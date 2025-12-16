Mới nhất
'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Thứ ba, 12:54 16/12/2025 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Bằng việc đưa ra các thông tin gian dối như quen biết cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, Nguyễn Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú tại phường Phong Dinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, Anh đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn là một ngôi nhà tại đường Hải Triều và tách thửa đất tại phường Phong Dinh, từ đó nhiều lần vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tự nhận có mối quan hệ với cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, có khả năng xin cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn để tiếp tục chiếm đoạt tiền.

Tổng số tiền đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 037 triệu đồng, toàn bộ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngNhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.


