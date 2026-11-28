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Hơn 2.500 xe vi phạm tốc độ chỉ trong 25 ngày, Hà Nội sẽ vận hành chính thức toàn bộ hệ thống camera AI trong năm 2027 GĐXH - Ngày 27/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, trung bình mỗi ngày trong 25 ngày đầu tháng 11, hệ thống camera AI đã tự động ghi nhận hơn 100 trường hợp tài xế điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định.

Ngày 27/11, UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-TTg (ngày 06/11/2026) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch đến từng cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý. Mục tiêu nhằm giúp các cấp, các ngành nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ và biện pháp triển khai sát với chức năng quản lý nhà nước được giao.

Đặc biệt, thành phố nhấn mạnh yêu cầu lồng ghép chặt chẽ nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chương trình, đề án, dự án liên quan.

Các địa phương, đơn vị phải chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp theo đúng phân cấp, phân quyền, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tiến độ đề ra.

Triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương lồng ghép nội dung ứng phó thiên tai vào quy hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội và phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị. Ảnh: Bảo Loan

Để bảo đảm Kế hoạch được vận hành hiệu quả từ thành phố tới cơ sở, UBND TP. Hà Nội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn và lực lượng vũ trang:

Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên toàn địa bàn; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư chuyên dùng để tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả; đồng thời chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường làm tốt công tác tham mưu tại cơ sở.

Công an Thành phố chủ động nắm chắc tình hình tại các khu vực có nguy cơ cao; bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng giao thông và phối hợp vận động, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm sơ tán, mục tiêu trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

Sở Xây dựng tập trung kiểm tra, hướng dẫn phương án chống cây đổ, cành gãy bảo đảm an toàn giao thông; triển khai phương án tiêu thoát nước chống úng ngập đô thị và bảo đảm an toàn công trình xây dựng, phòng chống sập đổ nhà cửa.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn hệ thống điện, hoạt động sản xuất công nghiệp và khai thác khoáng sản; đồng thời rà soát kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm cung ứng kịp thời cho người dân khi xảy ra thiên tai.

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách và đề xuất của các đơn vị để tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định.