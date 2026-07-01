Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026



Theo Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT 2026 được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7/2026.

Trên cơ sở đó, các địa phương cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ GD&ĐT hoàn thành chậm nhất ngày 4/7/2026. Điểm chuẩn đại học và kết quả đỗ - trượt được công bố sau 17h ngày 9/8.

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi trên hệ thống quản lý kỳ thi tại địa chỉ chính thức http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh và phụ huynh thực hiện theo hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trước kỳ thi để đăng nhập.

Bước 2: Nhập số CCCD/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận và Nhấn vào phần "TRA CỨU" để xem điểm các bài thi, môn thi của mình.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp

Theo VTV News, ngày 30/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ ngày mai.

Đáng chú ý, thành phố không cấm đồng loạt xe mô tô, xe gắn máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực Vành đai 1 từ 1/7. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình, áp dụng với từng khu vực, từng loại phương tiện và theo khung giờ.

Phạm vi Vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong đó, khu vực 1 là phạm vi bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực 2 là toàn bộ khu phố cổ, được giới hạn bởi các tuyến: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Bắt đầu từ 1/7, khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên), gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19 - 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Lộ trình vùng phát thải thấp tại khu vực vành đai 1, Hà Nội.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc có tính chất "boongke" tại thôn Chão, xã Lục Ngạn, bắt quả tang 21 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xã Lục Ngạn xuất hiện tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc địa phương tham gia. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong ngôi nhà xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa, đồng thời lắp đặt hệ thống camera bên ngoài để cảnh giới.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường (ảnh CABN).

Đến khoảng 21h30 ngày 26/6, tại nhà của Diệp Thị Sáu (SN 1983, trú thôn Chão, xã Lục Ngạn), lực lượng chức năng bắt quả tang Sáu và Lưu Văn Từ (SN 1963, trú cùng thôn) đang tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Lưu Văn Từ là đối tượng cầm đầu, còn Diệp Thị Sáu là chủ nhà, cho thuê địa điểm để tổ chức đánh bạc. Mỗi con bạc khi vào tham gia phải nộp tiền "phế" từ 100.000 đến 200.000 đồng cho Từ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ 21 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ngày 30/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.T.Thảo (SN 1993, trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và L.V. Khải (SN 2007, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Sản xuất hàng giả". Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên thực địa và không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Trường Thi phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh theo quy trình khép kín.

Đối tượng Thảo (đánh dấu X) tại cơ quan công an (ảnh CANB).

Theo cơ quan công an, Thảo là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây. Thảo tự nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì, trực tiếp pha chế hóa chất để sản xuất sữa tắm, dầu gội giả. Trong khi đó, Khải là người giúp sức tích cực, phụ trách quản lý kho hàng, điều hành xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý nhân công thời vụ.

Quá trình điều tra xác định, các cơ sở sản xuất và phân phối hàng giả được bố trí tại các phường Thành Nam, Nam Định (tỉnh Ninh Bình) và TP Hà Nội. Riêng tại Ninh Bình, Thảo tổ chức một xưởng sản xuất cùng hai kho tập kết hàng hóa, dán tem nhãn, hoàn thiện sản phẩm. (Xem thêm tin tại đây)



