Lời kể của thuyền viên bơi được vào bờ sau 6 tiếng chìm tàu và ôm trụ nổi giữa sóng dữ ở Quảng Trị
GĐXH - Đến khoảng hơn 12h trưa 28/9, ngư dân thứ 9 trong vụ 2 tàu cá chìm gần bờ biển Cửa Việt đã tự bơi được vào bờ, còn 2 người hiện mất tích.
Sáng 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết hai tàu đánh cá ở TP HCM bị nạn trong lúc vào Cửa Việt trú bão số 10 Bualoi. 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng CKC Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 người phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.
Đến 9 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông tin đã hỗ trợ, cứu được 8 ngư dân. Các ngư dân được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Hiện vẫn còn 3 ngư dân trên tàu, đang chờ cứu hộ.
Báo Tuổi trẻ đưa tin, sau khoảng 6 tiếng bị chìm tàu và bám trụ ở phao hàng hải cách bờ khoảng 300m, đến khoảng hơn 12h trưa 28/9, Biên phòng Quảng Trị cho hay ngư dân thứ 9 trong vụ 2 tàu cá chìm gần bờ biển Cửa Việt đã tự bơi được vào bờ, còn 2 người hiện mất tích.
Ngư dân này là anh Nguyễn Văn Trường, 35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, An Giang.
Thuyền viên ôm trụ nổi nhiều giờ giữa sóng dữ. Nguồn: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Anh Trường kể sóng to quá, đánh chìm tàu rồi tàu bể nát trong phút chốc. 3 ngư dân trôi dạt trên biển, văng khắp nơi, không ai kịp mang áo phao.
Lúc tàu bị chìm, có một cái phao đen thì các ngư dân bám vào. Anh Trường nói đu vào phao đen kia là trôi ra ngoài kia không sống được đâu, phải bơi vào bờ, cố gắng lên.
Sau một lúc thì một ngư dân bị sóng đánh chìm, chỉ còn anh Trường và một người bám vào phao đen, tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên sóng lại vỗ đến, đánh chìm 2 người.
Khi anh Trường nổi lên thì bị đánh vào phao hàng hải, người kia mất tích. Trên phao hàng hải có sợi dây nên anh bám trụ vào.
Anh Trường cho hay: "Đứng bên ngoài thấy người nhưng tôi có ra dấu mọi người đừng ai ra, vì ra là chết hết, sóng to lắm. Sức em khỏe lắm mà em cũng chịu không nổi".
Như thông tin đã đưa, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.
Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận ứng cứu được 8 người trên một tàu; còn một tàu bị sóng đánh chìm, 1 người ôm vào trụ nổi và 2 người mất tích. Hiện người ôm vào trụ nổi đã được vào bờ an toàn.
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".
GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.
GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.
GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.
GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.
GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.
