Tin sáng 12/10: Chi tiết những ngày nghỉ dịp Lễ, Tết 2027 người lao động được hưởng nguyên lương; Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp có điều chỉnh đáng chú ý từ 12/10

Lễ, Tết 2027, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày hưởng nguyên lương?

Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội, trong đó bổ sung ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Như vậy, trong năm 2027, người lao động có tất cả 12 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Cụ thể, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24/11 Dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp có điều chỉnh đáng chú ý từ 12/10

Theo văn bản số 6199/CĐBVN-TCGT ngày 18/9/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình, tốc độ khai thác cho phép tại các làn, đoạn tuyến hiện được quy định tốc độ tối đa 120 km/h sẽ được điều chỉnh xuống 100 km/h. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Các quy định về tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông còn lại trên tuyến vẫn được giữ nguyên theo phương án hiện hành.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dự kiến áp dụng phương án tổ chức giao thông mới từ ngày 12/10.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến đường, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn cao tốc liền kề. Qua đó, góp phần nâng cao an toàn giao thông, bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Thời điểm áp dụng quy định tốc độ mới được xác định kể từ khi hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến. Dự kiến, việc này được thực hiện từ ngày 12/10/2026.

Tài khoản chứng khoán, livestream bán hàng sắp phải liên kết VNeID

Người dân cần liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử thuộc các lĩnh vực được quy định với VNeID trước ngày 31/12. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Tạp chí Tri Thức cho hay.

Cụ thể, 11 lĩnh vực có thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 31/12 gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 30/6/2027.

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Hà Nội nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết nước ngoài

Năm học 2026 – 2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu các trường học không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung trên được nêu trong quy định liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Tiền Phong đưa tin.

Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin về chương trình liên kết trước khi tuyển sinh và cập nhật khi có thay đổi trong quá trình triển khai.

Các nội dung phải công khai gồm thông tin về trường và đối tác nước ngoài, nội dung cơ bản, thời lượng, đối tượng người học và sản phẩm đầu ra của chương trình; điều kiện bảo đảm chất lượng; đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Các trường cũng không được thu những khoản không đúng nội dung đã công khai hoặc trái quy định pháp luật.

Hà Nội bước vào đợt ô nhiễm không khí

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, từ 11/10 đến ngày 15/10, miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, là điều kiện khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra các đợt ô nhiễm không khí vào buổi sáng và đêm.

Do điều kiện thời tiết bất lợi, sáng nay hầu hết các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Vùng Thủ đô ô nhiễm ở ngưỡng kém và xấu như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình. Dự báo, hình thái thời tiết trên ở miền Bắc còn kéo dài đến 15/11, tiếp tục gây ra tình trạng ô nhiễm kéo dài trong nhiều ngày tới, đặc biệt là vào buổi sáng.

Chất lượng không khí kém gây ảnh hưởng đến những người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu có hại cho tất cả mọi người.