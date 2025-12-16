Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt
GĐXH - Kiểm tra đột xuất quán cà phê ở Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.
Chiều 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền bắt quả tang 18 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ăn thua bằng tiền.
Khoảng 16h20 ngày 15/12, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê K+68, tại thôn Đức Trọng, do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Diền) làm chủ.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 đối tượng đang tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa.
Tại hiện trường, thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.
