Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Văn bản nêu rõ, để kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân và gia đình người bị nạn, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả vụ tai nạn; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ngay khi có kết quả.

Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, nồng độ cồn, chở quá số người quy định....

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

UBND các xã Bảo Ái, Cảm Nhân khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn mất tính và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với những vi phạm, sai phạm có liên quan theo thẩm quyền (nếu có).

Đối với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân bị thương, được cứu; bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến nhiều người mất tích.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động nắm tình hình, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị thương, mất tích do vụ tai nạn nêu trên, đồng thời tăng cường phối hợp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa nói riêng và an toàn giao thông nói chung.

Như đã thông tin, khoảng 19h15, ngày 21/2/2026 trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thuỷ. Cụ thể, hai phương tiện phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, xảy ra đâm va với phương tiện thủy chở hành khách biển số YB0876H do Triệu Đức Nội (SN 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân. Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người.

Vụ tai nạn đã làm phương tiện chở khách bị chìm, đắm và 06 người mất tích. Sáng ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân mất tích.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.