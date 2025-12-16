Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 16/12, UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 17h ngày 15/12, tại Km 12+550 đường tránh Huế, em T.V.N.H. (SN 2009, trú tại phường Kim Long; học sinh Trường THPT Hương Vinh) điều khiển xe gắn máy BKS 75AF 246.08 lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Bắc vào Nam.

Khi đến vị trí nói trên, xảy ra tai nạn giao thông khiến em H. tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an TP Huế cùng lực lượng liên quan có mặt để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) vừa có thông báo đề nghị người và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn nhanh chóng đến trình diện. Đồng thời, kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan vụ việc.

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.



