Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, trưa chiều nay Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục có nắng ấm kéo dài 2 ngày tới.

Yếu tố giúp miền Bắc hôm qua nắng cả ngày do đới gió Tây Bắc trên độ cao 5000m. Trong đêm hôm qua và sáng sớm nay đới gió này chuyển thành đới gió Tây Nam khiến lượng mây che phủ tại miền Bắc tăng lên.

Dự báo hôm nay nắng sẽ đến muộn hơn về trưa và chiều, nhiệt độ sẽ ấm như hôm qua.

Tại Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày tới nhiệt độ cao nhất là 25 độ, về đêm nhiệt độ cũng ấm hơn khi mức nhiệt tăng từ 1-2 độ mỗi đêm. Đến cuối tuần, nhiệt độ lại có xu hướng giảm khi không khí lạnh tràn về.

Trước khi có nắng, sáng sớm Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có sương mù, tầm nhìn xa có nơi giảm xuống dưới 500m.

Tại khu vực Bắc miền Trung, sáng sớm cũng có sương mù, thời gian sương dày nhất từ 4-8h, khu vực dày đặc nhất là ở vùng núi.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nắng mạnh, khả năng kéo dài đến 7 ngày. Trong đó nóng nhất là vào 2 ngày cuối tuần với nhiệt độ lên cao 34 độ; trời khô với mức ẩm từ 40-49%.

Theo dự báo thời tiết, trưa chiều Hà Nội nắng mạnh mức nhiệt tăng dần. Ảnh: TH

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Dông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

