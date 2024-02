Tin sáng 12/2 (mùng 3 Tết): Tin vui về lương cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7; ùn tắc khắp ngả đường du xuân

Tin sáng 11/2 (mùng 2 Tết): 150 thầy thuốc lập kỳ tích về ghép tạng trong ngày Tết Giáp Thìn; gặp nạn đêm giao thừa, nữ sinh bay gấp vào TP.HCM để cứu đôi mắt GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành lấy - ghép nhiều mô tạng của bệnh nhân chết não cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo khác; bị pháo bắn vào mắt gây bỏng nặng giác mạc, nữ sinh ở Gia Lai phải bay vào TP.HCM ngay trong đêm giao thừa để phẫu thuật.

Lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30% từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, bãi bỏ các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết số 104/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2023 tại Kỳ họp thứ 6.

Liên quan đến chính sách tiền lương, nghị quyết nêu, từ ngày 1/7, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Theo Nghị quyết số 104/2023, với các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023.

Lưu ý, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Hà Nội đề xuất miễn phí xe buýt, tàu điện vào ngày lễ trong năm

Sở GTVT Hà Nội vừa đề xuất miễn phí vé lượt, vé ngày xe buýt, tàu điện vào tất cả các ngày lễ trong năm để quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Hiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội đến nay có 156 tuyến (trong đó có 1 tuyến buýt BRT, 10 tuyến xe buýt điện, 10 tuyến xe buýt CNG, 112 tuyến buýt thường, 8 tuyến không trợ giá, 12 tuyến buýt kế cận và 3 tuyến City Tour).

Hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức có 1 tuyến đường sắt đô thị tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, hiện đang chuẩn bị tích cực đưa thêm tuyến đường sắt số 3 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy vào vận hành khai thác trong năm 2024.

Theo Sở GTVT Hà Nội, dịp lễ Tết, khách vãng lai, khách du lịch có nhu cầu sử dụng xe buýt, tàu điện tăng cao. Việc miễn phí vé là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô, hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại và thuận tiện, thu hút người dân sử dụng.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động, Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5), giỗ tổ Hùng Vương (1), Ngày thống nhất và Quốc tế lao động (2), Quốc khánh (2).

Vì vậy, Sở GTVT đề xuất áp dụng miễn phí vé lượt, vé ngày xe buýt, tàu điện trong 11 ngày lễ Tết.

Ùn tắc giao thông do lượng người du xuân quá đông

Từ 10h ngày 11/2 (mùng 2 Tết), tại một số tuyến đường cửa ngõ của TP Hà Nội, lưu lượng phương tiện gia tăng. Ghi nhận của PV VietNamNet tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, dòng ô tô di chuyển chậm từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng đến nút xuống đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, theo hướng đi cầu Thanh Trì. Ước tính đoạn ùn tắc kéo dài hơn 5km.

Thời điểm 11h30, đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ùn tắc khoảng 2km từ cầu vượt Tự Khoát (Thanh Trì) đến trạm thu phí. Hàng dài ô tô đi kín mặt đường, nhiều ô tô đã đi vào làn khẩn cấp của cao tốc.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ùn tắc khoảng 2km từ cầu vượt Tự Khoát (Thanh Trì) đến trạm thu phí vào mùng 2 Tết.

Nguyên nhân ùn ứ kéo dài tại tuyến đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngoài do lưu lượng phương tiện tăng cao thì còn do một số chủ phương tiện chưa nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động nên buộc phải dừng lại gây ách tắc giao thông. Những tuyến đường khác tại Hà Nội vẫn thông thoáng dù lượng phương tiện có tăng cao hơn so với hôm qua.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong những ngày Tết, lực lượng CSGT toàn quốc vẫn ứng trực 100% quân số để phân luồng giao thông, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Ở khu vực phía Nam, dưới nền nhiệt ngoài trời lên tới 35 độ C trong ngày mùng 2 Tết, người dân TPHCM vẫn hào hứng xuống phố để du xuân, thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu giữ những kỷ niệm trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Thời tiết từ mùng 3 đến mùng 5 Tết như thế nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 12-14/2 (mùng 3 đến mùng 5 Tết), Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ, đồng bằng và ven biển khả năng xuất hiện mưa phùn vào sáng ngày 14/2. Trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, các địa phương này mưa vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, thấp nhất 14-18 độ C.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Mùng 3 đến mùng 5 Tết, khu vực này mưa vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-25 độ C, có nơi trên 25 độ C; thấp nhất 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, khu vực này ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ mùng 2 đến mùng 5 Tết ít mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 23-26 độ C.

Mùng 2 Tết, xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa thông tin, trong ngày mùng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông (28 vụ trên đường bộ, 1 vụ trên đường sắt) làm 28 người chết, 87 người bị thương. So với hôm qua (10/2), tăng 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 người chết, tăng 22 người bị thương.

Xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong mùng 2 Tết.

Trong ngày CSGT các địa phương đã kiểm tra, xử lý 7.846 trường hợp vi phạm. Trong đó, đường bộ có 7.845 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 21 tỷ đồng; tạm giữ 253 xe ô tô, 4.470 xe mô tô và 24 phương tiện khác, tước 2.078 giấy phép lái xe các loại.

Đặc biệt, lực lượng chức năng đã xử lý 3.993 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.229 trường hợp vi phạm tốc độ, 20 trường hợp ma túy.