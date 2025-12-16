'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản
GĐXH - Bằng việc đưa ra các thông tin gian dối như quen biết cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, Nguyễn Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú tại phường Phong Dinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, Anh đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn là một ngôi nhà tại đường Hải Triều và tách thửa đất tại phường Phong Dinh, từ đó nhiều lần vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tự nhận có mối quan hệ với cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, có khả năng xin cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn để tiếp tục chiếm đoạt tiền.
Tổng số tiền đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 037 triệu đồng, toàn bộ sử dụng vào mục đích cá nhân.
Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tiền mặt và vàng có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấpPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".
Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tảiPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".
Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.
Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hộiPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...
Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhàPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...
Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chínhPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng N.T.H.N về hành vi chia sẻ thông tin bạo lực trên mạng xã hội.
Thái Nguyên: Truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã ngay ngày đầu ra quân cao điểmPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc NinhPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ gần 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thậnPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấpPháp luật
GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".