Tin sáng 7/4: Nắng nóng diện rộng kéo dài, có nơi trên 40 độ; Khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Nắng nóng có khả năng kéo dài trên phạm vi cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 07–08/4, nắng nóng tiếp tục diện rộng, nhiều nơi gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Tây Bắc Bộ nhiệt độ 36–38°C, có nơi trên 39°C; độ ẩm 40–45%. Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng): 35–36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm 55–60%; Từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk: 37–39°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm rất thấp 35–40%; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: 35–36°C, có nơi trên 37°C; độ ẩm 45–50%.

Nhiệt độ chi tiết ngày 07–08/4 như sau: Tây Bắc Bộ: 36–38°C, có nơi trên 39°C; thời gian nắng nóng 11–16h. Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng): 35–36°C, có nơi trên 36°C; thời gian 13–16h. Từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk: 37–39°C, có nơi trên 40°C; thời gian 10–16h. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: 35–36°C, có nơi trên 37°C; thời gian 13–16h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2–4°C hoặc hơn, nhất là tại khu vực bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng có thể kéo dài trong các ngày tới ở nhiều nơi. Ảnh minh họa

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%

Theo VTCNews, năm học 2026–2027, Hà Nội có 81.448 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập. Trong khi đó, số học sinh tốt nghiệp THCS ước khoảng 147.000 em, khiến tỷ lệ trúng tuyển vào hệ công lập chỉ khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm gần đây.

Theo công bố, trong tổng số chỉ tiêu này, 119 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 78.300 học sinh. Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú – Đống Đa tuyển 400 em. Bốn trường THPT chuyên của thành phố tuyển tổng cộng hơn 2.700 học sinh.

So với năm trước, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội gần như không thay đổi. Tuy nhiên, số học sinh tốt nghiệp THCS năm nay tăng khoảng 20.000 em, khiến mức cạnh tranh vào lớp 10 công lập tăng đáng kể.

Trong 119 trường THPT công lập không chuyên, hơn 30 trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh, phổ biến từ 45 đến 90 học sinh. Hơn 20 trường giảm chỉ tiêu, còn lại giữ ổn định so với năm ngoái.

Một số trường tăng đáng kể chỉ tiêu như THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất với mức tăng 135 học sinh; THPT Sóc Sơn, THPT Đa Phúc và THPT Thạch Thất cùng tăng khoảng 90 học sinh. Ở chiều ngược lại, một số trường giảm chỉ tiêu như THPT Phạm Hồng Thái giảm 135 học sinh, THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân và THPT Khương Đình đều giảm 90 học sinh.

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10, tỷ lệ vào công lập giảm còn 55%. (Ảnh minh họa)

Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng

Theo Người Lao động, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, nêu rõ hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục và thẩm quyền xử lý. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Nghị định quy định phạt 200.000-500.000 đồng với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm; trường hợp trên máy bay áp dụng theo quy định ngành hàng không. Mức 3-5 triệu đồng áp dụng khi không có biển "cấm hút thuốc", hoặc không tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại khu vực quản lý.

Với khu vực dành riêng cho người hút thuốc, hành vi không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt, không có dụng cụ chứa tàn thuốc, không có biển báo hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy bị phạt 5-10 triệu đồng.

Đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, hành vi sử dụng bị phạt 3-5 triệu đồng; hành vi chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền quản lý bị phạt 5-10 triệu đồng, kèm biện pháp buộc tiêu hủy tang vật.

Người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt 3 - 5 triệu đồng.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Theo Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, đầu năm 2026, Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm Giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phú, TP Hà Nội bàn bạc với Đỗ Văn Thanh thu gom lợn dịch bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang. Sau đó, nhóm này vận chuyển lợn dịch về lò mổ cho Hiền giết mổ. Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50 - 60 con để bán cho Hiền. Hiền lại bán lợn dịch bệnh cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Công ty này tiến hành pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch, có tem truy xuất nguồn gốc QR code, rồi bán cho một số công ty thương mại khác như: Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khánh Ngọc; Công ty Cổ phần Thực phẩm Hương Sơn; Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực Gia An.

Trong đó, Công ty Khánh Ngọc và Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp thực phẩm cho một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh. Ảnh: CAND

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Chiều 6/4, tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự quý I/2026, theo đại diện Công an TP Hà Nội, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Theo cơ quan điều tra, dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CAHN

Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

