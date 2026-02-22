Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Trước vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026 trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản số 582 -CV/TU chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan chức năng, khoảng 19h15 phút ngày 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà xảy ra va chạm giữa tàu chở khách biển kiểm soát YB0876H và tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị chìm; đến nay còn 6 người mất tích.

Để kịp thời xử lý vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh phân công ngay một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thành lập đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích; bảo đảm đầy đủ điều kiện y tế, thuốc men, phương tiện cứu hộ tại hiện trường; kịp thời cấp cứu, chăm sóc người được cứu vớt và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn.

Cùng với đó, chủ động phối hợp, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định. Ổn định tình hình địa bàn và thông tin chính xác, kịp thời đến các cơ quan báo chí theo quy định.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có); kịp thời báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nội địa, nhất là khu vực hồ Thác Bà; rà soát chặt chẽ luồng tuyến vận tải, hoạt động vận chuyển hành khách, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và người điều khiển; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

Đảng ủy xã Bảo Ái và xã Cảm Nhân được yêu cầu huy động lực lượng tại chỗ phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ khắc phục hậu quả; cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm liên quan (nếu có); kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, kịp thời.

Sáng 22/2, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) thông tin với báo chí, vào lúc 7h20 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà. Danh tính nạn nhân được tìm thấy là cháu H.Đ.M (SN 2015, ở tỉnh Lào Cai). Thi thể nạn nhân được phát hiện và đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, tối ngày 21/2, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khi một chiếc phà chở đá va chạm mạnh với tàu chở khách, khiến phương tiện này bị đắm và 6 người hiện vẫn đang mất tích. Danh tính các nạn nhân mất tích gồm: H.V.T. (sinh năm 1983), H.T.T. (sinh năm 1966), T.T.H. (sinh năm 1978), H.T.T.T. (sinh năm 2012), H.Đ.M. (sinh năm 2015) và H.T.H. (sinh năm 1970).

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.