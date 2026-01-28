Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm dần.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, trưa chiều nay nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các phường từ 21-24 độ, riêng phường Điện Biên Phủ (Điện Biên) mức nhiệt có thể lên đến 29 độ.
Dự báo trạng thái sương mù vào sáng sớm, nắng ấm vào trưa chiều ở Bắc Bộ duy trì đến thứ Sáu (30/1). Từ thứ Bảy (ngày 31/1) trở đi, nhiệt độ giảm trở lại, trời chuyển rét khi có đợt không khí lạnh mới tràn về.
Ban ngày ấm lên nhưng về đêm và sáng nhiều tỉnh thành Bắc Bộ vẫn có sương mù do gió Đông Nam dồn lượng lớn ẩm từ biển vào. Sương mù sẽ khiến tầm nhìn giảm thấp từ 1-4km, riêng vùng núi sương mù dày tầm nhìn giảm xuống dưới 500m.
Tại Bắc miền Trung, phường Phú Xuân (TP Huế) nhiều mây cả ngày. Các nơi khác có nắng về trưa chiều, trời ấm với nhiệt độ cao nhất là 22-24 độ.
Khu vực Nam miền Trung có phường Hải Châu (Đà Nẵng) thời tiết có lúc có mưa. Các nơi khác đều nắng ráo trong ngày. Nhiệt độ cao nhất các phường từ ven biển đến cao nguyên phổ biến từ 24-28 độ.
Trạng thái nắng nhiều và khô tại Nam Bộ tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến từ 29-32 độ. Riêng phường Biên Hòa và phường Bình Phước của tỉnh Đồng Nai nóng hơn 33 độ, độ ẩm không khí thấp dưới 55%, thậm chí có phường giảm thấp 35%.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
