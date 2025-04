Tin sáng ngày 6/4: Thời tiết Bắc Bộ có mưa diện rộng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương; hơn 1,1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025; giá vàng giảm gần 2 triệu đồng/lượng

Bắc Bộ có mưa diện rộng dịp Giỗ Tổ Vua Hùng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 06 - 07/4: Vùng núi Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết khu vực Việt Trì, Phú Thọ: Ngày 06/4 (09/3 âm lịch): Thời tiết: Có mưa; Xác suất mưa: 80%; Nhiệt độ: 21-25 độ. Ngày 07/4 (10/3 âm lịch): Thời tiết: Có mưa; Xác suất mưa: 75%; Nhiệt độ: 22-26 độ.

Miền Bắc có mưa trong ngày 6 và 7/4. Ảnh minh họa

Hà Nội đề xuất khởi công 3 cầu lớn vượt sông Hồng trong năm 2025

Theo Vietnamnet, UBND TP.Hà Nội vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất thời gian khởi công 3 cầu bắc qua sông Hồng gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi. TP.Hà Nội đề xuất khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu vào ngày 19/5 nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được đề xuất khởi công dịp 19/8 - 2/9.

UBND TP cam kết chỉ đạo cơ quan liên quan cân đối bố trí đủ nguồn lực thực hiện 3 dự án nêu trên bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và tiến độ yêu cầu, đồng thời tiết kiệm thời gian thi công và chi phí thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh, việc sớm triển khai đầu tư xây dựng 3 cầu lớn vượt sông Hồng là rất cấp thiết. Các công trình này giúp đảm bảo tính đồng bộ giữa các dự án đang triển khai như: Trục tuyến đường từ sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) - cầu Tứ Liên và trung tâm chính trị Ba Đình; hoàn thiện khép kín Vành đai 3,5 TP.Hà Nội đang triển khai kết nối với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, tăng tính kết nối giao thông liên vùng, kết nối trung tâm TP.Hà Nội với khu vực phía bắc, đông bắc sông Hồng, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hưng Yên.

Hà Nội đã có đề xuất thời gian khởi công 3 cầu bắc qua sông Hồng.

Khởi tố vụ tài xế gây tai nạn chết người rồi phóng xe bỏ trốn ở Nghệ An

Theo VTC News, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vào đêm 4/4, khiến 1 người tử vong. Tài xế lái ô tô gây tai nạn trong vụ án này được xác định là Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Khoảng 18h45 ngày 4/4 tại đường liên xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), ô tô BKS 37A - 482.52 do Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) cầm lái va chạm với một ô tô khác đỗ bên lề đường. Sau khi gây tai nạn, Trần Xuân Thủy phóng xe rời khỏi hiện trường. Trần Xuân Thủy tiếp tục lái ô tô đâm vào một xe đạp và 2 xe máy tại các tuyến đường thuộc xã Nghi Liên (TP Vinh) và xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng triển khai phương án, phối hợp cùng người dân bắt giữ tài xế tại khu vực thuộc địa phận xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn). Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Trần Xuân Thủy là 0.979mg/lít khí thở. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Trần Xuân Thủy theo quy định.

Trần Xuân Thủy tại cơ quan Công an.

Vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Theo báo Nhân dân, tại thời điểm 10 giờ ngày 5/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 97,1-100,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 97 triệu đồng/lượng, bán ra 100 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 97,1 triệu đồng/lượng và bán ra 100,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm thêm 1,8 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm qua, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 96,7-100,1 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 97,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 100,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng đồng mỗi lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên liền trước.

Ảnh minh họa

Hơn 1,1 triệu thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Theo báo Tiền Phong, tại Hội nghị tập huấn và triển khai quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa diễn ra tại TP. HCM, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD - ĐT cho biết, so với năm 2024, số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tăng từ 1,06 triệu lên trên 1,1 triệu.

Theo kế hoạch dự kiến từ 21 đến 28/4, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trước đó, thí sinh có 4 ngày để đăng ký thử. Thí sinh sử dụng thông tin mã định danh trên VNeID để đăng ký trực tuyến tại trường THPT, không cần cung cấp thêm giấy tờ khác.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/6/2025.

Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý, các sở GD - ĐT, các trường phải hướng dẫn thí sinh kiểm tra, đối chiếu chéo thông tin đăng ký dự thi. Bởi kỳ thi năm nay được tổ chức dành cho hai đối tượng học sinh theo hai chương trình khác nhau (2006 và 2018), nên khi đăng ký, thí sinh phải chọn chương trình. Đây là thông tin quan trọng, làm căn cứ để sắp xếp địa điểm, bố trí phòng, đề thi cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, do kỳ thi năm nay có hai nhóm thí sinh, với lịch thi, số môn khác nhau nên các địa phương không bố trí hai nhóm ở cùng một điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/6/2025.

