, đối tượng không hối cải, mà để có tiền đánh bạc, chi tiêu, Minh đã thu mua trái phép thuốc nổ, kíp bán kiếm lời.
Ngày 11/7/2017, Minh trực tiếp vận chuyển 158kg thuốc nổ và 100 kíp nổ (do thu mua và gom trước đó) đem đi tiêu thụ thì bị Công an TP Uông Bí phát hiện. Do thông thuộc địa hình và với bản chất liều lĩnh, Minh đã vứt hàng cùng phương tiện bỏ chạy, lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam.
Biết mình bị khởi tố, truy nã, đối tượng liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích và dấu vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/11/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức bắt giữ Minh khi đang lẩn trốn tại thôn 2, xã Long Sơn (TP Hồ Chí Minh).
Việc bắt giữ Nguyễn Văn Minh không chỉ kéo giảm số đối tượng truy nã, mà còn góp phần phục vụ cho công tác điều tra, xét xử, thi hành án; bảo đảm cho việc chấp hành pháp luật được thực hiện nghiêm minh, kịp thời.
