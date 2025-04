Tin sáng 10/4: Dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' diễn ở chương trình kỷ niệm 30/4; vàng SJC tăng mạnh

Tin sáng 9/4: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh; Hà Nội dự kiến tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2025 GĐXH - Dự báo miền Bắc đón nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi 35°C, sau đó chuyển mưa; Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay thành phố dự kiến sẽ tuyển từ 64% học sinh tốt nghiệp THCS trở lên vào các trường THPT công lập.

Dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' diễn ở chương trình kỷ niệm 30/4

VnExpress đưa tin, nghệ sĩ thuộc show "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" mừng ngày thống nhất. Chương trình diễn ra vào ngày 20/4, là sản phẩm nghệ thuật sử thi lớn, gồm các loại hình ca, múa, nhạc, sân khấu kết hợp biểu diễn thực cảnh, kể lại câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Các nghệ sĩ mặc áo vệ quốc đoàn trong một tiết mục của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Giang Huy

Tại cuộc họp báo ngày 9/4, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Địa điểm tổ chức là sân khấu ngoài trời của Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Theo ban tổ chức, êkíp Anh trai vượt ngàn chông gai tham gia biểu diễn và được đặt hàng sáng tác một số tác phẩm riêng cho chương trình. Thời gian qua, họ gây sốt với các concert thu hút hàng chục nghìn khán giả, âm nhạc hướng về truyền thống, quê hương, đất nước. Chuỗi concert được thực hiện sau thành công của chương trình truyền hình thực tế cùng tên, dành cho 33 gương mặt nam từ 30 tuổi, hoạt động trong showbiz như Soobin Hoàng Sơn, Tự Long, Quốc Thiên, Hà Lê, Tuấn Hưng... Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn cá nhân và theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc.

Ngoài các "Anh trai", nhiều nghệ sĩ tên tuổi như ca sĩ Cẩm Vân, Tùng Dương, NSND Thanh Thúy sẽ góp mặt ở chương trình Đất nước trọn niềm vui. Hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ đến từ các đoàn văn công quân đội, các nhà hát, trường nghệ thuật và lực lượng vũ trang tham dự.

Ra mắt "Đoàn tàu Thống nhất" dịp 30/4 với thiết kế đặc biệt

Hòa chung không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Đường sắt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên tàu, dưới ga với mục tiêu mang lại trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa cho hành khách di chuyển bằng tàu hỏa trong dịp này.

Thiết kế bên ngoài toa xe "Đoàn tàu Thống nhất".

Mới đây, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tổ chức đôi tàu mang tên "Đoàn tàu Thống nhất" được thiết kế riêng, mang đậm dấu ấn của sự kiện lịch sử, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tối ngày 29/4, tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội và SE4 xuất phát ga Sài Gòn; hai đoàn tàu sẽ gặp nhau lúc 12h trưa ngày 30/4 tại ga Đà Nẵng. Tại lễ tiễn tàu tối 29/4, đường sắt phối hợp với đối tác, chuẩn bị quà bất ngờ dành cho hành khách trên hai đoàn tàu này.

Ngay sau khi thông tin này được công bố đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân. Ai nấy đều mong muốn có mặt trên chuyến tàu đặc biệt ý nghĩa này.

Trên nhiều nền tảng MHX, các bài đăng về chuyến tàu đặc biệt này liên tục được chia sẻ, thu hút hàng loạt bình luận như: “Ai đi cùng không?”, “Đặt vé ngay kẻo hết!”. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng rủ rê lập team đặt vé tập thể để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tận hưởng không khí kỷ niệm cùng bạn bè, gia đình.

Trên các Fanpage chính thức như Thông tin Chính phủ, Đường sắt Việt Nam,... cũng liên tục chia sẻ về sự kiện ý nghĩa này cũng như mong muốn có thể mua vé để được đi chuyến tàu mang ý nghĩa đặc biệt này.

Ngoài ra, cũng nhân dịp này, ngành đường sắt tri ân giảm 40% giá vé đối với những người có công với cách mạng, gồm thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng. Chương trình áp dụng cho vé đi tàu trong khoảng thời gian từ 24/4 đến 9/5. Vé sẽ được bán trực tiếp tại các nhà ga đường sắt, hành khách thuộc các đối tượng trên mang theo giấy tờ xác nhận khi mua vé và khi lên tàu.

Cảnh báo lừa đảo tuyển sinh đại học

TTXVN đưa tin, ngày 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mùa tuyển sinh Đại học năm 2025 đang tới gần. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh, lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh, thí sinh để thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi.

Ảnh minh họa

Theo phản ánh qua Fanpgae Đoàn Thanh niên Công an Hưng Yên, gần đây xuất hiện nhiều hội nhóm rao bán suất học “chắc chắn đỗ” vào các trường đại học, đặc biệt là tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân.

Trước thông tin trên, Công an Hưng Yên khẳng định, đây là các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh trên mạng xã hội. Ngoài ra còn có các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội và các hội nhóm internet, cụ thể: Giả danh cán bộ tuyển sinh gọi điện thông báo trúng tuyển, yêu cầu đóng tiền giữ chỗ; mạo danh trường đại học hứa "chắc chắn có suất" nếu làm theo hướng dẫn; yêu cầu chuyển học phí vào tài khoản cá nhân thay vì của nhà trường; làm giả giấy báo nhập học.

Để nhận biết dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu ý, người gọi thường liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội yêu cầu nộp tiền gấp; cung cấp tài khoản cá nhân để chuyển tiền và đưa ra những hứa hẹn phi lý như “đỗ chắc 100%” dù thí sinh chưa qua xét tuyển chính thức.

Tuyển sinh đại học là quá trình minh bạch và công khai. Do đó, phụ huynh và thí sinh luôn tỉnh táo, chỉ tin vào thông tin chính thức từ các trường. Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn trên; đồng thời chia sẻ, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, học sinh để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, người dân cần cung cấp thông tin cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua mô hình “Thu thập, phản ảnh thông tin tình hình an ninh trật tự tại cơ sở - Vì bình yên cuộc sống” khi phát hiện các dấu hiệu các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tìm người đánh rơi cọc tiền mệnh giá 500.000 VND

Ngày 9/4, Công an phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) phát đi thông báo tìm người đánh rơi cọc tiền mệnh giá 500.000 VND, được một cán bộ Công an phường nhặt được tại khu vực đường Lê Đại Hành (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Cụ thể, khoảng 10h45 cùng ngày 9/4, một cán bộ Công an phường Anh Dũng lên trụ sở Công an TP Hải Phòng để gửi công văn, khi đang đi tại khu vực vỉa hè phía bên số 2 đường Lê Đại Hành thì phát hiện 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 VNĐ.

Đặc điểm của cọc tiền: Không được gói bọc, chỉ buộc bằng sợi cao-su màu vàng, vị trí phát hiện đối diện với cổng chính trụ sở Công an TP Hải Phòng (số 3 Lê Đại Hành, phường Minh Khai).

Công an phường Anh Dũng thông báo: Ai là chủ sở hữu số tiền trên đề nghị liên hệ Công an phường Anh Dũng (khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) hoặc Trung tá Khúc Thanh Tuấn - Trưởng Công an phường Anh Dũng, số điện thoại 0985627799.

Vàng SJC tăng mạnh, tiến sát mốc 102 triệu đồng/lượng

Hôm qua (9/4), giá vàng SJC tăng lên mức 97,7 – 101,9 triệu đồng/lượng, cùng lúc, giá vàng thế giới tăng mạnh 59,73 USD/oz lên mức 3.046,13 USD/oz.

Ảnh minh họa

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 97,7 triệu đồng/lượng; giá bán là 101,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 2,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 99,7 – 101,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở phiên giao dịch ngày 9/4. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 2,2 triệu đồng/lượng.

Chiều 9/4, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 99,7 – 101,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 tr đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều 9/4. Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 99,7 – 101,9 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 9/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 3.046,13 USD/oz, tăng 59,73 USD/oz so với sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/4: 1 USD = 26.182 VND, giá vàng thế giới tương đương 96,08 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,82 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.