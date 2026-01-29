Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong 2 ngày, sau có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng ấm còn duy trì tại Hà Nội và Bắc Bộ thêm 2 ngày nữa. Đến cuối tuần trời chuyển mưa rét khi không khí lạnh tràn về.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, trưa chiều nay Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục có nắng ấm kéo dài 2 ngày tới.
Yếu tố giúp miền Bắc hôm qua nắng cả ngày do đới gió Tây Bắc trên độ cao 5000m. Trong đêm hôm qua và sáng sớm nay đới gió này chuyển thành đới gió Tây Nam khiến lượng mây che phủ tại miền Bắc tăng lên.
Dự báo hôm nay nắng sẽ đến muộn hơn về trưa và chiều, nhiệt độ sẽ ấm như hôm qua.
Tại Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày tới nhiệt độ cao nhất là 25 độ, về đêm nhiệt độ cũng ấm hơn khi mức nhiệt tăng từ 1-2 độ mỗi đêm. Đến cuối tuần, nhiệt độ lại có xu hướng giảm khi không khí lạnh tràn về.
Trước khi có nắng, sáng sớm Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có sương mù, tầm nhìn xa có nơi giảm xuống dưới 500m.
Tại khu vực Bắc miền Trung, sáng sớm cũng có sương mù, thời gian sương dày nhất từ 4-8h, khu vực dày đặc nhất là ở vùng núi.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nắng mạnh, khả năng kéo dài đến 7 ngày. Trong đó nóng nhất là vào 2 ngày cuối tuần với nhiệt độ lên cao 34 độ; trời khô với mức ẩm từ 40-49%.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Dông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk LắkThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.
Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm dần.
Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợpThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát.
Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mớiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.
Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngàyThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày TếtThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mớiThời sự
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.