Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Thứ ba, 18:55 16/12/2025 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kiểm tra đột xuất quán cà phê ở Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

Chiều 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền bắt quả tang 18 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ăn thua bằng tiền.

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng liên quan.

Khoảng 16h20 ngày 15/12, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê K+68, tại thôn Đức Trọng, do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Diền) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 đối tượng đang tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa.

Tại hiện trường, thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt - Ảnh 2.Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc

Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Cùng chuyên mục

Xử phạt tài xế 'đầu trần' điều khiển xe máy biển xanh giữa phố Hà Nội

Xử phạt tài xế 'đầu trần' điều khiển xe máy biển xanh giữa phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thấy chiếc xe máy mang biển số xanh của người nhà, anh T. đã mượn để chạy ra đường Hồ Tùng Mậu (TP Hà Nội) nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh phản cảm này ngay lập tức bị người dân ghi lại, tài xế T. sau đó bị CSGT mời lên làm việc và xử phạt.

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn cháu N.T.T (sinh năm 2005) trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bằng việc đưa ra các thông tin gian dối như quen biết cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, Nguyễn Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tiền mặt và vàng có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Chia sẻ nội dung bạo lực, một cá nhân ở Lào Cai bị xử phạt hành chính

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng N.T.H.N về hành vi chia sẻ thông tin bạo lực trên mạng xã hội.

Xem nhiều

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Pháp luật

GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật
Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Pháp luật
Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Pháp luật
Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top