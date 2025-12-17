Tin sáng 17/1: Từ 01/01/2026, tặng 800.000 đồng - 2.400.000 đồng/người/lần tiền mừng thọ người cao tuổi; 'Nuôi Em' phát cảnh báo

Từ 01/01/2026, tặng 800.000 đồng - 2.400.000 đồng/người/lần tiền mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết 57, cụ thể ra sao?

Ngày 14/11/2025, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND năm 2025 Về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, Góc Nhìn Pháp Lý đưa tin.

Từ 01/01/2026, tặng 800.000 đồng - 2.400.000 đồng/người/lần tiền mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết 57. Ảnh minh họa

Theo đó, mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:

- Người 70 tuổi và 75 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 800.000 đồng/người/lần.

- Người 80 tuổi và 85 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1.200.000 đồng/người/lần.

- Người 90 tuổi và 95 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1.800.000 đồng/người/lần.

- Người 100 tuổi mức chi bằng tiền mặt 2.300.000 đồng/người/lần; 05 mét vải lụa (tối đa 700.000 đồng/người); khánh vàng mừng thọ (theo định mức khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung, tối đa 1.500.000 đồng/cái).

- Người trên 100 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 2.400.000 đồng/người/lần.

Như vậy, từ 01/01/2026 tặng 800.000 đồng - 2.400.000 đồng/người/lần tiền mừng thọ người cao tuổi.

Chính thức bãi bỏ cụm từ "Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con"

Sáng 10/12 vừa qua, Quốc hội bấm nút thông qua Luật Dân số, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Theo đó, bãi bỏ quy định hạn chế số con, khuyến khích sinh đủ 2 con. Luật Dân số đã chính thức bãi bỏ cụm từ: “Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ một đến hai con” tại Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thông tin trên Đời sống Pháp luật.

Thay vào đó, Nhà nước thực hiện chính sách duy trì mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh 2,1 con). Quyền quyết định số con, thời gian sinh và khoảng cách sinh thuộc về mỗi cá nhân, cặp vợ chồng.

Luật cũng tăng quyền lợi vượt trội khi sinh con thứ hai như tăng thời gian nghỉ thai sản với lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng (tăng 1 tháng so với quy định hiện hành là 6 tháng); lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai (hoặc sinh đôi).

Ảnh minh họa

Luật Dân số có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Riêng các quy định về hỗ trợ tài chính cho phụ nữ tại vùng mức sinh thấp, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

"Nuôi Em" phát cảnh báo

Chiều ngày 16/12, trên fanpage chính thức, dự án Nuôi Em đã tiếp tục đăng tải thông báo chính thức liên quan đến những nghi vấn về tính minh bạch của dự án đang lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Phụ nữ Số đưa tin.

Trong thông báo, đại diện dự án gửi lời xin lỗi tới các mạnh thường quân, đối tác, tình nguyện viên, thầy cô giáo và cộng đồng vì những thông tin chưa được kiểm chứng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các cá nhân, tổ chức đồng hành cùng dự án suốt nhiều năm qua.

Dự án Nuôi Em cho biết hiện đang tích cực phối hợp làm việc với cơ quan chức năng, cụ thể là Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an, nhằm làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Người sáng lập dự án, ông Hoàng Hoa Trung, cũng đang trực tiếp tham gia quá trình làm việc này.

Đáng chú ý, dự án cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh ông Hoàng Hoa Trung, người thân hoặc cộng sự của dự án để liên hệ với một số cá nhân nhằm xin tiền với các lý do như “chạy án”, “lo việc nội bộ” hoặc “giải quyết với cơ quan chức năng”.

"Dự án Nuôi Em cũng như Người sáng lập - Hoàng Hoa Trung, người thân hay cộng sự của Dự án KHÔNG yêu cầu, KHÔNG kêu gọi và KHÔNG nhận tiền dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các nội dung nêu trên." - thông báo nêu rõ.

Dự án khẳng định mọi yêu cầu chuyển tiền trong bối cảnh này đều là hành vi mạo danh, có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời đề nghị cộng đồng tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào lấy danh nghĩa ông Hoàng Hoa Trung hoặc dự án Nuôi em. Những trường hợp nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi vấn được khuyến cáo lưu giữ thông tin và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Trước đó, tại họp báo Bộ Công an chiều 15/12, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) cho biết: Cục C02 đã phối hợp với Phòng PC02 các địa phương xác minh một cách khẩn trương, quyết liệt, nhằm làm rõ có hay không việc gian lận trong hoạt động thiện nguyện này.

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Bính Ngọ 5 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên của các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 1 ngày, vào ngày 1/1/2026.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 5 ngày, từ thứ Hai, 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, 20/2/2026 dương lịch (tức ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh

Từ nay đến cuối năm dương lịch, dự kiến còn một đợt không khí lạnh tăng cường, khả năng ảnh hưởng vào dịp Giáng Sinh, khoảng tối 23/12 và các ngày 24–25/12. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh vào đúng dịp Giáng sinh. Ảnh: Tuấn Anh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17-18/12, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông tràn xuống sẽ khiến Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa rào rải rác. Từ ngày 19/12 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ nhẹ, vì lệch Đông nên mang theo hơi ẩm gây mưa.

Dự báo trong khoảng từ ngày 18–20/12, miền Bắc sẽ có xu hướng quang mây, miền Trung giảm mây. Tuy nhiên, từ tối 20/12 đến ngày 21/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác.

Từ nay đến cuối năm dương lịch, dự kiến còn một đợt không khí lạnh tăng cường, khả năng ảnh hưởng vào dịp Giáng Sinh, khoảng tối 23/12 và các ngày 24–25/12. Đợt không khí lạnh này khiến trời lạnh kèm theo mưa ẩm trong thời gian ngắn ở miền Bắc và miền Trung.

Đáng chú ý, từ nay đến hết năm dương lịch 2025, dự báo không xuất hiện các đợt mưa lớn cực đoan trên đất liền Việt Nam. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, đặc biệt phù hợp để nông dân miền Trung tổ chức sản xuất, trồng rau phục vụ nhu cầu dịp Tết.