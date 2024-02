Tin sáng 14/2: 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu trong ngày đầu công chiếu; nhiều dịch vụ mở sớm chào đón Lễ Tình yêu

Tin sáng 12/2 (mùng 3 Tết): Tin vui về lương cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7; ùn tắc khắp ngả đường du xuân GĐXH - Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%; lượng người từ Hà Nội và các tỉnh lân cận du xuân quá đông nên khiến cửa ngõ thủ đô bị ùn tắc trầm trọng.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón 136.000 khách, xác lập đỉnh mới Tết Giáp Thìn

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 13/2 (mùng 4 Tết) lượng khách từ các tỉnh thành trên cả nước đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp kết thúc.

Dự kiến lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh trong mùng 4 Tết.

Hôm nay, dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 834 chuyến bay đi và đến với khoảng hơn 136.000 lượt khách. Phân bổ khách ở ga trong nước đạt gần 91.000 lượt, ga quốc tế duy trì mức tương đương những ngày trước (khoảng 45.000 lượt).

Như vậy, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày sẽ xác lập đỉnh mới từ khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Giáp Thìn. Trước đó, mức cao nhất vào hôm 7/2 (28 Tết) với 134.000 lượt khách.

Những ngày tới, dự báo lượng khách từ các tỉnh đến sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn. Do đó, phía cảng sẽ bố trí Tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, phối hợp Đồn Công an CHKQT Tân Sơn Nhất xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng.

Cảng cũng phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ; phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Đồng thời, cảng phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong các công tác cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách; tăng cường phối hợp với cảng vụ và các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông.

Từ đầu tháng 2/2024, sân bay Tân Sơn Nhất đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ để góp phần giải toả ùn ứ tại sân bay. Mô hình A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) được các đơn vị phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu để ra các quyết định trong quá trình điều phối, vận hành.



Việc này phát huy hiệu quả khi giúp các đơn vị chủ động biết tình trạng chuyến bay, khả năng dự báo, lập kế hoạch, nâng số chuyến đúng giờ tăng 20%.

Ngoài ra, từ chiều 6/2 (27 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu thử nghiệm hệ thống thu phí không dùng tiền mặt ở khu vực cổng, giúp ô tô giảm thời gian dừng chờ, hạn chế ùn ứ.

'Mai' của Trấn Thành đạt doanh thu không tưởng

Bị dán nhãn 18+ vì nhiều cảnh nóng, những tưởng Mai - bộ phim thứ 3 gắn mác Trấn Thành sẽ khó lập kỷ lục về khán giả và doanh thu như Bố già hay Nhà bà Nữ nhưng những gì xảy ra ở rạp chiếu hơn 3 ngày qua đã chứng minh điều ngược lại với nhận định của nhiều chuyên gia phòng vé.

Dàn diễn viên 'Mai' giao lưu với khán giả xuyên Tết.





Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn liên tiếp lập nên những kỷ lục doanh thu mới khi vượt Nhà bà Nữ để trở thành phim Việt Nam đạt mốc doanh thu 100 tỷ nhanh nhất từ trước đến nay vào sáng 13/2, theo Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập. Chỉ trong 3 ngày đầu năm mới Giáp Thìn, phim đã kéo 1 triệu khán giả đến rạp với các suất chiếu kín khách được mở dày đặc.

Trước đó, Mai cũng đã vượt Nhà bà Nữ để trở thành phim Việt có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất mọi thời đại. Phim Mai cán mốc 225.000 vé, đạt doanh thu mở màn 23,3 tỷ đồng chỉ riêng trong ngày đầu công chiếu 10/2. Mùa phim Tết 2023, doanh thu ngày đầu ra rạp của Nhà bà Nữ là 23 tỷ đồng với 220.000 vé bán ra.

Hiện Mai đã hoàn toàn lấn át doanh thu tất cả các phim Việt cũng như phim ngoại ra rạp cùng thời điểm. Tính đến 14h ngày 13/2, Gặp lại chị bầu đạt 29 tỷ đồng. Phim Trà của Lê Hoàng mới chỉ thu về 1,1 tỷ đồng. Phim Hollywood Argylle Siêu điệp viên thu chưa đầy 3,5 tỷ đồng.

Mai được dự đoán sẽ lập thêm nhiều kỷ lục mới vào dịp Tết năm nay.

Nhiều dịch vụ mở sớm chào đón Lễ Tình yêu

Ngày lễ Tình yêu (Valentine, 14/2) năm nay rơi đúng vào mùng 5 Tết Giáp Thìn. Vì vậy, nhiều tiệm hoa, tiệm bánh ngọt, nhà hàng… đã mở cửa xuyên Tết để phục vụ các cặp đôi trong dịp ý nghĩa này.

Trao đổi với PNVN, chị Nguyễn Thu Hà, chủ một cửa hàng bánh ngọt tại quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết: Năm nay, cửa hàng của chị quyết định mở các đơn đặt hàng xuyên Tết, để các cặp đôi có thể thoải mái đặt quà tặng cho một nửa yêu thương của mình. Các sản phẩm phục vụ cho dịp đặc biệt này của cửa hàng không chỉ có chocolate, bánh ngọt mà còn có cả các set trà chiều tại gia để khách hàng lựa chọn chung vui cùng bạn bè, gia đình trong ngày lễ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Không còn phải lo lắng tìm kiếm và đặt quà tặng từ trước Tết, anh Trần Quang Nguyên (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: Năm nay, nhiều cửa hàng hoa, cửa hàng quà tặng, trang sức… mở bán hàng online trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nên dù vào đêm 30 hay mùng 1, mùng 2 Tết vẫn có thể thoải mái ngồi ở nhà lựa chọn món đồ ưng ý nhất để tặng cho bạn gái.

Lễ Tình yêu là một trong những dịp đặc biệt của các cặp đôi, vì vậy, các sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho dịp này khá đa dạng, đổi mới theo từng năm và theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

Với hoa tươi, một trong những món quà phổ biến nhất trong ngày lễ Valentine, các cặp đôi có nhiều lựa chọn "hoa nói lời yêu". Dịp này, không chỉ có hoa hồng - loại hoa tượng trưng cho tình yêu - được ưa chuộng, mà các tiệm hoa còn giới thiệu thêm nhiều loại hoa cũng mang ý nghĩa đối với các cặp đôi như hoa tulip, lan hồ điệp… với nhiều hình thức khác nhau như hoa bó, hộp hoa, hoa sáp, hoa vĩnh cửu…

Do ngày 14/2 trùng với kỳ nghỉ Tết nên giá các loại hoa cao hơn ngày thường từ 10% đến 30%. Giá một bó hoa tươi dao động từ 400.000 đồng đến 5 triệu đồng, tùy theo sản phẩm hoa trong nước hay hoa nhập khẩu và hình thức, số lượng, độ kỳ công của bó hoa.

Cùng với hoa tươi, chocolate cũng là một trong những món quà đặc trưng không thể thiếu trong ngày 14/2. Trên thị trường, có đa dạng các loại quà tặng chocolate, từ những sản phẩm handmade, đến các sản phẩm của các thương hiệu lớn, đóng gói đa dạng hình thức, mẫu mã. Trong đó, chiếm ưu thế vẫn là những hộp chocolate hình trái tim, chuyển tải thông điệp của các cặp đôi.

Ngoài chocolate, các sản phẩm bánh ngọt cũng là món quà được yêu thích. Dịp Valentine năm nay, được ưu chuộng là những chiếc bánh nhỏ xinh theo phong cách Hàn Quốc, với màu sắc trang nhã, tạo hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Một chiếc bánh ngọt có giá động từ 60.000 đến 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, các cặp đôi còn có nhiều lựa chọn quà tặng khác như trang sức, mỹ phẩm, thời trang đồ đôi… để dành tặng một nửa của mình.

Với những cặp đôi thích lựa chọn các địa điểm lãng mạn để tổ chức một bữa tiệc Valentine đáng nhớ, tại các quán cà phê, nhà hàng tại Hà Nội có nhiều lựa chọn với nhiều mức giá khác nhau. Tiêu biểu có thể kể đến những buổi hẹn hò tại các quán cà phê, với mức giá từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng/combo dành cho 2 người. Các cặp đôi cũng có thể lựa chọn tiệc trà chiều hay bữa tiệc lãng mạn tại các nhà hàng, khách sạn… với mức giá từ 500.000 đồng/người.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với một loại cỏ

Ngày 13/2, Công an TP HCM đã phát thông báo cảnh giác người dân cần cảnh giác với "cỏ Mỹ" vì những nguy hiểm, gây nghiện gấp nhiều lần so với cần sa.

Theo Công an TP HCM, thời gian gần đây, cỏ Mỹ, một loại ma túy cực mạnh đang len lỏi vào cuộc sống của một bộ phận giới trẻ.

Công an TP HCM bắt lô hàng là "cỏ Mỹ"

Loại ma túy mới này được sử dụng bất chấp cảnh báo của các cơ quan chức năng và người trẻ nhầm tưởng rằng "cỏ Mỹ" không gây nghiện như amphetamine, heroin, thuốc phiện.

Nhiều chuyên gia y tế đã khẳng định, "cỏ Mỹ" có tác dụng giống như cần sa nhưng gây nghiện, gây hại gấp nhiều lần so với cần sa.

Người sử dụng "cỏ Mỹ" trước hết sẽ bị rối loạn tâm thần, tức là ý thức thoát ly thực tại xung quanh.

Chính vì vậy Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/2/2016 về ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất đã đưa "cỏ Mỹ" (XLR-11) vào danh mục các chất ma túy.

Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15-5-2018 đưa "cỏ Mỹ" vào danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.

Theo đó, mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng "cỏ Mỹ" sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần thực hiện những biện pháp để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn sự nguy hiểm của "cỏ Mỹ".

Cụ thể, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, dành nhiều thời gian quan tâm đến con em, nhất là trong tuổi vị thành niên.

Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin với nhà trường liên quan cách nhận biết ma tuý, các loại thực phẩm dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn để bày bán, dụ dỗ học sinh mua dùng.

Khi phát hiện nghi vấn liên quan đến việc mua bán, sử dụng các loại thực phẩm, có chứa chất ma túy, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong 10 tháng năm 2023, công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh khám phá 1.853 vụ vi phạm về ma túy, so với cùng kỳ tăng 826 vụ - tương ứng 80,43%; bắt 4.021 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 654 đổi tượng - tương ứng 19,42%.

Thiếu nữ bán hoa tươi bị cây ngã đè tử vong mùng 4 Tết

Chiều 13/2 (mùng 4 Tết), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết thiếu nữ N.T.H.T. (17 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) vừa tử vong.

Thiếu nữ bị cây đè khi đang bán hoa tươi phục vụ lễ tình nhân

T. là nạn nhân bị cây xanh đổ ngã, đè trúng người vào sáng cùng ngày trên đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột khi đang bán hoa tươi phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Valentine sắp tới.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, một cây tùng hàng chục năm tuổi bên trong khuôn viên Tòa Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột bất ngờ ngã đổ, đè lên người 1 thiếu nữ đang bán hoa tươi bên lề đường phục vụ nhu cầu mua sắm ngày lễ Tình nhân.

Sau đó, thiếu nữ được người dân xung quanh gọi xe đưa đi Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết lúc 9 giờ 45 phút, bệnh viện tiếp nhận nạn nhân N.T.H.T. trong tình trạng đa chấn thương nặng, hôn mê.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị gãy xương đùi, vỡ xương gót chân, gãy nhiều xương sườn, tổn thương cột sống, chấn thương não...

Sau khi sơ cứu, T. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và tử vong sau đó.

Lật xe khách khiến nhiều người thương vong ngày Mùng 4 Tết

Chiều 13/2, thông tin đến Tiền Phong, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa, bảo vệ hiện trường, cứu người trên xe khách bị tai nạn ở Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h10, xe khách mang BKS 21B-005.89, chuyên tuyến Nghĩa Lộ - Hà Nội, khi đến khu vực cầu Khe Mòn, xã Minh An, Văn Chấn bất ngờ bị mất phanh, lật nghiêng đổ xuống mép đường, ngay đầu điểm nối cầu Khe Mòn.

Ngay khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp cùng các đơn vị cẩu kéo tiến hành nâng xe, nhanh chóng đưa người bị thương ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, hàng chục người bị thương.

Thông tin thêm đến Tiền Phong, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết hiện công việc cứu người vẫn đang diễn ra, về số liệu cụ thể chưa thể thống kê chính xác. Tuy nhiên, do lượng phương tiện qua lại nhiều, đoạn Quốc lộ 32 qua địa phận xã Minh An đang ách tắc khoảng hơn 2km.

121 người bị thương vong do tai nạn giao thông ngày mùng 4 Tết

NLĐ đưa tin, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 13/2 (mùng 4 Tết), cả nước xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông làm chết 34 người, bị thương 87 người.

Ngày 13/2, cả nước xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông làm chết 34 người, bị thương 87 người. Ảnh minh họa

So với ngày 12/2 tăng 35 vụ tai nạn giao thông, tăng 7 người chết, tăng 20 người bị thương. Trong đó: Đường bộ xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 87 người; đường sắt xảy 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người; đường thủy xảy 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người.

Cảnh sát giao thông (CSGT), công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 13.246 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; phạt tiền 33 tỉ 384 triệu đồng; tạm giữ 225 xe ôtô, 6.891 xe mô tô; tước 3.266 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 6.178 trường hợp, tốc độ 3.240 trường hợp, ma túy 17 trường hợp. Đường thủy kiểm tra phát hiện, xử lý 1 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết sáng mùng 4 Tết, các tuyến đường dẫn vào nội thành của thành phố Hà Nội, nhà ga bến xe, một số điểm chung chuyển xe buýt lượng người đã tăng lên đáng kể, đa phần là các sinh viên, người lao động... quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.

Vào lúc rạng sáng cùng ngày, trên tuyến đường đoạn trước cổng Đại học Công nghiệp cơ sở 3 (thuộc phường Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, hậu quả làm 2 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an thành phố Phủ Lý cùng cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết sáng mùng 4 Tết, giao thông trên tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành đang có nhiều phương tiện lưu thông khá đông. Cụ thể: từ Km3 - Km12. Đoạn nút giao An Phú đến đoạn đường trên cao qua địa phận quận 9 cũ kéo dài đến trạm thu phí Long Phước, phương tiện rất đông.

Trong khi đó hướng ngược lại từ Dầu Giây, Long Thành, Đồng Nai về TP HCM giao thông vẫn ổn định, chưa xảy ra ùn tắc. Đơn vị quản lý đường cao tốc khuyến cáo các tài xế cần nắm thông tin về tình hình giao thông trước khi xuất phát.

Ngày mùng 4 Tết, nhiều người dân tiếp tục đi du xuân, xuất hiện tình trạng ùn, ứ tại một số tuyến quốc lộ, cao tốc, nơi tập trung các trung tâm thương mại, các điểm du lịch, các điểm có lễ hội xuân.