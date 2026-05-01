Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ tai nạn giao thông giảm mạnh số với những năm trướcp

Nam Bộ nắng nóng, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ, theo đó, khu vực Tây Bắc Bộ: Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Thời kỳ từ chiều tối 02-03/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng; riêng ngày 03/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Từ 01-03/5, ngày nắng, ngày 03/5 có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng ngày 03/5: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 01-03/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 01-03/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 01/5 miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng ngày 01/5 miền Đông: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối và đêm 03/5, có mưa rào và dông rải rác;Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Theo VTC New, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố sẽ giảm giá sách giáo khoa trong năm học 2026–2027 thông qua việc tiết giảm chi phí sản xuất và lưu thông. Theo đó, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ lớp 1 đến lớp 12 dự kiến giảm bình quân 13,3% so với năm học hiện tại, dù mức giá cụ thể cho từng cuốn và từng bộ theo khối lớp chưa được công bố.

Trong năm học trước, giá trọn bộ sách của chương trình này dao động từ gần 190.000 đến khoảng 400.000 đồng, tùy theo lớp học và các môn hoặc chuyên đề tự chọn, đặc biệt ở bậc trung học phổ thông. Với mức giảm nêu trên, bộ sách lớp 2 – vốn có giá thấp nhất, có thể giảm khoảng 25.000 đồng.

Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" sẽ giảm bình quân 13,3% từ năm học 2026-2027.

Năm học 2026–2027 đánh dấu việc cả nước quay trở lại sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất, sau 5 năm triển khai chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách. Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” được lựa chọn khi được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu chương trình, đồng thời có ưu thế về khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt chỉnh sửa 11 cuốn sách giáo khoa ở các môn như Lịch sử và Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật nhằm cập nhật thông tin về địa giới hành chính và số liệu kinh tế – xã hội mới. Nội dung điều chỉnh sẽ được công bố trên hệ thống trực tuyến để giáo viên và học sinh tham khảo.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm vẫn cao

Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người tử vong và 22 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số này đều giảm sâu, lần lượt giảm 33 vụ, 18 người tử vong và 29 người bị thương. Đáng chú ý, toàn bộ các vụ tai nạn trong ngày đều xảy ra trên đường bộ; lĩnh vực đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận vụ việc nào.

Song song với việc kéo giảm tai nạn, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong ngày, công an các địa phương phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 70 ô tô, 2.469 mô tô cùng 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép đối với 1.902 trường hợp vi phạm.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, các lỗi vi phạm phổ biến vẫn tập trung vào nồng độ cồn với 2.104 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp và chở quá số người quy định 93 trường hợp.

Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Ngày 30/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn xã Liên Minh.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà của Trần Thị Loan (SN 1975, trú tại xóm Thượng 1, xã Liên Minh) có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà của Trần Thị Loan.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế tông nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, mang xe đi xoá dấu vết

Theo Tiền phong, ngày 30/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trọng T (SN 1994, trú tại xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h55 ngày 26/4, T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5, biển kiểm soát 20B-169.85 di chuyển trên đường Phan Đình Phùng. Trong quá trình lái xe, do sử dụng điện thoại, thiếu chú ý quan sát nên T đã điều khiển phương tiện đâm từ phía sau vào chị M. (SN 1971, trú tại phường Phan Đình Phùng), là công nhân vệ sinh môi trường đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác.

Vụ va chạm khiến chị M bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Sau khi xảy ra tai nạn, T không dừng lại để giải quyết mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Sáng 27/4, T đưa xe đến một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Phan Đình Phùng để khắc phục hư hỏng phần đầu xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Hoàng Trọng T để làm việc; đồng thời tạm giữ chiếc xe ô tô liên quan để phục vụ công tác điều tra.