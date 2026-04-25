Tin sáng 25/4: Tin mới nhất thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5; Dự kiến tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Thứ bảy, 06:25 25/04/2026 | Đời sống
T.Hằng (th)
GĐXH - Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 trên cả nước có nhiều biến động, đan xen mưa - nắng.

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia vừa phát đi bản tin mới nhất dự báo tình hình thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 25-27/4 (ngày 9-11/3 Âm lịch) và dự báo xu thế thời tiết dịp 30/4-1/5.

Theo đó, tại Bắc Bộ, thời tiết trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Cụ thể, ngày 25/4, khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên đến trưa và chiều, mây giảm dần, trời chuyển nắng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Sang ngày 26-27/4, hình thái thời tiết thay đổi theo hướng nhiều mây hơn, kèm theo mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện dông. Đáng lưu ý, mưa không diễn ra liên tục mà tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm.

Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi thời tiết miền Bắc có sự biến động giữa các ngày thì thời tiết miền Trung, miền Nam tương đối ổn định.

Dự báo Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông trong ngày 30/4, cục bộ mưa to. Từ 1-3/5, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, lúc chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng mưa rào và dông vài nơi, có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi bản tin mới nhất dự báo tình hình thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 25-27/4 và dự báo xu thế thời tiết dịp 30/4-1/5.

Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Báo Tuổi trẻ đưa tin, căn cứ các chỉ đạo, trong Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất phương án tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Theo dự thảo, tất cả các nhóm thụ hưởng sẽ được tăng 8% trên mức đang nhận. Nhóm này gồm người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.

Với nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026. Ảnh minh họa: TL

Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

Báo Người lao động đưa tin, Giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng trung bình 5-8% so với tuần trước, trong đó nhiều chặng du lịch và đường bay trục ghi nhận mức giá cao. Theo khảo sát, giá vé hạng phổ thông (đã bao gồm thuế, phí) chặng Hà Nội - TPHCM dao động 3,8-4,5 triệu đồng tùy hãng. Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất khoảng 4,2-4,5 triệu đồng, trong khi Vietjet Air từ 3,5-4,2 triệu đồng và Vietravel Airlines khoảng 3,6-4,1 triệu đồng. 

Trên các đường bay du lịch, giá vé cũng ở mức cao. Chặng TPHCM - Đà Nẵng ngày 29/4 có giá 2,9-3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, còn Vietjet Air và Bamboo Airways dao động 2,1-2,9 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận mức 2,9-4 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng khác từ 2,4-3,2 triệu đồng.

Một số đường bay dài có giá cao hơn. Chặng Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines lên tới 5-5,5 triệu đồng, Vietjet Air từ 3,5-5 triệu đồng. Chặng TPHCM - Phú Quốc dao động 2-3,2 triệu đồng, còn Hà Nội - Cam Ranh khoảng 3,8-4,6 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, giá vé tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ. Ngày 3-5, chặng Cam Ranh - Hà Nội của Vietjet Air đạt 4,2-4,6 triệu đồng, nhiều chuyến bay khác đã hết vé hạng phổ thông. Từ Cam Ranh về TPHCM, giá Vietjet Air khoảng 2,2-2,6 triệu đồng, Vietnam Airlines 2,8-3,4 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội ngày 3-5, phần lớn chuyến bay đã hết vé phổ thông. Trong khi đó, chặng về TPHCM có giá Vietnam Airlines từ 2,3-3,2 triệu đồng, các hãng còn lại phổ biến 2,1-2,6 triệu đồng.

Hầu hết các chặng bay tới các địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỉ lệ lấp đầy cao từ 80% đến 100%.

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chính sách miễn vé được áp dụng trong 7 ngày, chia làm 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Đợt 2 kéo dài từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, nhân dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Để triển khai hiệu quả, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố, các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội xây dựng phương án vận hành phù hợp.

Các đơn vị phải bảo đảm an toàn, thông suốt, đồng thời theo dõi sát nhu cầu đi lại để kịp thời điều chỉnh tần suất, tăng chuyến khi cần thiết.

UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 đối tượng tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Hai đối tượng bị khởi tố là Nong YongDa (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, ngày 9/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp Công an xã Yên Trung tổ chức xác minh, kiểm tra tại một nhà kho ở khu vực thôn Trung Lạc, xã Yên Trung có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 2 đối tượng đang trực tiếp quản lý, trông coi và đóng gói thuốc lá vào các thùng carton.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 385 thùng carton chứa thuốc lá điếu ngoại nhập không có tem nhập khẩu, trong đó: có 135 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu "DUNHILL Tobacco of London Limited", tổng cộng 8.020 cây (tương đương 80.200 bao); 250 thùng chứa thuốc lá mang nhãn hiệu "UK DUTY PAID, Benson & Hedges Gold", tổng cộng 9.224 cây (tương đương 92.240 bao). 

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào liên quan đến số hàng hóa trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nong YongDa và Sái Văn Toàn về tội "Tàng trữ hàng cấm" theo khoản 3, Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30 / 4 - 1 / 5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 - Ảnh 6.Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.

Cùng chuyên mục

Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương hưu thấp nhất là bao nhiêu theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất của Bộ Nội vụ? Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễ

Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễ

Đời sống - 10 giờ trước

Hà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên Quang

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?

Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?

Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?

Đời sống - 1 ngày trước

Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.

Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/4, một sự cố giao thông hy hữu đã xảy ra trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) khi mặt đường bất ngờ lún sụt, "nuốt chửng" bánh sau của một chiếc xe tải đang lưu thông.

Xem nhiều

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Đời sống

GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đà Nẵng: Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đời sống
Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và Dậu

Tháng 3 âm lịch 2026 mang tài lộc cho con giáp Thân và Dậu

Đời sống
3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống
3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm

Đời sống

