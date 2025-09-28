Lời kể của thuyền viên bơi được vào bờ sau 6 tiếng chìm tàu và ôm trụ nổi giữa sóng dữ ở Quảng Trị

Sáng 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết hai tàu đánh cá ở TP HCM bị nạn trong lúc vào Cửa Việt trú bão số 10 Bualoi. 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

Một ngư dân bơi vào bờ, được lực lượng chức năng hỗ trợ. Ảnh: NLĐ

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng CKC Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 người phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Đến 9 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông tin đã hỗ trợ, cứu được 8 ngư dân. Các ngư dân được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Hiện vẫn còn 3 ngư dân trên tàu, đang chờ cứu hộ.

Hình ảnh thuyền viên bám vào phao tiêu ở phía ngoài biển giữa sóng to, gió lớn. Ảnh: Tuổi trẻ

Báo Tuổi trẻ đưa tin, sau khoảng 6 tiếng bị chìm tàu và bám trụ ở phao hàng hải cách bờ khoảng 300m, đến khoảng hơn 12h trưa 28/9, Biên phòng Quảng Trị cho hay ngư dân thứ 9 trong vụ 2 tàu cá chìm gần bờ biển Cửa Việt đã tự bơi được vào bờ, còn 2 người hiện mất tích.

Ngư dân này là anh Nguyễn Văn Trường, 35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, An Giang.

Thuyền viên ôm trụ nổi nhiều giờ giữa sóng dữ. Nguồn: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Anh Trường kể sóng to quá, đánh chìm tàu rồi tàu bể nát trong phút chốc. 3 ngư dân trôi dạt trên biển, văng khắp nơi, không ai kịp mang áo phao.

Lúc tàu bị chìm, có một cái phao đen thì các ngư dân bám vào. Anh Trường nói đu vào phao đen kia là trôi ra ngoài kia không sống được đâu, phải bơi vào bờ, cố gắng lên.

Sau một lúc thì một ngư dân bị sóng đánh chìm, chỉ còn anh Trường và một người bám vào phao đen, tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên sóng lại vỗ đến, đánh chìm 2 người.

Khi anh Trường nổi lên thì bị đánh vào phao hàng hải, người kia mất tích. Trên phao hàng hải có sợi dây nên anh bám trụ vào.

Anh Trường cho hay: "Đứng bên ngoài thấy người nhưng tôi có ra dấu mọi người đừng ai ra, vì ra là chết hết, sóng to lắm. Sức em khỏe lắm mà em cũng chịu không nổi".

Như thông tin đã đưa, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM. Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận ứng cứu được 8 người trên một tàu; còn một tàu bị sóng đánh chìm, 1 người ôm vào trụ nổi và 2 người mất tích. Hiện người ôm vào trụ nổi đã được vào bờ an toàn.



