Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm

Thứ ba, 18:54 16/12/2025 | Thời sự
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong, cơ quan chức năng có thông báo đề nghị người và phương tiện liên quan đến trình diện.

Ngày 16/12, UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong thương tâm.

Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 17h ngày 15/12, tại Km 12+550 đường tránh Huế, em T.V.N.H. (SN 2009, trú tại phường Kim Long; học sinh Trường THPT Hương Vinh) điều khiển xe gắn máy BKS 75AF 246.08 lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Bắc vào Nam. 

Khi đến vị trí nói trên, xảy ra tai nạn giao thông khiến em H. tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an TP Huế cùng lực lượng liên quan có mặt để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) vừa có thông báo đề nghị người và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn nhanh chóng đến trình diện. Đồng thời, kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan vụ việc. 

Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm - Ảnh 2.Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại phút giây thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

Nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kể lại phút giây thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội: 1 xe biến dạng, 2 người bị thương

Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'

Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/12, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý nhiều trường hợp lái phương tiện đường thủy vi phạm nồng độ cồn.

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay Hà Nội và Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ rải rác. Trước khi chuyển mưa, khu vực này vẫn tạnh ráo, trời ấm.

Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?

Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyên nhân chậm tiến độ là do điều chỉnh quy hoạch, tăng giá vật liệu và sự thiếu tích cực của chủ đầu tư, dẫn đến lãng phí tài nguyên và mất cơ hội đầu tư, việc làm...

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nay tới tháng 1/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện; Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các chế độ liên quan đến tiền lương.

Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'

Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'

Thời sự - 2 ngày trước

Công an phường ở TPHCM sẽ rà soát, kiểm tra các nguồn tin, tin báo liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang gây "lùm xùm" trên mạng.

Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong

Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong

Thời sự - 2 ngày trước

Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Thời tiết hôm nay ngày 14/12, không khí lạnh thấm sâu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ nay tới tháng 2/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện.

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.

Xem nhiều

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Thời sự

GĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.

Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậm

Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậm

Thời sự
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

Thời sự
Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026

Thời sự
Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top