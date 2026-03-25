Tìm thấy thêm nạn nhân vụ chìm tàu trên sông ở Phú Thọ
GĐXH - Tối 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu chở hàng xảy ra trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội.
Liên quan đến vụ chìm tàu chở hàng trên sông Hồng xảy ra ngày 23/3/2026 tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội, tối 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, trong chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một nạn nhân.
Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 25/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân, tổ chức đưa vào bờ và bàn giao cho gia đình cùng cơ quan chức năng theo quy định.
Trước đó, khoảng 8h30 ngày 23/3, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về vụ chìm tàu chở hàng mang biển kiểm soát TB-1456 trên sông Hồng, tại khu vực Km250+00 đến Km251+00, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hiện đại nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn và Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Thành, Cảng vụ khu vực Phú Thọ, Thủy đoàn thuộc Cục CSGT, lực lượng CSGT đường thủy Công an TP Hà Nội và người dân địa phương triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm.
Quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực có dòng nước chảy xiết, phương tiện bị chìm có kích thước và tải trọng lớn. Đến khoảng 14 giờ 39 phút ngày 23/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa một thi thể nạn nhân lên bờ.
