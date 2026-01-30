Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét

Theo bản tin dự báo thời tiết, đến cuối tuần miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới tràn về, thời tiết chuyển mưa rét.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22–25 độ.

Khoảng gần sáng và ngày 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ đêm 30/1 và ngày 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ; vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Thời tiết Hà Nội: Đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều ngày 31/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–15 độ.

Trước khi thời tiết chuyển mưa rét bởi không khí lạnh, Hà Nội và khu vực miền Bắc có sương mù và mưa nhỏ. Sau đó trời không mưa, ấm áp với mức nhiệt 24 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ trời nắng nhiều hơn, mức nhiệt có nơi lên đến 28 độ.

Thời tiết Trung Bộ hôm nay có nắng, từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Đông Hà (Quảng Trị) nhiệt độ từ 24-26 độ, còn các phường khác dao động từ 27-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng. Nhờ lợi thế địa hình cao nên Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ dễ chịu 27-28 độ. Nam Bộ nắng nhiều hơn, nhiệt độ ở mức 29-33 độ.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh trời chuyển mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/1 đến ngày 31/1:

- Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

- Đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết từ đêm 31/1 đến ngày 8/2:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 1/2- sáng 4/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

