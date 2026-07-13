Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Theo nội dung trưng bày Quy hoạch chung Thủ đô tại Bảo tàng Hà Nội, do Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội giới thiệu, hệ thống quảng trường được phân bố từ khu vực trung tâm lịch sử đến các đô thị mới, các đầu mối giao thông và đô thị vệ tinh.

Trong đó, 7 quảng trường mới nổi bật gồm:

Quảng trường ga Hà Nội được quy hoạch gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đây sẽ là cửa ngõ giao thông quan trọng của Thủ đô, kết hợp không gian công cộng với trung tâm trung chuyển đường sắt và các loại hình vận tải khối lượng lớn, tạo điểm nhấn cho khu vực nội đô.

Quảng trường ga Gia Lâm được định hướng trở thành trung tâm kết nối phía Đông sông Hồng. Không gian này vừa phục vụ nhu cầu giao thông, vừa thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới và các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quảng trường ga Hà Đông sẽ hình thành tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam, gắn với trung tâm hành chính, thương mại và hệ thống giao thông công cộng, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực nội đô với các đô thị mở rộng.

Quảng trường ga Phú Xuyên được quy hoạch tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, đóng vai trò là đầu mối giao thương quan trọng, hỗ trợ phát triển vùng công nghiệp, logistics và các hoạt động kinh tế liên vùng.

Quảng trường Trung tâm khu đô thị Gia Lâm sẽ là điểm nhấn của khu đô thị mới phía Đông Hà Nội. Không gian này được định hướng phục vụ các hoạt động cộng đồng, văn hóa, thương mại, góp phần hình thành một trung tâm đô thị hiện đại.

Quảng trường Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là hạt nhân của đô thị khoa học - công nghệ. Đây sẽ là không gian mở dành cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, kết nối cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia trong nước, quốc tế.

Quảng trường Đại học Công nghệ - Hòa Lạc được quy hoạch trở thành trung tâm của đô thị đại học thông minh, phục vụ học tập, nghiên cứu, giao lưu học thuật và các hoạt động cộng đồng của khu vực giáo dục chất lượng cao.

Bên cạnh các quảng trường được quy hoạch mới, Hà Nội hiện đã có một số quảng trường lớn đang hoạt động như Ba Đình, Đông Kinh Nghĩa Thục, Cách mạng Tháng Tám, tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường 1/5 và Quảng trường Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Những không gian này sẽ tiếp tục được kết nối với mạng lưới quảng trường mới, tạo nên hệ thống không gian công cộng quy mô lớn trong tầm nhìn phát triển Thủ đô đến 100 năm.

Hơn 99% người dân Bắc Ninh đồng ý lên thành phố

VnExpress đưa tin, chiều 12/7, ông Nguyễn Văn Phương, Phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết, từ ngày 11, các xã phường trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Hình thức lấy ý kiến là tổ chức hội nghị hoặc mang hòm phiếu đến từng hộ gia đình.

Đến tối cùng ngày, toàn tỉnh có 1,029 triệu cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, đạt 99,39%, trong đó 99,09% người dân đồng ý đưa địa phương lên thành phố.

Nhà hát quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Thành

"Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng trình tự, thủ tục. Nhiều nơi hoàn thành lấy ý kiến từ sớm, với tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia cao", ông Phương nói và cho hay trên cơ sở này, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, tham mưu tỉnh hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 20/6, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh hiện nay, với diện tích 4.700 km2, dân số gần 4 triệu.

Địa phương được định hướng phát triển thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do rãnh áp thấp suy yếu, từ nay đến 17/7, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ phổ biến 33-35 độ C, một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng.

Ảnh minh họa.

Từ 18/7, rãnh áp thấp được dự báo hình thành và hoạt động mạnh trở lại. Khoảng 19/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa giông diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, mưa to và kéo dài trong những ngày sau đó.

Theo AccuWeather, nhiệt độ Hà Nội đầu tuần tới giảm khoảng 3-5 độ C so với hôm nay, dao động 27-31 độ C vào giữa tuần rồi tăng dần lên mức cao nhất khoảng 37 độ C vào cuối tuần. Tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ phổ biến 19-25 độ C.

Từ nay đến hết 13/7, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 80 mm. Sau đó mưa giảm dần và khu vực chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam. Đến 15/7, hai khu vực duy trì mưa giông vào chiều và tối, lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong hai ngày 16-17/7, khi gió mùa tây nam suy yếu, mưa giảm tạm thời. Từ 18-19/7, gió mùa hoạt động mạnh trở lại, khiến mưa giông gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to.

Cây bật gốc, đổ đè lên xe ô tô đang lưu thông ở TPHCM

Trưa 12/7, một trận dông lốc kèm mưa lớn đã xảy ra ở nhiều phường, xã khu vực phía Đông TPHCM. Trong đó, tại phường Bà Rịa (TPHCM), đã ghi nhận tình trạng một số cây to bật gốc, ngã đổ. Có trường hợp cây đổ đè lên xe ô tô đang lưu thông gây thiệt hại.

Theo đó, vào khoảng 11h15, một xe ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Trường Chinh đi Điện Biên Phủ, khi đến gần giao lộ với đường Cách Mạng Tháng Tám thì bất ngờ gặp dông lốc làm một cây lớn cao hàng chục mét bật gốc, ngã đè ngang qua phương tiện. Rất may không xảy ra thiệt hại về người mà chỉ gây hư hỏng xe. Cây này cũng chắn ngang đường làm nhiều phương tiện khác không thể lưu thông.

Bên cạnh đó, trên đường Điện Biên Phủ (đoạn gần Quảng trường Bà Rịa) cũng xảy ra tình trạng cây lớn bật gốc đổ chắn ngang đường. Dù không gây thiệt hại nhưng cũng cản trở lưu thông qua khu vực.

Hiện lực lượng chức năng phường Bà Rịa đang khẩn trương khắc phục các sự cố cây đổ chắn ngang đường để phục hồi lưu thông, đồng thời tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.

Cứu sống 3 cha con du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Tiền Phong đưa tin, ngày 11/7, ông Chung Quang Ngọc - Đội trưởng Đội cứu hộ Mỹ Á (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân và lực lượng biên phòng cứu thành công 3 cha con du khách bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Mỹ Á.

Người dân và lực lượng chức năng đưa nạn nhân đuối nước vào bờ an toàn.

Theo ông Ngọc, khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện 3 người đang tắm biển bất ngờ bị dòng chảy xa bờ kết hợp sóng lớn cuốn ra khỏi khu vực an toàn. May mắn, các nạn nhân kịp bám vào phao cứu hộ nên cầm cự giữa biển và phát tín hiệu cầu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cứu hộ Mỹ Á nhanh chóng phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Á cùng người dân triển khai phương án cứu nạn. Các lực lượng đã tiếp cận hiện trường và đưa cả 3 nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân là 3 cha con du khách đến từ Hà Nội vào Quảng Ngãi du lịch dịp hè. Trong lúc tắm biển Mỹ Á, cả 3 không may gặp dòng chảy xa bờ và bị sóng lớn cuốn ra xa.

Trước đó, chiều 10/7, lực lượng cứu hộ tại bãi biển Mỹ Á cũng đã kịp thời phát hiện và cứu an toàn 4 người đi thả lưới bị dòng chảy xa bờ cuốn trôi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, không bơi ở khu vực có dòng chảy xa bờ hoặc khi biển động để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tin sáng 12/7: Người dân kiểm tra VNeID trước 20/8 để tránh gián đoạn dịch vụ; Toàn quốc sắp xếp trường học trước 30/8 GĐXH - Đến ngày 20/8, những thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa sẽ bị thu hồi số theo quy định. Thủ tướng giao các tỉnh thành sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập theo hai mô hình, hoàn thành trước 30/8.



