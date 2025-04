Tin sáng 8/4: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã lừa dối bao nhiêu khách hàng?

Tin sáng 7/4: Thông tin mới nhất vụ mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam; phim ‘Địa đạo’ đạt doanh thu vượt xa 'Đào, Phở và Piano' sau 3 ngày công chiếu GĐXH - Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của con trai để trục lợi bảo hiểm; phim "Địa đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt doanh thu 50 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh sau mưa phùn, nồm ẩm

Theo cơ quan khí tượng, từ giữa tháng 4, không khí lạnh hoạt động yếu dần. Ảnh minh họa.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, khoảng từ chiều tối 12/4, dự báo một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rét. Theo đó, thời kỳ từ ngày 12-13/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trước khi xuât hiện không khí lạnh, dự báo theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (8/4-10/4), do ảnh hưởng không khí lạnh yếu, lệch đông nên xuất hiện mưa rào, sau chuyển mưa phùn, sương mù, nồm ẩm; nền nhiệt về cơ bản ít thay đổi.

Cụ thể, ngày 7/4, khu vực thủ đô Hà Nội từ 8-9/4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, trưa có thể hửng nắng. Trong 3 ngày tới, nền nhiệt khu vực cao nhất dao động khoảng 24-27 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Từ 8-9/4, khu vực chuyển hình thái, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã lừa dối bao nhiêu khách hàng?

Hằng Du Mục và đồng phạm thời điểm nhận các quyết định tố tụng. Ảnh: Bộ Công an





Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life liên quan sản phẩm bổ sung Kera Super Greens Gummies (kẹo rau củ Kera).

Theo Người lao động, liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công, cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an, bị can Phong được xác định là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ Kera là "hàng giả". Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng đồng phạm còn lại đóng vai trò chịu trách nhiệm chính về mặt hàng bán ra thị trường. Tuy nhiên, các bị can lại không quan tâm đến hàng hóa và chất lượng sản phẩm, chỉ quan tâm đến việc quảng bá với mục đích thu hút người mua.

Sản phẩm này đã được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỉ đồng trong thời gian từ 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025.

Đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hoa hậu này có liên quan đến vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bị can Hằng Du Mục đã bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi lừa dối khách hàng, quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera là nghiêm trọng. Cùng với đó, bị can Hằng cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Bày tỏ sự hối hận, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) cho biết đã nhận thức hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mình đã mua sản phẩm.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua hàng cung cấp thông tin để phối hợp giải quyết, gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số căn cước; thời gian mua hàng, số lượng, giá trị; phương thức mua, cách thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản)...

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp các thông tin quan trọng khác như cơ sở, căn cứ, lý do mua kẹo Kera. Chẳng hạn, do tin tưởng việc giới thiệu, quảng bá, công bố về sản phẩm từ công ty hoặc từ KOLs...

Ngoài ra, người mua hàng cần cho biết đã sử dụng sản phẩm chưa, nếu chưa thì nộp lại cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, người mua hàng có đề nghị gì với cơ quan điều tra thì liên hệ với Phòng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu, SĐT 0904.58 28 82

Ban tổ chức nói gì về trường hợp tử vong khi tham gia giải chạy marathon ở Huế?

Ngày 7/4, Ban tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Huế 2025 cho biết, người tử vong sau khi ngã quỵ trong quá trình tham gia giải chạy là chị N.T.P., có mã số BIB 50774.

Lúc 6h39 ngày 6/4, nhận được yêu cầu cấp cứu một trường hợp bị bất tỉnh tại giữa cầu Trường Tiền, tổ cấp cứu nhanh chóng điều xe tới vị trí, sau 3 phút xe có mặt tại hiện trường.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đến chia buồn cùng gia đình người phụ nữ tử vong khi tham gia giải chạy.

Thời điểm này, chị P. tím tái tay, chân, kiểm tra không thấy thở, không có mạch quay, mạch cảnh không bắt được. Xác nhận bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn, hô hấp nên tổ cấp cứu nhanh chóng tiến hành ép tim, kết hợp nâng cằm bóp bóng, rồi đưa lên xe cấp cứu, vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.



Quá trình vận chuyển, bệnh nhân liên tục được bóp bóng có oxy, kết hợp ép tim liên tục, ghi nhận ép tim thì bệnh nhân có mạch do ép tim, nhưng vẫn hôn mê tím tái.

Đến 6h48, bệnh nhân được đưa đến tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhân vẫn ngưng tuần hoàn hô hấp, được đưa nhanh vào cấp cứu tiếp, tuy nhiên bệnh nhân mất lúc 1h15 ngày 7/4.

Trong ngày 7/4, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận 4 bệnh nhân của giải chạy vừa được tổ chức trên địa bàn TP Huế.

Trong những người này, một bệnh nhân nam đang tiếp tục theo dõi và 2 ca nhẹ được xuất viện. Trường hợp tử vong là chị N.T.P. (SN 1972, trú tại TP Huế). Quá trình tham gia giải chạy, chị P. bị ngã quỵ sau đó được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân P. vào viện trong tình trạng ngưng tim ngoại viện. Các bác sĩ xử trí cho bệnh nhân thở máy qua nội khí quản tuy nhiên tình trạng không có dấu hiệu phục hồi.

Theo nhận định, bệnh nhân bị vỡ phình mạch máu não.

Chưa nói sõi, bé 3 tuổi trở thành 'người hùng nhí' cứu bạn thoát đuối nước

Bé Nam Phong - ‘soái ca nhí’ cứu bạn thoát đuối nước.





Ngày 7/4, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại hành động vô cùng thông minh của một bé trai nhỏ tuổi ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong video, một cậu bé khoảng 3 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, hớt hải chạy vào nhà, vừa gọi vừa chỉ tay ra phía ngoài cổng.

Lúc ấy, người lớn đang ngồi trò chuyện sau bữa trưa, không ai để ý xung quanh. Bé Nam Phong vì còn nói chưa rõ ràng nên lời cảnh báo ban đầu của em khiến người lớn chưa kịp hiểu. Nhưng với sự kiên quyết cùng hành động liên tục ra hiệu và chạy ra cổng, cậu bé đã khiến mọi người đứng bật dậy, vội vã chạy theo.

Chỉ vài giây sau, tất cả hiểu ra sự việc, một bé trai khác (khoảng 5 tuổi) là con của khách đến chơi đã không may trượt chân rơi xuống ao trước nhà. Nhờ phản ứng nhanh nhạy của Nam Phong, cháu bé được cứu kịp thời, thoát khỏi tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

"Người hùng nhí" trong câu chuyện là Nam Phong, con nuôi của anh Nguyễn Quân Dũng. Anh Dũng chia sẻ, khoảng 12h40 ngày 5/4, gia đình có khách đến chơi. Sau bữa ăn, khi người lớn đang trò chuyện, các cháu nhỏ chạy chơi xung quanh. Không ai ngờ chỉ vài phút sau lại xảy ra tình huống thót tim như vậy.

"Phong còn nhỏ xíu, chưa nói tròn tiếng, nhưng cực kỳ lanh lợi và hiểu chuyện. Lúc bé chạy vào nhà hô 'Mẹ ơi, mẹ ra!', mọi người chưa kịp hiểu. Nhưng nhờ bé kiên trì chỉ tay, la hét, chúng tôi mới kịp phản ứng. Nếu chậm vài giây thôi, chưa biết hậu quả sẽ ra sao...", anh Dũng xúc động kể lại.

"Cháu Phong tuy còn nhỏ, nhưng đã có phản xạ rất nhanh và thông minh. Nếu không có cháu, có lẽ đã không kịp. Với gia đình chúng tôi, cháu thật sự là một người hùng nhí!", một người thân của cháu bé chia sẻ.

Công an cứu kịp thời thanh niên rơi xuống kênh nước sâu ở Quảng Nam

Ngày 7/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an xã trên địa bàn vừa cứu thành công 1 nam thanh niên rơi xuống kênh thủy lợi.

Trước đó, khoảng 3h15 sáng 7/4, tổ tuần tra của Công an xã Quế Mỹ (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) phát hiện chiếc xe máy trong tình trạng vẫn sáng đèn xi-nhan nhưng bị ngã sát bờ kênh thủy lợi Phú Ninh (thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ).

Nghi vấn có người gặp nạn rơi xuống nước, tổ tuần tra lập tức tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh N.V.H (SN 2005, trú thôn Phú cường 2, xã Quế Mỹ) bị rơi xuống dòng kênh rộng khoảng 7m, mực nước sâu khoảng 3m.

Nạn nhân bị trôi dạt và mắc vào thanh sắt cách vị trí gặp tai nạn khoảng 50m, suốt khoảng 1 giờ đồng hồ.

Ngay sau đó, Công an xã Quế Mỹ phối hợp cùng người dân tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân lên bờ.

Sau khi được sơ cấp cứu tại chỗ, nam thanh niên đã hồi tỉnh và được người thân đến đưa về nhà chăm sóc.

Hiện, sức khoẻ của người này đã ổn định và gửi lời cảm ơn về sự giúp đỡ kịp thời của tổ tuần tra của Công an xã Quế Mỹ.

Thả nhiều động vật quý hiếm lông trắng như tuyết về rừng

Gà lôi trắng - loài động vật hoang dã quý hiếm.





Thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, lực lượng chức năng mới tái thả 10 cá thể động vật hoang dã là gà lôi trắng quý hiếm về tự nhiên. Việc tái thả lần này có sự tham gia của cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương và đoàn du khách từ Hà Nội.

Những con gà lôi trắng trước đây được cứu hộ, chăm sóc, nhân nuôi sinh sản tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương. Hiện gà lôi trắng đủ điều kiện đưa về tự nhiên với mong muốn phục hồi quần thể động vật quý hiếm ngoài tự nhiên.

Được biết, gà lôi trắng (tên khoa học: Lophura nycthemera), là một loài chim thuộc họ trĩ phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Đây là một loài chim đẹp với bộ lông trắng muốt đặc trưng, được nhiều người yêu thích.

Đặc điểm gà lôi trắng trống có bộ lông màu trắng muốt, điểm xuyết các sọc đen hình chữ V nhỏ ở phần trên cơ thể và đuôi. Riêng phần mào và phần dưới cơ thể màu xanh đen.

Đặc biệt, da mặt và chân gà trống có màu đỏ tươi. Đối với gà mái lông màu nâu hoặc xám, có nhiều vằn đen, kích thước nhỏ hơn gà trống.

Gà lôi trắng thường sinh sống ở các khu rừng rậm rạp, nhiều cây cối và thảm thực vật phong phú. Chúng kiếm ăn trên mặt đất, thức ăn chủ yếu là các loại hạt, quả, côn trùng và động vật nhỏ... Mùa sinh sản của gà lôi trắng thường diễn ra vào mùa xuân và mùa hè. Gà mái đẻ từ 4-8 trứng trong một tổ được làm từ cành cây và lá khô.

Gà lôi trắng là loài động vật hoang dã quý hiếm, đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt và mất môi trường sống. Đây cũng là loài được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN.

Trong thời gian qua, lực lượng chức năng Vườn quốc gia Cúc Phương đã chăm sóc, cứu hộ, bảo tồn và tái thả nhiều động vật hoang dã về môi trường tự nhiên như: nai, công má vàng, các loài rùa cạn và rùa nước ngọt, các loài vượn, voọc, cu li, khỉ, một số loài thú, tê tê… Trong đó, có cả loài động vật rừng cực kỳ quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN.

Đề xuất tăng mạnh tiền phạt, án tù với người bán 'thực phẩm bẩn'

Hơn 1,2 tấn chân gà đông lạnh được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại Cao Bằng.

Thông tin trên SKĐS, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo tờ trình, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Tại dự thảo này, Bộ Công an đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với tội phạm về an toàn thực phẩm.



Cụ thể, tại Điều 317 của dự thảo, các hành vi dùng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm bị cấm sử dụng, ngoài danh mục được dùng trong thực phẩm, hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; hành vi sử dụng động vật chết, có nguồn dịch bệnh bị buộc tiêu hủy để chế biến, buôn bán thực phẩm; nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm có chất phụ gia, chất cấm... có thể bị phạt 300 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Mức tiền phạt này tùy theo số tiền thu lợi và tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Hiện, mức tiền phạt tối đa đang áp dụng với hành vi vi phạm này ở mức 500 triệu đồng.

Đối với mức phạt tù, dự thảo cũng đề xuất nâng mức án tù tối thiểu với người phạm tội này từ 1 năm lên thành 3 năm. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất, do đó chuyển từ 1-5 năm lên tới 3-7 năm. Trong khi đó, với khung hình phạt cao nhất cũng được đề xuất từ 12-20 năm từ thành 15-20 năm tù.

Ngoài ra, một thay đổi đáng chú ý với nhóm hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm là việc người sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm dù có biết hay không thì đều chịu trách nhiệm hình sự.

Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, người thực hiện hành vi này chỉ bị quy trách nhiệm hình sự nều biết chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Dự kiến, dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025).