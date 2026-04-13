Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026

Miền Bắc sắp hạ nhiệt do đón không khí lạnh



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tại khu vực Đông Bắc Bộ trong hai ngày 13-14/4 tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng chỉ 32-34 độ. Dự báo trong hai ngày 15-16/4, khu vực Đông Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng cục bộ 33-34 độ, vào chiều tối và đêm bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông cục bộ ở một vài khu vực.

Từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17/4, khu vực Đông Bắc Bộ mát mẻ.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ trong các ngày từ 13-16/4 vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt.

Dự báo đến khoảng ngày 17/4 nắng nóng mới có khả năng dịu dần ở khu vực miền Trung, riêng tại Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm 16/4 và ngày 17/4 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa, chấm dứt nắng nóng. Ảnh TL

Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026

Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 460/460 ĐBQH tán thành (chiếm 100% ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Về thuế bảo vệ môi trường, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu hai người đuối nước

Theo Tiền phong, ngày 12/4, anh Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, đại diện Đoàn phường cùng thôn đã trao giấy khen và phần quà động viên em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3, vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 10/4, khi đang dạo biển, Thành phát hiện 3 người chới với giữa khu vực có dòng nước xoáy nguy hiểm. Không chần chừ, em nhanh chóng mượn phao của người dân rồi bơi ra ứng cứu. Dù sóng lớn liên tục đánh ngược, Thành vẫn nỗ lực tiếp cận và lần lượt đưa được hai nạn nhân vào bờ an toàn. Người còn lại do kiệt sức và dòng nước chảy xiết nên không thể cứu kịp.

Tại buổi trao thưởng, Đoàn phường Vinh Lộc ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy của Thành, xem đây là tấm gương sáng về lòng nhân ái và kỹ năng xử lý tình huống trong cộng đồng. Đơn vị cũng kỳ vọng hành động này sẽ được lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong thanh thiếu niên.

Được biết, Thành là học sinh chăm ngoan, có trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Gia đình em thuộc diện khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Đoàn phường Vinh Lộc khen thưởng em Thành vì dũng cảm cứu người đuối nước.

Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 người

Theo Vietnamplus, ngày 12/4, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bà L.N.T.B.T (sinh năm 1977) về những hành vi liên quan trong vụ cơ sở bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) gây ngộ độc cho hơn 100 người sử dụng; đồng thời, đình chỉ kinh doanh 3 tháng đối với cơ sở này.

Cụ thể, bà L.N.T.B.T bị xử phạt 7 triệu đồng về hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; xử phạt 10 triệu đồng vì chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; xử phạt 15 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cá nhân). Mức xử phạt được áp dụng với tình tiết tăng nặng do số lượng lớn người bị ảnh hưởng.

Qua thống kê của Trạm Y tế phường Vũng Tàu, từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Tâm Anh do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ này. Các bệnh nhân thuộc nhiều đối tượng như trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Hiện tất cả đã xuất viện và sức khỏe ổn định.

Tổng mức xử phạt là 32 triệu đồng, cơ sở kinh doanh của bà L.N.T.B.T bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

Theo Người lao động, ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 40 đối tượng để điều tra về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2026, Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) thuê một hồ câu trên địa bàn để tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, ngày 28/3, Lĩnh vẫn tổ chức khai trương và mở giải câu cá có thưởng. Để thu hút người tham gia, Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm và cơ cấu giải thưởng. Người chơi muốn tham gia phải đóng 2,5 triệu đồng/cần câu. Số tiền thu được, Lĩnh dùng khoảng 80% đến 85% để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, phần còn lại thu lợi cá nhân.

Theo cơ quan công an, toàn bộ số cá câu được trong quá trình thi không được mang về mà chỉ ghi nhận để phân định thắng thua, sau đó thả lại hồ. Dù công bố giải thưởng là các cần câu có giá trị từ 2 triệu đến 30 triệu đồng, thực tế các giải đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt.

Trong ngày 28/3, Lĩnh đã tổ chức cho hàng chục người tham gia, thu tổng cộng hơn 107 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, số tiền thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 40 đối tượng về hành “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Tin sáng 1/4: Miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh; Tổng kiểm soát toàn quốc, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao GĐXH - Sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.



