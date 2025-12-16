Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm
GĐXH - Sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong, cơ quan chức năng có thông báo đề nghị người và phương tiện liên quan đến trình diện.
Ngày 16/12, UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong thương tâm.
Khoảng 17h ngày 15/12, tại Km 12+550 đường tránh Huế, em T.V.N.H. (SN 2009, trú tại phường Kim Long; học sinh Trường THPT Hương Vinh) điều khiển xe gắn máy BKS 75AF 246.08 lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Bắc vào Nam.
Khi đến vị trí nói trên, xảy ra tai nạn giao thông khiến em H. tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng.
Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an TP Huế cùng lực lượng liên quan có mặt để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) vừa có thông báo đề nghị người và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn nhanh chóng đến trình diện. Đồng thời, kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan vụ việc.
