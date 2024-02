Ngay tuần khai xuân của năm mới Giáp Thìn 2024, top 4 con giáp này vận đỏ như son

Cách khai vận với các con giáp gặp vất vả trong tử vi tuần mới 29/1 tới 4/2/2024 GĐXH - Chuyên gia phong thủy đã có những dự báo, cách khai vận 12 con giáp, 60 hoa giáp với các con giáp gặp vất vả theo tử vi tuần mới 29/1 tới 4/2/2024.

Xem tử vi hàng tuần, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo 4 con giáp này vận đỏ như son, đón nhận hàng loạt những tin tức tích cực ở các phương diện ngay trong tuần đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024.

1. Tử vi tuần mới từ 12/2 đến 18/2/2024 may mắn ghé với tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, may mắn sẽ ghé thăm người tuổi Mùi trong tuần khai xuân Giáp Thìn từ 12-18/2 này. Đầu năm, tuổi Mùi may mắn về tài chính và thu hoạch được nhiều của cải, tiền bạc nhờ lộc lá gia tiên ban tặng đầu năm mới.

Với những người phải đi làm sớm, bạn cũng sẽ có những màn thể hiện rất tốt, công việc suôn sẻ và được cấp trên đánh giá cao, trọng dụng. Đây là tín hiệu vô cùng tích cực cho cả năm nay.

Chỉ cần bạn không tham gia vào chuyện riêng của người khác và xây dựng mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp xung quanh, chắc chắn bạn sẽ có sự thăng tiến tốt trong sự nghiệp đầu năm mới, nhiều bạn sẽ nhận được tin vui ngoài mong đợi.

2. Tuổi Tý may mắn tuần từ 12/2 đến 18/2/2024

Cũng là một con giáp phát tài tuần này, tuổi Tý hoan hỷ đón nhận lộc lá đầu năm nếu có sự năng động và tự tin hơn ở thời điểm hiện tại. Tuần này bản mệnh có cát tinh soi sáng, có thể tự tin vào bước đi của bản thân, từng chặng đường đều có quý nhân theo dõi, bạn càng năng nổ và chăm chỉ càng có lộc.

Tiền bạc đổ về túi liên tiếp, nhưng lộc chỉ đến với những người chăm chỉ và chủ động, bởi thần Tài không dành chỗ cho những người lười nhác, ì ạch. Đầu năm tuyệt đối không được sân si, ủ rũ hay nằm nhà quá lâu kẻo dòng tiền đến nhà bạn bị tắc nghẽn, thần Tài chạy mất.

Tuần khai xuân này cũng là thời điểm thích hợp để bạn chọn ngày khai bút đẹp đầu năm mới, ngày mở hàng hoặc ngày xuất hành công tác càng sớm càng tốt vì điềm báo tử vi cho thấy cát khí lan tràn, thu lộc cực kỳ nhanh.

Trong công việc đầu năm, sẽ có những áp lực, khó khăn nối tiếp nhau, nhưng với trí tuệ, sự linh hoạt và khả năng nêu quan điểm khi gặp vấn đề, Tý có thể đạt được kết quả cực tốt nên không cần phải sợ.

3. Tuổi Mão may mắn tuần từ 12/2 đến 18/2/2024

Có sự đồng hành của quý nhân trong tuần mới, cuộc sống của tuổi Mão đang có những thay đổi vô cùng tích cực. Do đó, bạn đừng suy nghĩ bi quan, hãy cởi mở và nói nhiều lên, may mắn sẽ tìm tới tận nhà bạn trong những ngày đầu xuân năm mới này.

Sự nghiệp khá sáng, con giáp này có rất nhiều cơ hội thể hiện bản thân, nếu thể hiện tốt có thể tỏa sáng và nhận được cơ hội làm ăn mới. Nhiều người đang trong quá trình tu tâm dưỡng tính và học hỏi để công việc phát triển, đừng ngại vì bản thân chưa được tốt, hãy tự hào vì mình đang cố gắng từng ngày.

Ngoài ra, con giáp tuổi Mão cũng sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền đầu năm, cuộc sống sẽ được cải thiện đáng kể.

Năm mới có lộc mới, ngày đẹp nhất để Mão đi lễ chùa, xin lộc là ngày mùng 4 Tết tuần này. Do tiền bạc không đến nỗi tệ nên Mão vẫn có thể sống một cuộc sống thỏa mãn, không còn lo lắng và luôn có tiếng cười xung quanh. Hãy chia sẻ niềm vui với gia đình, mừng tuổi cho người già và trẻ em đầu năm để được lộc nhé.

4. Tuổi Tỵ may mắn tuần từ 12/2 đến 18/2/2024

Tuần này, tuổi Tỵ có lộc to khi được sao may mắn chiếu rọi nên làm việc gì cũng thuận, may mắn ngập tràn. Con giáp này thoải mái ăn cái Tết ấm no và sum vầy khi liên tục nhận được những khoản tiền lớn. Trong Tết và ra Tết, bạn luôn có những niềm vui nhỏ tìm đến và không ngại với khó khăn, ăn ở tích cực hiền lành nên trời thương cho lộc.

Tuy tuần này sẽ có một số khoản chi tiêu phát sinh nên bạn đừng quá lãng phí, nhưng đây là khoản chi tiêu cần thiết, quan trọng nên bạn cũng không tiếc. Tuổi Tỵ ra Tết đi làm dễ được cấp trên hoặc đồng nghiệp cho lộc, lì xì bất ngờ, hoặc sẽ có một người bạn hoặc người thân đem quà tới tặng gia đình bạn trong Tết. Càng ngày, bạn càng có nhiều cơ hội để làm giàu và vươn lên mạnh mẽ trong công việc.

Đầu năm đi làm sẽ được đồng nghiệp nơi công sở yêu mến, vì vậy khi gặp khó khăn sẽ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Những người đang tìm việc làm cứ kiên trì xin việc, sắp tới đây bạn sẽ tìm được một công ty mới vừa tốt vừa có lương cao hợp với mình.